Nợ thuế tại Thanh Hoá lên tới 400 tỷ đồng, chủ yếu từ bất động sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế Thanh Hóa vừa công khai danh sách 205 doanh nghiệp và người nộp thuế nợ ngân sách của hai đợt công khai trong tháng 10/2025 gần 400 tỷ đồng, tập trung ở nhóm doanh nghiệp xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng và khoáng sản. Ngành thuế tỉnh đang lên kế hoạch cưỡng chế...
Cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa vừa công bố hai danh sách người nộp thuế nợ thuế theo Thông báo số 2792/TB-THO ngày 20/10/2025 và danh sách công khai ngày 18/10/2025. Tổng số doanh nghiệp bị nêu tên là 205 đơn vị, với tổng số tiền nợ khoảng 399 tỷ đồng. Trong đó, danh sách của Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp số 1 có 135 doanh nghiệp với tổng số nợ 223,9 tỷ đồng, còn danh sách của Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp số 2 có 70 doanh nghiệp với tổng số nợ hơn 175 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp có khoản nợ lớn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và khoáng sản. Trong danh sách đầu tiên, dẫn đầu là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á với 84,4 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Thanh Hóa với 18,5 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng HUD 401 hơn 12,9 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Sông Chu 10,4 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông 838 khoảng 10 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp khác có số nợ từ 4 đến 6 tỷ đồng như Công ty CP Tư vấn và Xây lắp Thành Đạt, Công ty CP Xây lắp Hồng Hà, Công ty CP Tàu cuốc và Xây dựng 28 và Công ty CP Thương mại Địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa.
Các doanh nghiệp có khoản nợ lớn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và khoáng sản. Dẫn đầu là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á với 84,4 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Thanh Hóa với 18,5 tỷ đồng...
Trong danh sách công khai của Phòng quản lý thuế Doanh nghiệp số 1 ngày 18/10, đứng đầu là Công ty CP Xi măng Công Thanh với 53,1 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng số 5 hơn 40,7 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng Hancorp.2 hơn 35 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Ba Lan hơn 34,8 tỷ đồng, Công ty CP Bắc Trung Nam 16,1 tỷ đồng, Công ty CP Licogi 15 hơn 14,4 tỷ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có mức nợ từ 1 đến dưới 10 tỷ đồng.
Phần lớn các doanh nghiệp có số nợ lớn đều đặt trụ sở tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa và một số khu vực sản xuất tập trung. Tổng nợ thuế của nhóm 10 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm khoảng 75% tổng số tiền nợ toàn bộ danh sách công khai.
Ngoài nhóm doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có tên trong danh sách với mức nợ dưới 2 tỷ đồng. Sự hiện diện của nhóm này trong cả hai danh sách cho thấy tình trạng nợ thuế không chỉ tập trung ở quy mô lớn mà còn lan rộng ở quy mô nhỏ hơn.
Cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết việc công khai danh sách là bước đầu trong quá trình xử lý nợ thuế, đồng thời là biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Sau công khai, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế khi cần thiết để thu hồi các khoản nợ còn tồn đọng, đảm bảo nguồn thu ngân sách và tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp.
Tổng số nợ thuế gần 400 tỷ đồng từ hai đợt công khai phản ánh tình hình nợ đọng thuế lớn tại Thanh Hóa, tập trung nhiều vào các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản. Đây là dữ liệu tài chính quan trọng giúp cơ quan chức năng đánh giá thực trạng, từ đó triển khai các biện pháp quản lý và thu hồi hiệu quả trong thời gian tới.
Kết quả kinh doanh quý 3/2025 tiếp tục khẳng định vị thế của ACB là ngân hàng tư nhân có năng lực quản trị rủi ro hàng đầu và chất lượng tài sản vững chắc, với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất ngành trong nhiều năm liên tiếp. Trên nền tảng đó, ACB vẫn đảm bảo đà tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững, hướng đến giai đoạn phát triển chiến lược mới…
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo nền tảng cho việc hình thành khung pháp lý đồng bộ…
Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (reverse repo), đánh dấu phiên bơm ròng lớn thứ ba trong năm 2025. Đáng chú ý, kỳ hạn 91 ngày thường "ế" đã ghi nhận sự tham gia của 9 tổ chức tín dụng, phản ánh nhu cầu thanh khoản kỳ hạn dài bắt đầu tăng lên trong hệ thống…
Chính phủ cho biết các chỉ tiêu nợ công đến cuối năm 2025 vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn, với tỷ lệ 35–36% GDP, thấp xa so với mức trần. Sang 2026, tổng nhu cầu vay của Chính phủ dự kiến tăng lên 970.000 tỷ đồng, chủ yếu để bù đắp bội chi và trả nợ gốc, song vẫn trong khả năng kiểm soát...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: