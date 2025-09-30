Diễn đàn chiến lược kiến tạo hệ sinh thái chuỗi cung ứng công nghiệp thế hệ mới

Diễn đàn NextGen ISCO Forum 2025 với chủ đề “Khai phá Cơ hội tham gia Chuỗi cung ứng Công nghiệp Thế hệ mới” được diễn ra sôi nổi vào sáng ngày 26/9/2025, đã thu hút sự chú ý của đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các bên liên quan.

Đây là sự kiện quy tụ hơn 300 đại diện doanh nghiệp, tạo ra môi trường sôi động cho việc trao đổi thông tin, đưa ra các chiến lược trong hành trình kiến tạo các khu công nghiệp sinh thái, thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững và hiện đại hóa công nghiệp.

Trong thời đại số hóa và biến động kinh tế toàn cầu, việc xây dựng một chuỗi cung ứng thông minh, thích ứng nhanh với rủi ro và tối ưu chi phí trở thành ưu tiên hàng đầu. Việc kiến tạo các khu công nghiệp ESG, khu công nghiệp sinh thái, khu đô thị xanh không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết.

Thế giới đang chứng kiến một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành công nghiệp, nơi các yếu tố xanh, thông minh và bền vững trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Theo nhiều số liệu trong và ngoài nước, trong lúc nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động này, Hội doanh nhân trẻ TP.HCM - Chi hội Gia Định đã tổ chức Diễn đàn NextGen ISCO Forum 2025 cùng các đại diện từ chủ đầu tư KCN, nhà cung cấp điển hình, chuyên gia tư vấn để đưa ra các chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc "sẵn sàng” đón làn sóng FDI chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khác với những nguyên tắc sẵn có và có phần lỗi thời trong các chiến lược kinh doanh trước đây. NextGen ISCO Forum 2025 ra đời với sứ mệnh trở thành diễn đàn tiên phong, tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái chuỗi cung ứng khu công nghiệp (KCN) tại Việt Nam, kết nối các chủ thể quan trọng nhất: Doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp, Doanh nghiệp sản xuất, và Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, các khu công nghiệp hiện đại cần tích hợp công nghệ 4.0, tự động hóa sản xuất và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) để đón đầu cuộc đua thu hút FDI trên thế giới. Trước sự chuyển đổi không ngừng của thế giới và hướng đến kỷ nguyên công nghiệp 4.0, việc định hình một hệ sinh thái thế hệ mới là bước đi quan trọng giúp các doanh nghiệp vươn mình tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Công Tẩn - Phó chủ tịch YBA HCM, Chủ nhiệm YBA Gia Định - Trưởng Ban Chỉ đạo NextGen ISCO Forum 2025 chia sẻ: "Đối với NextGen ISCO Forum 2025 chúng tôi mong muốn kiến tạo một không gian nơi các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, chia sẻ tầm nhìn chiến lược về phát triển khu công nghiệp thế hệ mới – hiện đại, xanh và bền vững. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy kết nối B2B hiệu quả, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, biến những thách thức thành động lực tăng trưởng cho toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Tại sự kiện NextGen ISCO Forum 2025, bà Võ Hiệp Vân An - Phó tổng giám đốc Deloitte Việt Nam - nhấn mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam trong thời điểm hiện tại khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đây là cơ hội “vàng” để thúc đẩy nhu cầu tái thiết hiệu quả.

Cũng theo bà An, chuỗi cung ứng toàn cầu đang trải qua những thay đổi mang tính cấu trúc và không thể đảo ngược, với sự tham gia của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. "Điều này đòi hỏi một sự thích ứng bền vững và linh hoạt", Phó tổng giám đốc Deloitte Việt Nam nhận định.

Để làm tốt vai trò của mình trước sự kiến tạo hệ sinh thái chuỗi cung ứng Công nghiệp thế hệ mới, các doanh nghiệp cần sự đồng hành từ chính sách nhà nước: Ưu đãi thuế cho đầu tư công nghệ, hỗ trợ vốn cho dự án R&D, kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ để cùng nâng cao năng suất. Khi nội lực doanh nghiệp kết hợp với ngoại lực từ chính sách, ngành công – thương Việt Nam sẽ có đủ sức bứt phá, không chỉ gia tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, giá trị và vị thế trên thị trường quốc tế.

NextGen ISCO Forum 2025 đã thành công trong việc lan tỏa thông điệp về một khu công nghiệp không chỉ là nơi sản xuất mà còn là một hệ sinh thái tích hợp, thông minh, bền vững, là bệ phóng cho sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Sự kiện là khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Diễn đàn NextGen Isco 2025-2026 với mục tiêu quy tụ và gắn kết các nhà Phát triển và Vận hành khu công nghiệp, Doanh Nghiệp hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ trong chuỗi cung ứng từ đó mở ra cơ hội, không gian phát triển mới cho các bên liên quan.

Với quy mô hoành tráng và mang lại nhiều giá trị thiết thực, sự kiện NextGen ISCO Forum 2025 đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới doanh nhân. Sự kiện mang ý nghĩa, không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, mà còn là dịp để các doanh nghiệp định hướng cho tương lai, mang đến nhiều cơ hội kết nối, chia sẻ kiến thức cho cộng đồng doanh nghiệp.