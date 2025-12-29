Thứ Ba, 30/12/2025

Cá nhân bán ròng chốt lời nghỉ lễ

Thu Minh

29/12/2025, 23:39

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 723.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 540.2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sự trở lại của nhóm cổ phiếu Vingroup sau phiên “quét sàn” cuối tuần trước đã góp phần quan trọng ổn định tâm lý. VN-Index đóng cửa phiên đầu tuần tăng 25,04 điểm dù thanh khoản khá chậm. Dòng tiền không thường mạnh mẽ những ngày cuối năm do động lực giao dịch suy yếu. Nhà đầu tư đã cắt lỗ xong trong khi người mua chưa sẵn sàng tham gia mạnh mẽ vì thị trường chuẩn bị bước sang một năm tài chính mới.

Diễn biến đáng chú ý nhất hôm nay là sự cân bằng giữ nhịp ổn định của nhóm cổ phiếu blue-chips. VIC đã phục hồi 3,03%, VHM kịch trần, VPL tăng 2,06% sau hai phiên bán tháo dữ dội cuối tuần trước. Chỉ 3 cổ phiếu này đã đem về cho VN-Index hơn 16 điểm. Điều này thể hiện vai trò của nhóm cổ phiếu Vin vẫn còn rất lớn.

Tuy vậy, về tổng thể các cổ phiếu blue-chips cũng như phần còn lại của thị trường không kém. Rổ VN30 có tới 19 cổ phiếu tăng giá và chỉ 5 mã giảm. Ngoài nhóm Vin, GAS tăng 6,5%, STB tăng 4,2%, PLX tăng 2,7%, GVR tăng 2%, FPT tăng 1,9% cũng là các cổ phiếu mạnh nổi bật. Sức mạnh của nhóm Vin cũng đã được san sẻ sang khá nhiều blue-chips khác.

Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa có 189 mã tăng và 126 mã giảm cũng xác nhận sự phân hóa lành mạnh, thậm chí nghiêng rõ rệt về phía tăng giá. Nếu không tính các cổ phiếu trong rổ VN30 thì HoSE cũng có tới 100 mã khác tăng giá vượt 1% so với tham chiếu. Như vậy phần lớn cổ phiếu tăng giá mạnh tích cực thể hiện sức mạnh vượt trội ở bên mua. Thậm chí một số mã vừa và nhỏ như MDG, BVH, BWE, SGR, NVL… còn tăng hết biên độ.

Điểm yếu của phiên hôm nay là thanh khoản giảm quá nhiều, tổng giá trị giao dịch 3 sàn chỉ còn 23.200 tỷ đồng, giảm tới 35% so với phiên cuối tuần trước. Mức thanh khoản rất thấp này cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng xuống tiền quy mô lớn ở những ngày cuối cùng của năm 2025. 

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 108.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 247.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, STB, VJC, GEX, GAS, HPG, GMD, VND, NVL, VCK.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, HDB, MCH, DGC, BAF, VPL, BSR, PVD.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 723.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 540.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, VPB, VIC, MCH, DGC, HDB, BSR, HAG, DBC, VSC. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Ngân hàng. Top bán ròng có: GEE, FPT, SHB, STB, MWG, GAS, TCB, PDR, GEX.

Tự doanh mua ròng 776.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 26.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm CTG, STB, VPL, DBC, VNM, SAM, PNJ, VTP, ACB, FPT.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm GAS, VIC, VRE, VIX, DGC, SSI, VHM, MWG, LPB, HPG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 34.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 319.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VPB, STB, VJC, CTG, HAG, DPM, DBC, VIX, BSR. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có GEE, VIC, SHB, MWG, TCB, GAS, HDB, PDR, HPG, VRE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.973,6 tỷ đồng, tăng +1,4% so với phiên liền trước và đóng góp 24,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu LPB, với 26,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.166 tỷ đồng được sang tay giữa các NĐT cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, Kho bãi, Vận tải thủy, Sản xuất & phân phối điện, Phân phối xăng dầu & khí đốt, trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID.

Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

20:56, 29/12/2025

Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có lãnh đạo mới

18:59, 29/12/2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có lãnh đạo mới

Cổ phiếu blue-chips phục hồi, thanh khoản giảm sốc

12:01, 29/12/2025

Cổ phiếu blue-chips phục hồi, thanh khoản giảm sốc

Cá nhân bán ròng cổ phiếu blue-chips cổ phiếu Vin phục hồi dòng tiền vào ngành ngân hàng giao dịch khớp lệnh Nhà đầu tư cá nhân bán ròng nhà đầu tư nước ngoài bán ròng phân tích thị trường chứng khoán Thanh khoản giảm mạnh tình hình thị trường chứng khoán VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần

VN-Index có thể tiếp tục tăng trong các phiên tới và hướng đến vùng 1.790 - 1.800

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/12/2025

Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

Ngày cuối cùng của năm (31/12), khoảng 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sẽ về tài khoản của nhà đầu tư để có thể giao dịch, tuy vậy phần lớn số cổ phiếu này tập trung ở các cổ đông lớn, MBS cho rằng thị trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi lượng cổ phiếu này.

Quỹ cổ phiếu của Techcom Capital bứt phá nhờ năng lực quản lý và kỷ luật đầu tư

Quỹ cổ phiếu của Techcom Capital bứt phá nhờ năng lực quản lý và kỷ luật đầu tư

Trong tháng 11, VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi tích cực sau giai đoạn điều chỉnh, kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền trên thị trường vào các kênh đầu tư được quản lý chuyên nghiệp.

Danh mục của tỷ phú Warren Buffett thay đổi thế nào sau một thập kỷ?

Danh mục của tỷ phú Warren Buffett thay đổi thế nào sau một thập kỷ?

Danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway dưới sự điều hành của Warren Buffett đã có sự thay đổi đáng kể từ năm 2015 đến 2025, với tỷ trọng tăng lên ở nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có lãnh đạo mới

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có lãnh đạo mới

Ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

