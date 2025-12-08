Vừa "hô" VN-Index lên 3.200, quỹ ngoại Pyn Elite báo lỗ

Quỹ PYN Elite ghi nhận giảm 5,8%, đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại, chủ yếu do diễn biến giá cổ phiếu Sacombank (STB).

VN-Index ghi nhận mức tăng 3,1% trong tháng nhờ sự bứt phá của nhóm doanh nghiệp thuộc Vingroup. Theo Pyn Elite Fund, nếu loại trừ đóng góp của nhóm này, chỉ số thậm chí sẽ giảm khoảng 1,2%.

Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung thận trọng trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ở mức thấp. Lãi suất qua đêm tăng trở lại khi nhu cầu tín dụng cuối năm vượt tốc độ tăng trưởng tiền gửi, gây sức ép lên các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như ngân hàng và chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite ghi nhận giảm 5,8%, đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại, chủ yếu do diễn biến giá cổ phiếu Sacombank (STB). Phiên đấu giá cổ phần STB do Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) nắm giữ bị lùi sang nửa đầu năm 2026, khiến kỳ vọng của nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, khoản thu hồi nợ xấu mang tính chất một lần được dùng để trích lập dự phòng. Động thái này giúp củng cố bảng cân đối kế toán nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn của thị trường.

Top 10 danh mục của quỹ hiện tại gồm: STB tỷ trọng 17,2%; FPT 10,7%; MWG 9,3%; MBB 7,0%; HVN 6,9%; ACV 5,8%; OCB 4,8%; VIB 4,8%; HDG 4,3% và TCX 4,2%. Trong đó 3 cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất gồm BVH, TCX, HDG và ba cổ phiếu rơi mạnh nhất gồm STB, VCI và SHS.

Về vĩ mô, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tăng lên 53,8 điểm, đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp cho thấy triển vọng sản xuất – kinh doanh được cải thiện. Số liệu đầu tháng 11 cho thấy xuất khẩu tăng 16,1% so với cùng kỳ, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, bên cạnh sự hỗ trợ từ sản xuất công nghiệp và các dự án quy mô lớn. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa và tiêu dùng hộ gia đình có phần tăng trưởng chậm hơn.

Để thúc đẩy tăng trưởng theo chiều rộng, Bộ Tài chính đã đề xuất một loạt cải cách, trong đó có việc giảm thuế cho hộ gia đình và doanh nhân. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập khả dụng, qua đó hỗ trợ tiêu dùng và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm tới.

Sau khi thoái vốn tại vùng đỉnh năm 2024, PYN Elite đã tái cơ cấu và mua lại FPT bổ sung cổ phiếu công nghệ thông tin vào danh mục trong thời gian gần đây. Giá cổ phiếu FPT đã giảm khoảng 30% trong một năm trở lại đây do lượng đơn hàng suy yếu bởi lo ngại liên quan đến chính sách thuế và tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) tới nhu cầu dịch vụ công nghệ.

Tuy nhiên, đơn hàng mới của FPT đã phục hồi từ tháng 7, ghi nhận mức tăng 22% trong 10 tháng đầu năm 2025; riêng tháng 10 gần chạm mức cao kỷ lục. "Với độ trễ 6–9 tháng từ đơn hàng đến doanh thu, các dự báo tăng trưởng doanh thu chỉ quanh 13%–17% được đánh giá là thận trọng. Nhu cầu phục hồi tại thị trường Mỹ và châu Á cho thấy FPT có khả năng vượt mức kỳ vọng vốn đang ở mức thấp của thị trường", quỹ đến từ Phần Lan kỳ vọng.

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund cho biết, khoảng một thập kỷ trước, khi lựa chọn Việt Nam làm thị trường mục tiêu, quỹ PYN Elite từng đặt kỳ vọng dài hạn rằng chỉ số trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có thể đạt mức 2.500 điểm.

Đến nay, quỹ đã quyết định nâng mục tiêu cho VN-Index lên 3.200 điểm, trong bối cảnh chỉ số hiện giao dịch quanh vùng 1.650 điểm.

Theo đại diện PYN Elite, quyết định điều chỉnh mục tiêu được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố rõ ràng. Chính phủ mới của Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đưa nền kinh tế bước sang giai đoạn thịnh vượng mới, với loạt dự án hạ tầng quy mô lớn giữ vai trò động lực, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa giúp thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư tư nhân.

Bên cạnh đó, quá trình hiện đại hóa thị trường tài chính đang diễn ra nhanh chóng, trong khi chính sách tín dụng tiếp tục được duy trì theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. Các yếu tố này cộng hưởng, củng cố thêm triển vọng tích cực cho nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Dữ liệu định giá cũng cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể. Trong vòng 15 năm qua, hệ số P/B của VN-Index đã ba lần vượt mốc 3,0; trong khi P/E trung bình dài hạn duy trì quanh 16 lần và cũng đã ba lần vượt ngưỡng 20 lần. Mục tiêu mới 3.200 điểm được PYN Elite xây dựng trên giả định tăng trưởng lợi nhuận bình quân 18–20% trong vài năm tới. Riêng năm 2025, lợi nhuận toàn thị trường được dự báo tăng trên 20%.