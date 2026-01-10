Phát hành trái phiếu Chính phủ tăng hơn 170% trong tháng 12

Tháng 12/2025, phát hành trái phiếu Chính phủ tăng hơn 170% so với tháng trước và tăng tới 776% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tỷ lệ trúng thầu gần 78%, diễn biến này cho thấy dòng vốn tiếp tục ưu tiên các tài sản an toàn...

Dựa theo dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 12/2025 ghi nhận sự sôi động trở lại.

Năm 2025, kênh trái phiếu doanh nghiệp phục hồi rõ nét khi tổng giá trị phát hành đạt 589.334 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tăng 23% so với cùng kỳ, ở mức 534.980 tỷ đồng, trong khi phát hành ra công chúng tăng tới 50%, đạt 54.354 tỷ đồng

Theo đó, thị trường ghi nhận tới 62 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, với tổng giá trị đạt 58.667 tỷ đồng, cùng với 3.771 tỷ đồng đến từ 6 đợt phát hành ra công chúng.

Như vậy, tổng trị giá phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 12/2025 đạt 62.438 tỷ đồng, tăng 77% so với tháng liền trước.

Xét theo cơ cấu phát hành, nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi chiếm khoảng 68% tổng giá trị phát hành. Các doanh nghiệp bất động sản đứng ở vị trí thứ hai, đóng góp khoảng 23% tổng quy mô phát hành trên thị trường.

Ở chiều giao dịch thứ cấp, thanh khoản thị trường trong tháng 12 được cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 176.770 tỷ đồng, tăng mạnh 60,02% so với tháng trước.

Tổng giá trị giao dịch trên tương ứng bình quân 7.686 tỷ đồng mỗi phiên, cao hơn khoảng 39% so với mức bình quân của tháng 11. Lũy kế cả năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đạt 1.396.299 tỷ đồng, tăng 28,8% so với năm 2024.

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

Ngoài ra, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn khoảng 35.820 tỷ đồng trái phiếu, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2024. Dự báo tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm 2026 được ước tính lên tới 206.294 tỷ đồng, đặt ra áp lực không nhỏ đối với nghĩa vụ thanh toán của các tổ chức phát hành.

Liên quan đến nghĩa vụ thanh toán, báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam ghi nhận trong tháng 12 có 3 mã trái phiếu rơi vào tình trạng chậm trả lãi hoặc gốc, với gốc trị giá khoảng 110 tỷ đồng.

Đối với kênh trái phiếu Chính phủ, thị trường sơ cấp trong tháng 12/2025 cho thấy sự khởi sắc rõ rệt về quy mô phát hành lẫn tỷ lệ trúng thầu, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu đối với các tài sản có độ an toàn cao.

Tỷ lệ trúng thầu đạt 77,8% cho thấy sức hấp thụ của thị trường ở mức cao, phản ánh tâm lý sẵn sàng nắm giữ trái phiếu Chính phủ của các tổ chức đầu tư, đặc biệt là khối ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở, trái phiếu Chính phủ trở thành lựa chọn phù hợp để vừa đảm bảo an toàn, vừa tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngắn và trung hạn.

Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng đạt 64.581 tỷ đồng, cao hơn 175% so với tháng 11 và tăng tới 776% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 20 phiên đấu thầu cho 4 kỳ hạn, với tổng khối lượng gọi thầu lên tới 83.000 tỷ đồng.

Theo đó cơ cấu trúng thầu tiếp tục nghiêng mạnh về kỳ hạn 10 năm khi chiếm tới 95,6% tổng giá trị trúng thầu, tương ứng 61.729 tỷ đồng. Trong khi đó, kỳ hạn 5 năm ghi nhận giá trị trúng thầu 2.800 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm chỉ trúng thầu 52 tỷ đồng. Kỳ hạn 15 năm không phát sinh khối lượng trúng thầu.

Với cơ cấu này, kỳ hạn phát hành bình quân của trái phiếu Chính phủ trong tháng 12 đạt 9,8 năm. Mặt bằng lãi suất trúng thầu có xu hướng nhích lên so với tháng trước, với mức bình quân đạt khoảng 3,93%/năm.

Tính chung 12 tháng năm 2025, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành qua kênh đấu thầu đạt gần 371.500 tỷ đồng, tương đương 74,3% kế hoạch năm. Riêng trong quý IV, khối lượng phát hành đã hoàn thành gần 79,8% mục tiêu đề ra cho cả quý.

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trong tháng 12 tiếp tục cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt 298.148 tỷ đồng, tăng 18% so với tháng trước. Trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) đạt 246.269 tỷ đồng, tăng 21,3%, còn giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 51.879 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với tháng 11.

Tuy nhiên, bình quân mỗi ngày, giá trị giao dịch Outright đạt 10.707 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi giao dịch Repo đạt mức trung bình 2.256 tỷ đồng mỗi ngày, giảm 42,4% so với cùng kỳ. Về cơ cấu kỳ hạn, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp, lần lượt là 29,2%; 37,5% và 26,6%.

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, khối nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng trái phiếu Chính phủ trong tháng 12 với tổng giá trị 19 tỷ đồng, qua đó kéo tổng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm xuống 3.019 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt so với cuối tháng 11. Lợi suất các kỳ hạn dưới 10 năm tăng từ 5,6 đến 7,3 điểm cơ bản, trong khi các kỳ hạn dài hơn tăng mạnh hơn, dao động từ 13 đến gần 15 điểm cơ bản.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) trong tháng 12 chủ yếu đi xuống và khép lại tháng với mức giảm hơn 1%, lùi về 98,28 điểm. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tháng 12.

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

Trước những biến động từ bên ngoài, Ngân hàng Nhà nước trong tháng 12 tiếp tục duy trì việc tạm ngừng phát hành tín phiếu, đồng thời đẩy mạnh mua giấy tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn thông qua kênh thị trường mở (OMO). Tổng giá trị bơm ròng ra thị trường đạt gần 413.700 tỷ đồng, qua đó góp phần cải thiện thanh khoản hệ thống liên ngân hàng và hỗ trợ mặt bằng lãi suất duy trì ổn định.

Cùng với đó, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Việt Nam và Mỹ trong tháng cũng ghi nhận xu hướng nới rộng. Theo đó, khoảng cách lợi suất ở kỳ hạn 5 năm tăng lên khoảng 48 điểm cơ bản, trong khi kỳ hạn 10 năm mở rộng ở mức 14 điểm cơ bản.