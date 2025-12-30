Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cổ phiếu công nghệ bị bán, giá dầu tăng hơn 2%

Dù trải qua nhiều biến động trong năm nay, giá cổ phiếu ở Phố Wall đang tiến tới hoàn tất một năm rực rỡ...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/12), khi cổ phiếu công nghệ bị nhà đầu tư bán mạnh. Giá dầu thô tăng khá mạnh khi căng thẳng nóng lên ở Yemen và tiến trình hòa bình Nga - Ukraine có dấu hiệu lung lay.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,35%, còn 6.905,74 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 0,5%, còn 23.474,35 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 249,04 điểm, tương đương giảm 0,51%, còn 48.461,93 điểm.

Nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đương đầu áp lực bán trong phiên này, trở thành nhóm gây sức ép giảm nhiều nhất lên các chỉ số. Nvidia giảm hơn 1%, sau khi tăng hơn 5% trong tuần trước. Những cái tên lớn khác như Meta Platforms, Palantir Technologies và Oracle cũng đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

“Không có nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố trong tuần này, nên yếu tố đà nội tại sẽ chi phối thị trường. Để thị trường có thể tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số trong năm tới, cổ phiếu công nghệ sẽ phải gánh vác phần lớn vai trò dẫn dắt”, trưởng giao dịch Chris Larkin của bộ phận E-Trade thuộc ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định với hãng tin CNBC.

Dù trải qua nhiều biến động trong năm nay, giá cổ phiếu ở Phố Wall đang tiến tới hoàn tất một năm rực rỡ. S&P 500 - thước đo rộng nhất của thị trường - đã tăng hơn 17% từ đầu năm. Dow Jones đã tăng 14% từ đầu năm, tiến tới hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2021. Nasdaq vượt trội trong số ba chỉ số chính, đã ghi nhận mức tăng hơn 21%.

Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng tới biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Họ kỳ vọng biên bản sẽ mang tới những tín hiệu về đường đi của lãi suất Fed trong năm 2026. Biên bản sẽ được công bố vào ngày thứ Ba (30/12). Hiện tại, các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ có thêm 2 lần giảm lãi suất trong năm 2026, sau 3 lần giảm trong năm 2025 và 3 lần giảm trong năm 2024.

Ngày thứ Năm, thị trường đóng cửa nghỉ lễ đón năm mới.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,3 USD/thùng, tương đương tăng 2,1%, đóng cửa ở mức 61,94 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tăng 1,34 USD/thùng, tương đương tăng 2,4%, chốt ở mức 58,08 USD/thùng.

Dầu tăng giá mạnh sau khi Nga cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin. Cùng với đó, mối lo về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông lại nổi lên do căng thẳng gia tăng ở Yemen.

Phía Nga nói Ukraine đã mở một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nơi ở của ông Putin ở phía Bắc nước Nga. Trên cơ sở cáo buộc này, Moscow dự định sẽ xem xét lại lập trường của mình trong cuộc đàm phán hòa bình. Về phần mình, Ukraine phủ nhận cáo buộc của Nga về cuộc tấn công.

Tại Trung Đông, Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu phiến quân ở Yemen, đặt ra rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực này.

Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, hoạt động nhập khẩu dầu lửa qua đường biển của Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ cũng hỗ trợ giá dầu.

Ông Staunovo nói thêm rằng mức giá 60 USD/thùng đang giữ vai trò là một mức sàn không chắc chắn đối với giá dầu Brent. Ông dự báo giá dầu sẽ phục hồi nhẹ trong năm 2026 do tăng trưởng nguồn cung dầu từ OPEC+ có thể sẽ chững lại từ giữa năm.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.