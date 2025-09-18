Diện tích sống - Giá trị lõi bị bỏ quên trong cơn sốt “căn hộ linh hoạt”

Sau nhiều năm thị trường chạy theo xu hướng căn hộ nhỏ, đa công năng, nhu cầu về những không gian sống rộng rãi - nơi con người thật sự được “thở” - đang quay trở lại. Bởi lẽ, hơn cả tiện nghi, sự rộng rãi mới định hình trải nghiệm sống và củng cố cảm giác an cư bền vững cho mỗi thế hệ.

KHÔNG GIAN RỘNG RÃI – YẾU TỐ KHÔNG THỂ THIẾU CỦA CHUẨN SỐNG 5 SAO

Trong lĩnh vực khách sạn, thang xếp hạng sao từ lâu đã trở thành thước đo chuẩn mực để phân định chất lượng dịch vụ. Trong nhận thức phổ biến của công chúng, mỗi bậc sao thể hiện một cấp độ cao hơn về sự xa hoa và tiện nghi. Song, điều ít được chú ý là để chạm đến chuẩn mực 5 sao, ngoài sự hoàn hảo về dịch vụ và tiện ích, diện tích cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ cao cấp của không gian lưu trú.

Theo quy chuẩn TCVN 4391:2015 của Tổng cục Du lịch Việt Nam, sự khác biệt giữa các hạng khách sạn được quy định rõ ràng bằng diện tích: Phòng một giường đơn tại khách sạn 3 sao cần tối thiểu 18m2, trong khi khách sạn 5 sao yêu cầu tối thiểu 24m2. Với phòng đôi, tiêu chí cũng nâng từ 22m2 lên 32m2. Điều đó cho thấy diện tích không phải lựa chọn tùy biến mà là tiêu chí bắt buộc để phân định mức độ cao cấp. Bởi chỉ khi không gian đủ đầy về “lượng”, con người mới thực sự cảm nhận trọn vẹn “chất” – từ sự tiện nghi, riêng tư cho đến những trải nghiệm.

Nhận định này càng trở nên xác đáng khi nói về không gian sống tại các khu chung cư – nơi diện tích căn hộ vốn được cố định, khó có khả năng cơi nới hay mở rộng. Trong báo cáo Housing and Health Guidelines (2018), WHO cũng khẳng định rằng sống trong điều kiện chật hẹp là một yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, gắn liền với căng thẳng, chất lượng giấc ngủ suy giảm và những tác động tiêu cực đến tinh thần. Vì vậy, lựa chọn một không gian sống rộng rãi, thoáng đãng không chỉ mang ý nghĩa tiện nghi, mà còn là cách chủ động nâng cao sức khỏe, cân bằng tinh thần và củng cố sự gắn kết gia đình. Đó chính là “tiện ích vô hình” mà những căn hộ rộng rãi mang lại.

Một không gian sống rộng rãi không chỉ mang đến sự thoải mái trước mắt mà còn là nền tảng để bảo vệ sức khỏe và nuôi dưỡng hạnh phúc dài lâu. (Ảnh: Greenera Southmark).

Hiểu rõ giá trị đó, tòa tháp LAVISH tại Greenera Southmark mang đến những căn hộ diện tích lớn – trả lại chuẩn sống đúng nghĩa cho phân khúc cao cấp, nơi mỗi mét vuông không gian đều góp phần kiến tạo một chuẩn mực sống 5 sao đích thực.

LAVISH XỨNG TẦM 5 SAO TỪ NHỮNG CĂN HỘ DIỆN TÍCH LỚN

Trong khi mặt bằng căn hộ cao cấp hiện nay với loại hình 3–4 phòng ngủ phổ biến chỉ ở mức 75–100m2, tòa LAVISH tại Greenera Southmark lại mang đến dòng sản phẩm 125–145m2, tạo nên sự khác biệt hiếm có. Chính lợi thế về diện tích cho phép việc tổ chức công năng trở nên khoa học và thoáng đạt hơn: Khu sinh hoạt chung như phòng khách – bếp – bàn ăn được kết nối liền mạch nhưng không chồng chéo, giữ trọn sự gắn kết mà vẫn đảm bảo tính tiện nghi. Các phòng ngủ được bố trí cách biệt, tạo khoảng đệm yên tĩnh và hạn chế tối đa ảnh hưởng từ không gian chung.

“Biên” không gian rộng rãi cho phép phân tách rõ ràng vùng sinh hoạt chung, vùng riêng tư và vùng chuyển tiếp nên luồng di chuyển trong căn hộ mạch lạc và thoải mái.

Không gian lớn cũng đồng nghĩa với khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên tối ưu. Căn hộ tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và gió tươi, giúp cải thiện chất lượng không khí, đồng thời hạn chế tiếng ồn trong sinh hoạt thường ngày.

Với một gia đình hạt nhân bốn người, cách bố trí trở nên vô cùng linh hoạt: Một phòng ngủ lớn dành cho bố mẹ, một phòng ngủ nhỏ cho hai con, phòng còn lại có thể sử dụng làm nơi làm việc, phòng sáng tạo hay phòng dự phòng để đón khách. Khi con cái trưởng thành, mỗi trẻ đều có thể có không gian riêng, tránh được những va chạm thường thấy khi anh chị em phải dùng chung một phòng.

Đặc biệt, với loại hình bốn phòng ngủ vốn rất hiếm trên thị trường, LAVISH còn mở ra lựa chọn lý tưởng cho những gia đình ba thế hệ cùng chung sống. Ông bà có phòng riêng thoải mái, bố mẹ và con cái vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết, trong khi cả đại gia đình vẫn sum vầy dưới cùng một mái nhà.

Điểm nhấn khác biệt của LAVISH còn nằm ở dòng căn hộ 3 - 4 phòng ngủ sân vườn với ban công rộng tới 15m2 – tương đương diện tích một phòng ngủ thông thường. Không gian này dễ dàng biến thành khu vườn thư giãn, góc đọc sách, nơi tập yoga hoặc bàn tiệc nhỏ quây quần cuối tuần.

Sự “dư giả” về không gian mang lại cho chủ nhân cảm giác tiện nghi và phong cách sống khó tìm thấy ở những căn hộ diện tích nhỏ.

Thực tế, sau một thời gian dài thị trường ưa chuộng những căn hộ nhỏ với công năng linh hoạt, nhiều gia đình dần nhận ra hạn chế: khi con cái trưởng thành, nhu cầu riêng tư ngày càng rõ rệt, căn hộ chật hẹp dễ trở nên bí bách và quá tải. Lúc ấy, bài toán đổi nhà lại tái diễn, kéo theo chi phí phát sinh và sự xáo trộn trong cuộc sống. Lựa chọn một căn hộ rộng rãi như LAVISH ngay từ giai đoạn đầu an cư không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện tại, mà còn bảo đảm sự ổn định bền lâu – đúng với triết lý “an cư mới có thể lạc nghiệp”.