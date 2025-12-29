Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

Ngày cuối cùng của năm (31/12), khoảng 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sẽ về tài khoản của nhà đầu tư để có thể giao dịch, tuy vậy phần lớn số cổ phiếu này tập trung ở các cổ đông lớn, MBS cho rằng thị trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi lượng cổ phiếu này.

Chỉ số VN-Index vừa có một tuần biến động rất mạnh nhưng vẫn giữ được thành quả với tuần tăng thứ 2 liên tiếp trong chuỗi tăng 6/7 tuần gần đây. Diễn biến đáng chú ý trong tuần vừa qua diễn ra ở 2 phiên cuối tuần, biên độ dao động gần 120 điểm khi thị trường có thời điểm vượt ngưỡng 1.805 điểm nhưng vẫn bị ép thủng ngưỡng hỗ trợ 1.700 điểm về sát 1.687 điểm.

Chốt tuần, thị trường dừng ở 1.729,8 điểm, tăng +25,5 điểm (+1,5%) so với tuần trước. Nhóm Vingorup đóng góp +18 điểm trong tổng mức tăng +25 điểm của VN-Index trong tuần vừa qua.

Nhận định về thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng thị trường vừa trải qua đợt rung lắc khá mạnh khi test lại vùng đỉnh 1.800 điểm, với nhân tố gây biến động mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ và áp lực bán kỹ thuật ở vùng đỉnh lịch sử.

Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 9 tuần vừa qua cho thấy có dòng tiền mới quay lại thị trường, bên cạnh đó khối ngoại cũng giải ngân trở lại 2 tuần liên tiếp trong chuỗi mua ròng chủ yếu tuần vừa qua.

Nhịp điều chỉnh giảm khá mạnh 2 phiên cuối tuần, hội đủ áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ vốn là nhân tố dẫn dắt thị trường trong thời gian vừa qua nhưng chỉ số VN-Index vẫn đóng cửa trên ngưỡng 1.700 điểm là tín hiệu tích cực, cho thấy áp lực bán đã giảm hỗ trợ cung cầu cân bằng khi test vùng hỗ trợ 1.680 – 1.700 điểm, hoặc là có dòng tiền mới quay lại/gia nhập thị trường để hấp thụ lượng hàng bluechips hoặc lượng hàng cắt lỗ kỹ thuật.

Thị trường giao dịch 3 phiên cuối năm 2025 rồi bước vào kỳ nghỉ lễ, các yếu tố bất lợi mang tính mùa vụ hay ngắn hạn như lãi suất, tỷ giá, … đã dịu đi, nhường chỗ cho những kỳ vọng mới mở ra ở thời điểm đầu năm mới, MBS nghiêng về kịch bản VN-Index sẽ vững vàng trên ngưỡng 1.700 điểm để tạo kỳ vọng bứt phá đầu năm 2026.

Về các nhóm ngành và cổ phiếu, vẫn có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và các nhóm cổ phiếu. Theo thống kê với giá đóng cửa, một số nhóm cổ phiếu hiện tại vẫn đang ở vùng 1.600 điểm hoặc thấp hơn như: Chứng khoán, Bất động sản, Đầu tư công, BĐS KCN cho đến các nhóm giảm khá mạnh trong thời gian gần đây như: Hóa chất, Viettel.

Nhà đầu tư nên chú ý đến một số nhóm cổ phiếu hoặc cổ phiếu cụ thể có sức mạnh tương đồng với chỉ số hoặc khỏe hơn như: nhóm cổ phiếu Dầu khí, Bán lẻ, Ngân hàng, Vingroup.

Trong kịch bản, chỉ số VN-Index tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ 1.680 – 1.700 điểm cho đến tích cực hơn là lấp được khoảng GAP được tạo ra ở phiên cuối tuần trước, nhiều khả năng các nhóm cổ phiếu như trên sẽ là tín hiệu để đánh giá xu hướng tăng mở rộng của chỉ số.

Trong kịch bản thận trọng, nhà đầu tư cũng nên chú ý tín hiệu từ các nhóm cổ phiếu đang ở vùng nền như: Chứng khoán, Bất động sản, … trong trường hợp nếu thị trường có quay lại vùng đỉnh 1.800 điểm hay điều chỉnh hoặc test lại vùng hỗ trợ 1.680 điểm mà xuất hiện cổ phiếu trong các nhóm này xuyên qua vùng hỗ trợ, tức thủng vùng nền thì nhà đầu tư nên thận trọng cho kịch bản thị trường điều chỉnh về cận dưới vùng tích lũy của VN-Index kéo dài gần 5 tháng qua.

Về kỹ thuật, việc chỉ số Vn-Index đóng cửa phía trên vùng tích lũy 1.600 – 1.700 điểm đang mang lại kỳ vọng về xu hướng tăng tiếp tục được duy trì, hoặc tạo vùng dao động ngay phía trên vùng tích lũy này trước khi bước vào nhịp tăng kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử khi các thông tin vĩ mô cuối năm được công bố hoặc các kỳ vọng mới ở giai đoạn đầu năm.

Kịch bản cơ sở là thị trường lấp GAP để tạo đà tiến về vùng đỉnh lịch sử. Trong kịch bản, chỉ số Vn-Index không lấp được GAP nhưng vẫn nằm trên vùng hỗ trợ 1.680 – 1.700 điểm, cơ hội duy trì xu hướng tăng vẫn còn. Trong kịch bản thận trọng, chỉ số VN-Index bị đẩy xuống dưới vùng 1.670 điểm, tức để mất MA50 và MA100, khi đó xu hướng tăng ngắn hạn kể từ đáy tháng 11 (1.580 điểm) khả năng kết thúc, thị trường có thể điều chỉnh giảm về vùng cận dưới vùng tích lũy kéo dài ở 1.600 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung ở nhóm cổ phiếu đi cùng xu hướng của chỉ số Vn-Index hoặc khỏe hơn như: Dầu khí, Bán lẻ, Vingoup, Ngân hàng, Thép, Thực phẩm,… trong khi chú ý các nhóm cổ phiếu đang ở vùng nền thấp như: Chứng khoán, Bất động sản, … kịch bản thận trọng xảy ra khi cổ phiếu của các nhóm này để mất vùng nền, khi đó nhà đầu tư nên thu gọn danh mục, đưa tỷ lệ tiền/cổ phiếu về mức an toàn.

Chứng khoán Mirae Asset cũng cho rằng trong kịch bản cơ sở, thị trường sẽ thiết lập vùng cân bằng nếu thanh khoản duy trì sự cải thiện trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong tuần này, yếu tố nghỉ lễ có thể khiến dòng tiền đứng ngoài và chỉ số biến động trong biên độ hẹp. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh vùng 1640 điểm.

Định gi P/E thị trường ở mức 16,8x (so với trung bình dài hạn: 17x). Những yếu tố trọng yếu cần theo dõi: 1) Kết quả kinh doanh quý 4/2025 (thời gian cao điểm công bố là từ giữa đến cuối tháng 1/2026); 2) Tăng trưởng kinh tế duy trì đà tích cực, với động lực từ đầu tư công, kinh tế tư nhân, và tiêu dùng; 3) Các giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030, và làn sóng IPO từ năm 2025.