Doanh nghiệp ngoại đề xuất đầu tư dự án nhà máy đốt rác phát điện 1.600 tỷ đồng tại Quảng Trị

Trước áp lực ngày càng lớn về xử lý rác thải sinh hoạt, Quảng Trị đang xem xét đề xuất của doanh nghiệp nước ngoài đầu tư dự án “Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện” quy mô 1.600 tỷ đồng. Nhà máy khi hoạt động sẽ góp phần giảm chôn lấp rác thải, phát điện từ rác và nâng cao chất lượng môi trường sống...

Chiều ngày 22/10, Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (thành phố Huế), doanh nghiệp thuộc Tập đoàn China Everbright Environment Group Limited đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đề xuất đầu tư Dự án “Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Quảng Trị” với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB đã trình bày phương án đầu tư dự án xử lý chất thải rắn kết hợp phát điện, sử dụng công nghệ hiện đại nhằm giải quyết triệt để vấn đề rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Theo đề xuất, Dự án “Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Quảng Trị” dự kiến được xây dựng trên diện tích khoảng 11 ha, công suất 600 tấn/ngày, có khả năng phát điện 15 MW, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến là 18 tháng kể từ khi hoàn tất các thủ tục.

Đại diện Công ty EverBright Environment báo cáo đề xuất dự án

Đại diện doanh nghiệp cho biết nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tỷ lệ rác thải chôn lấp, tạo nguồn cung điện bổ sung cho hệ thống điện khu vực và đặc biệt là nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Doanh nghiệp cam kết nguồn vốn đầu tư được đảm bảo, không bị đứt đoạn, đồng thời huy động đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm để vận hành công nghệ đốt phát điện tiên tiến.

Hiện nay, trên địa bàn Quảng Trị mỗi ngày phát sinh khoảng 917 tấn rác thải sinh hoạt. Trong khi 18 cơ sở xử lý rác hiện có chủ yếu sử dụng phương pháp chôn lấp, chỉ một phần nhỏ được xử lý bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng.

Do đó, việc triển khai dự án nhà máy đốt rác phát điện được xem là hướng đi bền vững, đáp ứng yêu cầu vừa xử lý chất thải, vừa tận dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đánh giá cao đề xuất đầu tư của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB; đồng thời cho rằng đây là dự án có ý nghĩa thiết thực khi biến rác thải thành nguồn tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Hoàng Nam nhấn mạnh, Quảng Trị đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết tại Hội nghị COP26. Do đó, việc thu hút các dự án có công nghệ sạch, thân thiện môi trường là ưu tiên hàng đầu của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai dự án, đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư, thuận lợi cho vận chuyển rác và đáp ứng yêu cầu hạ tầng khi nhà máy đi vào hoạt động.

Tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, giúp dự án được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của địa phương.

Cũng tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành liên quan đã đóng góp ý kiến về vị trí xây dựng, tính khả thi kỹ thuật, và công nghệ xử lý rác để dự án hoạt động hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường của tỉnh.