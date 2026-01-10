Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo diễn biến giá cả thị trường trước 11/2/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 10/01/2026
Hoàng Sơn
10/01/2026, 17:34
Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương gửi báo cáo tổng hợp tình hình biến động giá cả thị trường cùng kết quả triển khai các biện pháp, chương trình bình ổn giá trên địa bàn trước ngày 11/2/2026. Báo cáo giai đoạn trong-sau Tết sẽ hoàn thành trước 10 giờ ngày 22/2/2026 để phục vụ công tác điều hành giá…
Nhằm tăng cường kiểm soát lạm phát và giữ ổn định mặt bằng giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá.
Theo Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn hệ thống ngành tài chính, từ các đơn vị trực thuộc Bộ đến hệ thống tài chính – ngân sách ở địa phương, triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm ổn định thị trường và đời sống dân sinh trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết.
Một trong những vấn đề trọng tâm là theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, xu hướng lạm phát và các yếu tố có khả năng gây áp lực lên giá cả trong nước.
Cụ thể, Cục Quản lý giá giữ vai trò đầu mối trong công tác theo dõi, phân tích diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu có biên độ biến động lớn.
Trên cơ sở tổng hợp thông tin từ các bộ, ngành và địa phương, đơn vị có trách nhiệm tham mưu Bộ Tài chính các giải pháp quản lý, điều hành giá nhằm ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, Chỉ thị nêu rõ.
Đồng thời, Cục Quản lý giá chủ trì xây dựng các kịch bản lạm phát năm 2026, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê và tổ chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình thực tế tại một số địa bàn trọng điểm trong dịp Tết, Chỉ thị nêu rõ.
Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng phương án điều tiết nguồn cung hợp lý, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau Tết theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Ở cấp địa phương, Bộ Tài chính giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan giám sát giá cả tập trung vào nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của người dân cùng với nhóm dịch vụ, du lịch và các yếu tố đầu vào quan trọng cho sản xuất giai đoạn trước và sau Tết.
Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động xây dựng phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông hàng hóa, kịp thời đề xuất xuất cấp hàng dự trữ quốc gia khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
Song song, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kiểm soát chặt việc kê khai, quyết toán, hoàn thuế tiếp tục được đẩy mạnh.
Theo đó, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết, kê khai giá, chấp hành các quy định về thuế, phí và lệ phí.
Đồng thời, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thất thu thuế và quản lý chi ngân sách nhà nước tiếp tục được triển khai, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm, Bộ Trưởng Bộ Tài chính nêu yêu cầu.
Thứ hai, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tại trung ương và đóng tại địa phương gồm: (i) Cục Thống kê và Thống kê cấp tỉnh; (ii) Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực; (iii) Cục Dự trữ Nhà nước và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực; (iv) Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố; (v) Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước khu vực và (vi) Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai công tác quản lý nhà nước dựa trên phạm vi hoạt động theo thẩm quyền, góp phần bình ổn giá trên cả nước và tại địa phương
Thứ ba, đối với chế độ báo cáo trong dịp Tết, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chế độ báo cáo về Cục Quản lý giá theo đúng mốc thời gian quy định.
Song song với đó, cơ quan thống kê cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 10/2/2026 và tiếp tục cập nhật báo cáo trước 10 giờ ngày 21/2/2026, đồng thời gửi cơ quan cấp trên theo hệ thống.
Trên phạm vi toàn ngành, Bộ Tài chính giao Cục Thống kê thực hiện tổng hợp báo cáo từ trung ương đến địa phương và gửi về Cục Quản lý giá trước ngày 11/2/2026.
Đối với các đơn vị chuyên ngành, gồm chi cục hải quan khu vực, cơ quan thuế tỉnh, thành phố, chi cục dự trữ nhà nước khu vực và kho bạc nhà nước khu vực, việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao phải hoàn thành trước ngày 10/2/2026 và gửi về cơ quan quản lý cấp trên theo hệ thống.
Trên cơ sở đó, Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp báo cáo toàn ngành, gửi về Cục Quản lý giá trước ngày 11/2/2026.
Căn cứ các báo cáo này, Cục Quản lý giá sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính về những vấn đề phát sinh đột xuất, nhằm chủ động đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm ổn định thị trường trong và sau dịp Tết.
Trước Tết, các địa phương có trách nhiệm rà soát tình hình biến động giá cả cùng kết quả thực hiện các biện pháp, chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn (nếu triển khai) và gửi báo cáo về cơ quan chức năng chậm nhất trước ngày 11/2/2026.
Trong và sau kỳ nghỉ Tết, báo cáo cập nhật tình hình giá cả thị trường trên địa bàn phải được gửi trước 10 giờ ngày 22/2/2026. Trường hợp phát sinh yêu cầu báo cáo đột xuất hoặc báo cáo hằng ngày theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ có văn bản yêu cầu riêng.
