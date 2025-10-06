DNSE phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cho vay ký quỹ

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Hai, 06/10/2025
Thu Hà
06/10/2025, 11:07
Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE chính thức phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán và giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Cụ thể, công ty chào bán 10 triệu trái phiếu mã DSE125018 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.
Trái phiếu DSE125018 có lãi suất 8,3%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng 3,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân 12 tháng tại Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank. DNSE cam kết trả lãi định kỳ 6 tháng một lần, đảm bảo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.
Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 6/10/2025 đến 27/10/2025. Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức là 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng.
Nhà đầu tư có thể đặt mua trái phiếu bằng cách nộp hồ sơ đăng ký mua tại trụ sở chính, các chi nhánh của DNSE hoặc thông qua đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC).
Hoạt động chào bán trái phiếu nêu trên nằm trong kế hoạch của DNSE được Đại hội đồng cổ đông thường niên DNSE 2025 phê duyệt từ đầu năm. Theo đó, DNSE dự kiến phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2025. Bên cạnh đó, DNSE cũng có kế hoạch chào bán 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiểu 12.500 đồng/cổ phiếu trong năm nay.
Với việc thị trường chứng khoán đạt thanh khoản bùng nổ trong Quý 2-3/2025, hoạt động cho vay ký quỹ và môi giới của DNSE tăng trưởng mạnh, việc triển khai các hoạt động huy động vốn sẽ giúp DNSE bổ sung kịp thời nguồn vốn phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư.
Về tình hình kinh doanh, theo số liệu tạm tính, doanh thu lũy kế 8 tháng đầu năm của DNSE đạt 936 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ 2024 và đạt 98% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 8 tháng đầu năm đạt gần 350 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành 107% kế hoạch cả năm 2025.
DNSE cũng ghi nhận dư nợ margin đạt mức kỷ lục mới 6.591 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, DNSE vẫn duy trì vị thế là một trong những đơn vị top đầu về thị phần tài khoản chứng khoán mở mới. Tổng số tài khoản tại DNSE tới tháng 8/2025 đạt trên 1,2 triệu tài khoản, chiếm 12% tổng số tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường.
Ở mảng phái sinh, DNSE tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 về thị phần môi giới, với thị phần đạt 24% trong tháng 8/2025.
Vừa qua, với lợi thế là nền tảng đi đầu về công nghệ, DNSE nằm trong Top các đơn vị phân phối cổ phiếu IPO của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) số lượng lớn nhất, với hình thức phân phối 100% online, đơn giản, gọn nhẹ cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch, DNSE với thế mạnh về hệ thống online sẽ tiếp tục tham gia vào các đợt phân phối cổ phiếu IPO trong thời gian tới.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì thanh khoản tích cực và đang sở hữu những động lực tăng trường ngoạn mục, đồng thời DNSE ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần này giúp công ty bổ sung vốn cho hoạt động cốt lõi, cũng như mở rộng thêm lựa chọn sản phẩm mang đến hiệu suất tốt nhất cho nhà đầu tư.
* Nhà đầu tư vui lòng xem hướng dẫn đăng ký mua trái phiếu DSE125018 của Công ty CP Chứng khoán DNSE tại đây: https://hdsd.dnse.com.vn/su-kien-dnse/su-kien-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung/2025_dse125018/huong-dan-dang-ky-mua-trai-phieu
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
