Nợ thuế tại Thanh Hoá lên tới 400 tỷ đồng, chủ yếu từ bất động sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng

Thuế Thanh Hóa vừa công khai danh sách 205 doanh nghiệp và người nộp thuế nợ ngân sách của hai đợt công khai trong tháng 10/2025 gần 400 tỷ đồng, tập trung ở nhóm doanh nghiệp xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng và khoáng sản. Ngành thuế tỉnh đang lên kế hoạch cưỡng chế...

Cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa vừa công bố hai danh sách người nộp thuế nợ thuế theo Thông báo số 2792/TB-THO ngày 20/10/2025 và danh sách công khai ngày 18/10/2025. Tổng số doanh nghiệp bị nêu tên là 205 đơn vị, với tổng số tiền nợ khoảng 399 tỷ đồng. Trong đó, danh sách của Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp số 1 có 135 doanh nghiệp với tổng số nợ 223,9 tỷ đồng, còn danh sách của Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp số 2 có 70 doanh nghiệp với tổng số nợ hơn 175 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp có khoản nợ lớn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và khoáng sản. Trong danh sách đầu tiên, dẫn đầu là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á với 84,4 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Thanh Hóa với 18,5 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng HUD 401 hơn 12,9 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Sông Chu 10,4 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông 838 khoảng 10 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp khác có số nợ từ 4 đến 6 tỷ đồng như Công ty CP Tư vấn và Xây lắp Thành Đạt, Công ty CP Xây lắp Hồng Hà, Công ty CP Tàu cuốc và Xây dựng 28 và Công ty CP Thương mại Địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa.

Các doanh nghiệp có khoản nợ lớn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và khoáng sản. Dẫn đầu là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á với 84,4 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Thanh Hóa với 18,5 tỷ đồng...

Trong danh sách công khai của Phòng quản lý thuế Doanh nghiệp số 1 ngày 18/10, đứng đầu là Công ty CP Xi măng Công Thanh với 53,1 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng số 5 hơn 40,7 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng Hancorp.2 hơn 35 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Ba Lan hơn 34,8 tỷ đồng, Công ty CP Bắc Trung Nam 16,1 tỷ đồng, Công ty CP Licogi 15 hơn 14,4 tỷ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có mức nợ từ 1 đến dưới 10 tỷ đồng.

Phần lớn các doanh nghiệp có số nợ lớn đều đặt trụ sở tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa và một số khu vực sản xuất tập trung. Tổng nợ thuế của nhóm 10 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm khoảng 75% tổng số tiền nợ toàn bộ danh sách công khai.

Ngoài nhóm doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có tên trong danh sách với mức nợ dưới 2 tỷ đồng. Sự hiện diện của nhóm này trong cả hai danh sách cho thấy tình trạng nợ thuế không chỉ tập trung ở quy mô lớn mà còn lan rộng ở quy mô nhỏ hơn.

Cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết việc công khai danh sách là bước đầu trong quá trình xử lý nợ thuế, đồng thời là biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Sau công khai, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế khi cần thiết để thu hồi các khoản nợ còn tồn đọng, đảm bảo nguồn thu ngân sách và tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp.

Tổng số nợ thuế gần 400 tỷ đồng từ hai đợt công khai phản ánh tình hình nợ đọng thuế lớn tại Thanh Hóa, tập trung nhiều vào các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản. Đây là dữ liệu tài chính quan trọng giúp cơ quan chức năng đánh giá thực trạng, từ đó triển khai các biện pháp quản lý và thu hồi hiệu quả trong thời gian tới.