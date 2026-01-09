Anmaison: Khi chuẩn mực quản lý phát triển quốc tế từ Frasers Property thiết lập giá trị sống tại Hải Phòng

Sự góp mặt của "ông lớn" bất động sản Singapore – Frasers Property trong vai trò quản lý phát triển không chỉ là lời khẳng định về chất lượng, mà còn là "bảo chứng" cho giá trị gia tăng bền vững của dự án ANmaison ngay tại lõi trung tâm thành phố Cảng.

KHI "TIÊU CHUẨN PHÁT TRIỂN" TRỞ THÀNH THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN HẠNG SANG

Trong dòng chảy của phân khúc bất động sản cao cấp, một dự án thực sự giá trị được định hình ngay từ khi còn trên bản vẽ và trong suốt quá trình triển khai. Tại tâm điểm Hải Phòng, ANmaison, khu đô thị nhà ở cao cấp được ví như bộ sưu tập gia bảo giới hạn với 280 căn biệt thự và nhà phố mang phong cách Đông Dương (Indochine), hiện diện như một biểu tượng của sự chỉn chu, nơi mỗi không gian đều mang tâm huyết của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (Thành viên Tập đoàn GELEX) cùng năng lực quản lý phát triển từ Frasers Property - tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore, cái tên bảo chứng cho những biểu tượng bất động sản quy mô tầm cỡ.

NĂNG LỰC ĐA QUỐC GIA – BẢO CHỨNG CHO SỰ AN TÂM BỀN VỮNG

Sở hữu danh mục tài sản đa dạng và ghi dấu ấn tại những thị trường lớn như Đông Nam Á, Úc, Châu Âu và Trung Quốc, Frasers Property mang đến ANmaison một nền tảng năng lực không thể phủ nhận. Năng lực ấy không chỉ nằm trên hồ sơ, mà đã được thực chứng tại Việt Nam qua những công trình biểu tượng như khu phức hợp nhà ở hạng sang Q2 Thao Dien, văn phòng hạng A Melinh Point (TP.HCM) hay hệ thống kho vận công nghiệp quy mô gần một triệu mét vuông phủ sóng toàn quốc.

Chính từ bề dày kinh nghiệm thực tiễn này, Frasers Property đang áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất vào quá trình phát triển ANmaison. Ở đó, giá trị tài sản được bảo đảm và định hướng gia tăng nhờ tư duy quản lý phát triển chuyên nghiệp, đảm bảo sự đồng nhất giữa cam kết thương hiệu và chất lượng bàn giao thực tế.

Phối cảnh ANmaison, bộ sưu tập gia bảo giới hạn với 280 căn biệt thự và nhà phố được quản lý phát triển bởi Frasers Property.

KIẾN TẠO KHÔNG GIAN, KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG

Kế thừa tinh hoa từ những công trình biểu tượng, ANmaison là minh chứng sống động cho triết lý 'Kiến tạo không gian, khơi nguồn cảm hứng' từ Frasers Property. Tại đây, sự chỉn chu trong thiết kế hòa quyện cùng tâm huyết của nhà quản lý phát triển, nhằm tạo ra một hệ sinh thái sống tiêu chuẩn quốc tế, nơi mỗi góc nhỏ đều có khả năng đánh thức đam mê và khát vọng của chủ nhân.

ANmaison, tinh thần phát triển ấy được cụ thể hóa qua năm giá trị cốt lõi:

Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn Singapore: Sự hiện diện của Frasers Property tại ANmaison mang đến một sự an tâm vững chắc. Tinh thần kỷ luật của Singapore được lồng ghép khéo léo vào từng giai đoạn phát triển, nơi mỗi công đoạn triển khai hay quy trình thi công đều được dẫn dắt bởi sự chỉn chu và tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Thay vì những cam kết mang tính biểu tượng, chúng tôi tập trung vào sự chuẩn xác trong từng điểm chạm và tính đồng nhất của toàn bộ công trình. Mục tiêu cao nhất là thiết lập một không gian sống hài hòa, nơi các giá trị quốc tế được hiện thực hóa chỉn chu ngay từ khi dự án bắt đầu thành hình.

Kiến tạo không gian với dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao: Tất cả các dự án được quản lý phát triển bởi Frasers Property trên toàn cầu đều hướng đến chuẩn mực dịch vụ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Tại đây, khái niệm "vận hành" không chỉ dừng lại ở việc duy trì hạ tầng, mà cao hơn chính là nghệ thuật chăm sóc cư dân. Đội ngũ vận hành tương lai của ANmaison sẽ được đào tạo để thấu hiểu rằng mỗi ngôi nhà là một tổ ấm riêng tư, nơi mọi nhu cầu dù nhỏ nhất đều xứng đáng được trân trọng, nơi phong cách sống thượng lưu của chủ nhân Hải Phòng được nâng tầm bởi sự chuyên nghiệp từ một tập đoàn đa quốc gia.

Hệ tiện ích sẵn sàng khơi nguồn cảm hứng: Frasers Property tin rằng một ngôi nhà trọn vẹn bắt đầu từ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu cư dân. Vì thế, trong mọi dự án nhà ở, đơn vị quản lý phát triển luôn ưu tiên hoàn thiện hệ tiện ích bằng những chuẩn mực khắt khe nhất, đảm bảo trạng thái sẵn sàng phục vụ ngay từ khi những bước chân đầu tiên về tổ ấm. Với ANmaison, tinh thần này được gửi gắm trọn vẹn vào từng không gian sống đang dần thành hình. Không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo hạ tầng, dự án đang được chuẩn bị để trở thành một hệ sinh thái sẵn sàng khơi nguồn cảm hứng, nơi mọi nhu cầu sống được nâng niu bằng sự chỉn chu và tận tâm tuyệt đối trong tương lai.

Xây dựng cộng đồng gắn kết: Việc kiến tạo và nuôi dưỡng cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu của Frasers Property trên mọi loại hình tài sản, đặc biệt là trong phân khúc bất động sản nhà ở. Tâm huyết của đơn vị quản lý phát triển không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những công trình kiên cố, mà còn nằm ở khát vọng thiết lập một môi trường sống gắn kết, sôi động và phồn vinh. Tại ANmaison, tinh thần này được định hình rõ nét ngay từ giai đoạn khởi tạo. Mọi không gian chung đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để khơi gợi sự kết nối giữa những chủ nhân tinh hoa.

Tầm nhìn xanh từ những chứng nhận toàn cầu: Là đơn vị sở hữu danh mục nhiều chứng nhận xanh danh giá trên thế giới, Frasers Property mang đến ANmaison một hệ quy chiếu phát triển bền vững ngay từ những bước khởi đầu. Việc tối ưu hóa tài nguyên và chú trọng sự giao thoa với thiên nhiên được áp dụng triệt để trong quy hoạch hạ tầng và kiến trúc. Định hướng này không chỉ giúp cư dân tương lai tận hưởng sự thư thái, mà còn mang lại sự an tâm về một giá trị sống xanh được vun đắp vững bền, chuẩn bị cho một di sản sống chất lượng cho các thế hệ mai sau.

ANmaison - nơi tinh hoa hội tụ, nơi mọi tiện ích đã sẵn sàng khơi nguồn cảm hứng.

ANMAISON - SẴN SÀNG CHO MỘT CHUẨN MỰC SỐNG KHÁC BIỆT

Tại ANmaison, niềm tin về một ngôi nhà xứng tầm luôn song hành cùng cam kết về một hệ thống quản lý phát triển tận tâm. Ngay tại lõi trung tâm Hải Phòng, sự giao thoa giữa kiến trúc chỉn chu và năng lực quản lý phát triển từ Frasers Property đang kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới, nơi sự hài lòng của cư dân chính là thước đo cao nhất cho thành công của dự án.

Lựa chọn ANmaison chính là bước vào một thế giới của sự chuyên nghiệp quốc tế, nơi sự kỳ vọng của mỗi chủ nhân sẽ được hiện thực hóa bằng chất lượng sống thực chất và giá trị tài sản vững bền theo năm tháng.

ANmaison – Nơi chuẩn sống quốc tế bắt đầu từ sự tận tâm.