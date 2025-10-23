Thứ Năm, 23/10/2025

Trung Quốc vượt Mỹ thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Điệp Vũ

23/10/2025, 11:15

Các mức thuế quan mới mà ông Trump đưa ra đã đẩy xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm sút...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 8 tháng đầu năm 2025, khi hàng rào thuế quan tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Đức sang Mỹ - theo dữ liệu sơ bộ từ cơ quan thống kê liên bang Đức.

Tổng kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của Đức với Trung Quốc đạt 163,4 tỷ euro (190,7 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, trong khi tổng kim ngạch thương mại của nước này với Mỹ chỉ đạt 162,8 tỷ euro trong cùng khoảng thời gian.

Năm 2024, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, kết thúc chuỗi 8 năm đứng đầu của Trung Quốc. Cuộc “đổi ngôi” này diễn ra một phần do Đức tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, khi Berlin đề cập đến những khác biệt về chính trị và cáo buộc Bắc Kinh có các hành vi thương mại không công bằng.

Tuy nhiên, các động lực thương mại đã thay đổi một lần nữa trong năm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai và đưa ra một loạt kế hoạch thuế quan mới.

Các mức thuế quan mới mà ông Trump đưa ra đã đẩy xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm sút, với mức giảm 7,4% trong 8 tháng đầu năm so với năm 2024 xuống còn 99,6 tỷ euro. Riêng trong tháng 8, xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng này đang gia tăng.

"Chắc chắn chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ là một lý do quan trọng cho sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ”, ông Dirk Jandura - Chủ tịch Hiệp hội Ngoại thương BGA của Đức, nói với hãng tin Reuters. Theo ông Jandura, nhu cầu của Mỹ đối với các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Đức, như ô tô, máy móc và hóa chất, đã giảm nhiều.

Với mối đe dọa thuế quan đang diễn ra và đồng euro mạnh hơn, xuất khẩu của Đức sang Mỹ khó có thể phục hồi trong thời gian tới - ông Carsten Brzeski, trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại ngân hàng ING, nhận định.

Ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Đức tăng 8,3% trong 8 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, lên 108,8 tỷ euro. "Sự bùng nổ nhập khẩu mới từ Trung Quốc là đáng lo ngại, nhất là khi có dữ liệu cho thấy nhiều hàng hóa Trung Quốc được bán với giá rẻ ở thị trường Đức”, ông Brzeski nói.

Vị chuyên gia cảnh báo thực trạng này không chỉ làm gia tăng sự phụ thuộc của Đức vào hàng hóa từ Trung Quốc mà còn có thể gây thêm căng thẳng trong các ngành công nghiệp chủ chốt của Đức nơi doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành những đối thủ cạnh tranh lớn.

"Giữa lúc đang thiếu động lực kinh tế trong nước, một số người ở Đức có thể lo ngại về bất kỳ sự dịch chuyển nào trên thị trường thế giới”, nhà kinh tế học Salomon Fiedler của ngân hàng đầu tư Berenberg nhận xét.

Thiếu lao động, Đức ưu đãi thuế cho người làm việc quá tuổi hưu

08:49, 16/10/2025

Thiếu lao động, Đức ưu đãi thuế cho người làm việc quá tuổi hưu

Sản lượng công nghiệp của Đức tụt về mức của năm 2005

19:17, 09/10/2025

Sản lượng công nghiệp của Đức tụt về mức của năm 2005

"Cạnh tranh tiêu cực", thách thức mới của nền kinh tế Trung Quốc

15:47, 20/10/2025

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy