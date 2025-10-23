UOB Việt Nam nâng tầm trải nghiệm ngân hàng bán lẻ với bộ Thẻ tín dụng cải tiến mới

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ra mắt danh mục Thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến, mang đến nhiều lợi ích phong cách sống và ưu đãi độc quyền thông qua các hợp tác chiến lược với những thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế…

Bộ Thẻ tín dụng mới của UOB Việt Nam gồm bốn dòng Thẻ riêng biệt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng theo từng phong cách sống. Các thẻ này mang đến cho khách hàng nhiều giá trị thiết thực cùng khả năng tiếp cận liền mạch đến các ưu đãi độc quyền trên khắp ASEAN.

MỘT CHIẾC THẺ CHO MỌI PHONG CÁCH SỐNG

Đầu tiên là thẻ tín dụng UOB PRVI Miles được thiết kế dành riêng cho những khách hàng yêu thích du lịch. UOB PRVI Miles ưu đãi với 3 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Đông Nam Á, 8 lượt sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí mỗi năm, mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh 1,99%, và bảo hiểm du lịch lên đến 5 tỷ VND. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành vé máy bay hoặc hoàn tiền du lịch.

Kế đến là UOB One, dòng thẻ được hoàn tiền cho chi tiêu hàng ngày lên đến 10% cho Grab và giao thông đường bộ, 5% cho các dịch vụ đăng ký định kỳ, 3% cho bảo hiểm, và 2% cho mua sắm. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn vừa tận hưởng tiện ích, vừa nhận lại giá trị thiết thực từ mỗi giao dịch.

Thứ ba là thẻ tín dụng UOB World được thiết kế dành cho thế hệ trẻ yêu công nghệ, thẻ này mang đến 5 lần điểm thưởng cho các giao dịch mua sắm, ăn uống và giải trí. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành sản phẩm Apple, phụ kiện du lịch, e-voucher và các quà tặng cao cấp khác.

Cuối cùng là Lazada UOB dành cho những tín đồ mua sắm trực tuyến, thẻ này mang lại 10 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Lazada, giảm giá 30% vào cuối tuần, và e-voucher trị giá 200.000 VND trong tháng sinh nhật của chủ thẻ.

Bốn dòng Thẻ tín dụng của Ngân hàng UOB Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui mừng ra mắt bộ thẻ tín dụng cải tiến này, được thiết kế với tôn chỉ lấy khách hàng là trung tâm - vì tất cả những gì bạn yêu. Dù bạn yêu thích ẩm thực, đam mê du lịch, thích mua sắm trực tuyến hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc thường ngày, chúng tôi đều có một chiếc thẻ phù hợp với phong cách sống của bạn và những ưu đãi dành riêng cho từng dịp đặc biệt. Sự kiện ra mắt lần này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cuộc sống ngày càng trọn vẹn và đáng giá hơn cho khách hàng qua từng lần quẹt thẻ,” ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ.

NẮM BẮT CÁC XU HƯỚNG CHI TIÊU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Theo Nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN do UOB phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản trị toàn cầu Boston Consulting Group (BCG) thực hiện vào năm 2024, người tiêu dùng Việt Nam cho biết đã chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm như kỳ nghỉ, ăn uống sang trọng, hòa nhạc và lễ hội so với người tiêu dùng trong khu vực, với 42% người khảo sát ở Việt Nam cho biết họ đã chi tiêu nhiều hơn cho những lĩnh vực này, cao hơn tỷ lệ trung bình của khu vực ASEAN là 35%. Người tiêu dùng trẻ tuổi có xu hướng chi tiêu cho trải nghiệm nhiều hơn các nhóm khác, đặc biệt là Gen Z với 47% trong số họ cho biết đã chi nhiều hơn cho các hoạt động về trải nghiệm.

Về chi tiêu ở nước ngoài, hơn 70% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ đã chi tiêu ở nước ngoài trong khu vực ASEAN trong năm 2024 với điểm đến phổ biến là Thái Lan và Singapore. Trong số các phương thức thanh toán ở nước ngoài, 71% người được hỏi cho biết họ thích sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ vật lý, hoặc thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ di động - trong khi chỉ có 38% thích sử dụng tiền mặt.

Trước những xu hướng này, Ngân hàng UOB đã đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trong nước và khu vực để mang đến các ưu đãi, đặc quyền ưu tiên độc đáo cho chủ thẻ tín dụng trong các lĩnh vực du lịch, ăn uống, mua sắm và giải trí.

Với mạng lưới phủ rộng khắp khu vực, phục vụ hơn 8,4 triệu khách hàng bán lẻ, cùng vị thế là ngân hàng phát hành Thẻ tín dụng lớn nhất ASEAN cho cả Visa và Mastercard tính theo tổng giá trị giao dịch, UOB hiện đang sở hữu hệ sinh thái đối tác khu vực sâu rộng, mang đến cho chủ thẻ hơn 1.000 ưu đãi độc quyền trên khắp ASEAN.

Ông Paul Kim - Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam.

Cụ thể, chủ thẻ UOB Việt Nam được hưởng các ưu đãi nổi bật như: hoàn 100% phí chuyển đổi ngoại tệ và phí chuyển đổi trả góp cho mọi giao dịch trong mỗi chuyến đi; hoàn tiền lên đến 20% tại các cửa hàng miễn thuế và trung tâm thương mại cho du khách Việt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Malaysia; giảm đến 12% khi đặt dịch vụ qua Agoda, ưu đãi tại The Shilla Duty Free (Singapore), ưu đãi giá vé Singapore Airlines, Qatar Airways, EVA Air và các chương trình đặc biệt dành cho nhạc kịch, nhà hàng và điểm tham quan trong khu vực Marina Bay, Singapore; cùng nhiều ưu đãi giảm giá đến 20% cho các sự kiện giải trí toàn cầu như nhạc kịch Broadway, hòa nhạc của các ngôi sao quốc tế như Mariah Carey, Taylor Swift, Ed Sheeran và Lady Gaga…

NHIỀU ĐẶC QUYỀN KHÁC TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, chủ thẻ UOB có thể hưởng ưu đãi lên đến 30% tại các nhà hàng cao cấp hoặc nhận một suất ăn fine dining miễn phí tại các địa điểm chọn lọc ở TP.HCM và Hà Nội, bao gồm nhiều nhà hàng được Michelin lựa chọn, góp phần nâng tầm trải nghiệm ăn uống hàng ngày cho khách hàng.

Đặc biệt, mới đây UOB Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Oxalis và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mở ra cơ hội tiếp cận một trong những kỳ quan thiên nhiên kì vĩ nhất thế giới cho chủ thẻ UOB. Theo đó, chủ thẻ UOB tại năm thị trường ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái lan và Việt Nam sẽ được giảm giá 10% khi mua các tour khám phá của Oxalis tại Việt Nam; 10 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất trên các sản phẩm ngân hàng tại Việt Nam sẽ nhận được lời mời độc quyền tham gia hành trình khám phá hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.

Bộ thẻ tín dụng cải tiến cùng loạt ưu đãi độc quyền là minh chứng rõ nét cho cam kết của UOB trong việc nâng tầm chất lượng sống của khách hàng tại Việt Nam. Đồng thời, điều này cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược của ngân hàng trong việc mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho người tiêu dùng Việt Nam.