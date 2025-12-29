VN-Index có thể tiếp tục tăng trong các phiên tới và hướng đến vùng 1.790 - 1.800

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/12/2025

Kết phiên VN-Index tăng 25,04 điểm, tương đương 1,45% lên mốc 1.754,84 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,69 điểm, tương đương 0,28% lên 251,22 điểm.

Chỉ số có thể sẽ còn duy trì tăng điểm trong các phiên còn lại của tuần nhưng đà tăng sẽ không còn mạnh mẽ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên và duy trì đà tăng trong cả phiên giao dịch trước khi đóng cửa ở mức điểm cao nhất phiên. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm mạnh trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì bán ròng là những yếu tố cần chú ý. Chỉ số có thể sẽ còn duy trì tăng điểm trong các phiên còn lại của tuần nhưng đà tăng sẽ không còn mạnh mẽ và đan xen các nhịp rung lắc trong phiên. Vùng kháng cự kênh trên của kênh sideway lớn vẫn sẽ là vùng cản cho nỗ lực tăng điểm của VN-Index trong các phiên tuần này.

Trên đồ thị giờ, chỉ số đang tạo nền giá phía trên vùng gap tạo thành trong phiên trước, tương ứng vùng 1.738-1.743 điểm. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu ở mức cân bằng, bám sát các ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận cho các vị thế ngắn hạn trong danh mục”.

Thị trường đang giao dịch khá lỏng lẻo cùng thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 25 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,754.84 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tiện ích, Hàng & dịch vụ công nghiệp,... Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường đang giao dịch khá lỏng lẻo cùng thanh khoản thấp; rủi ro tập trung hiện hữu khi cổ phiếu Vin vẫn đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng, chờ đợi VN-Index tìm thấy điểm cân bằng mới”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng ngắn hạn trên hỗ trợ quanh 1.720 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau tuần rung lắc, chịu áp lực bán mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.800 điểm. Thị trường đã phục hồi tốt và tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay. Đầu phiên VN-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ, thanh khoản thấp, thể hiện áp lực cung không lớn, lực cầu vẫn gia tăng tốt ở nhiều mã, nổi bật ở các cổ phiếu dầu khí. Kết phiên VN-Index tăng 25,04 điểm (+1,45%) về mức 1.754,84 điểm, kiểm tra lại vùng giá cao nhất ngày 9/12/2025 quanh 1.770 điểm. Trong khi VN30 tăng 24,69 điểm (+1,26%) lên mức 1.990,66 điểm, dưới kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực với 189 mã tăng giá. Khá nổi bật ở các cổ phiếu dầu khí, bảo hiểm, bất động sản, là các nhóm ngành có diễn biến giá tích cực hơn VN-Index; 126 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh ở các mã chứng khoán, hàng không, thép, phân hóa trong nhóm ngân hàng và 59 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm -43,9% so với phiên trước. Cho thấy áp lực điều chỉnh ở nhiều mã vẫn tương đối bình thường, mức độ phân hóa cao và chỉ tập trung vào số ít các nhóm mã đang khá tích cực như dầu khí, bất động sản. Khối ngoại bán ròng trở lại phiên thứ 2 liên tiếp, với giá trị -87,96 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn 41I1G1000 kết phiên ở mức 1.990,2 điểm, tăng 1,58% so với phiên trước. Chênh lệch âm -0,43 điểm so với VN30. Các kỳ hạn 41I1G2000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm -5,06 điểm đến -11,96 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm -38,0% so với phiên trước. Cho thấy các trader giảm các vị thế đầu cơ sau phiên biến động mạnh cuối tuần trước. Nghiên về VN30 điều chỉnh, ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 quay trở lại vùng đỉnh cũ. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G1000 phục hồi kiểm tra lại kháng cự gần nhất 2.000 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn 41I1G1000 là 31.775, giảm các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng ngắn hạn trên hỗ trợ quanh 1.720 điểm và đang phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh 1.770 điểm - 1.800 điểm, tương ứng các vùng đỉnh giá đầu vào cuối tháng 12/2025. Dự kiến áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại khi thị trường tiếp tục kiểm tra lại vùng kháng cự rất mạnh. Nhà đầu tư nên theo dõi áp lực cung giá cao trong những phiên đến để có thể xem xét cơ cấu danh mục ngắn hạn.

Thị trường trong tuần kết thúc năm 2025 chuyển sang năm 2026. Với chỉ số VN-Index, chúng tôi dự kiến thị trường trong năm 2026 như sau: Kịch bản Cơ sở: VN-Index đỉnh năm 2025 ở 1.805,93 điểm. Kết thúc năm 2025, VN-Index vượt đỉnh lịch sử năm 2022 tương ứng 1536,45 điểm.

Năm 2026 VN-Index chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng giá 1.540 điểm – 1.580 điểm. VN-Index sau đó tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn với vùng giá mục tiêu quanh 1.900 điểm-1.950 điểm, có thể mở rộng lên 2.000 điểm. Kịch bản Kém tích cực: VN-Index đỉnh năm 2025 ở giá 1.805,93 điểm. VN-Index vượt đỉnh lịch sử năm 2022. Năm 2026 VN-Index chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng giá 1450 điểm – 1500 điểm và phục hồi, hướng đến kiểm tra lại vùng đỉnh 1.800 điểm năm 2025. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những nhận định chi tiết hơn trong báo cáo chiến lược năm 2026.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể tiếp tục tăng trong các phiên tới và hướng đến vùng 1.790 - 1.800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 25 điểm (+1,.4%), đóng cửa ở mức 1.754,8 điểm. VN-Index tăng điểm từ đầu phiên sáng và duy trì đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch với lực cầu từ 3 cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VRE). Ngoài ra, một số cổ phiếu khác trong VN30 cũng có mức tăng mạnh trong phiên hôm nay như GAS và STB, đóng góp vào đà tăng chung của chỉ số.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể tiếp tục tăng trong các phiên tới và hướng đến vùng 1.790 - 1.800. Động lực chính đến từ nhóm vốn hóa lớn, dẫn đầu bởi nhóm Vingroup, khi ảnh hưởng

tiêu cực từ các thông tin vừa qua lên nhóm này đang giảm bớt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy một số nhóm cổ phiếu khác như Bất động sản và Dầu khí đang có dấu hiệu hồi phục, cũng sẽ tác động tích cực đến diễn biến của chỉ số. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc mở mua một phần nhỏ danh mục đối với nhóm Bất động sản để tranh thủ nhịp hồi phục này”.

Chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.772 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.772 điểm và nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên do thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh. Mặc dù thanh khoản đang ở mức thấp do ảnh hưởng từ chu kỳ nghỉ lễ, nhưng tâm lý lạc quan được dự báo duy trì trong 2 phiên giao dịch tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục, đặc biệt các nhà đầu tư có thể chú ý nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa”.

VN-Index đang ở vùng kháng cự 1.750-1.770 nên cần chú ý khả năng xảy ra giằng co trong đà đi lên ở phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Marubozu white, tăng 25 điểm và tiếp cận lại vùng kháng cự 1.750-1.770.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD hướng lên trở lại từ vùng thấp, cùng với đó chỉ số chung vận động đi lên sau khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh mốc 1690, tương đương đường mây đỏ Senkouspan B cho thấy động lực đang được duy trì ổn định. Chỉ báo CMF trong đà đi lên thể hiện sự trở lại của dòng tiền trên thị trường. Tuy nhiên, VN-Index đang ở vùng kháng cự 1.750-1.770 nên cần chú ý khả năng xảy ra giằng co trong đà đi lên ở phiên tiếp theo.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo chính RSI, MACD, CMF đồng thuận với diễn biến ở khung đồ thị ngày thêm phần củng cố cho xu hướng ngắn hạn của VN-Index. Tuy nhiên, đường +/-DI đều trên mốc 25 nên việc xảy ra vận động tăng giảm đan xen trong các phiên tiếp theo là điều khó tránh, đặc biệt khi chỉ số đang ở vùng kháng cự cũ quanh đường MA20.

Chỉ số chung tiếp tục đà đi lên nhờ xung lực tốt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù thị trường tăng điểm tốt, tuy nhiên lực cầu chưa thực sự lan tỏa diện rộng mà tập trung chính ở một số nhóm ngành hoặc cổ phiếu có câu chuyện riêng. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu giữ vững nền giá hoặc đang ở các mốc hỗ trợ cứng sau những biến động mạnh của chỉ số trong tuần trước, đồng thời thuộc nhóm ngành có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4 bứt phá để giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường trong các phiên tới. Cùng với đó, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới đổi với cổ phiếu đã tăng mạnh và đang tiệm cận các mốc kháng cự/vùng đỉnh cũ để phòng tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ. Một số nhóm đáng chú ý trong thời gian này bao gồm Ngân hàng, Bán lẻ, Công nghệ”.

Tín hiệu tăng ngắn hạn sẽ hồi phục lại hoàn toàn nếu VN-Index có thể đóng cửa trên mốc 1.755 điểm với thanh khoản đủ tốt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“VN-Index tiếp cận kháng cự ngắn hạn MA5 tại vùng 1.750-1.755 điểm và bắt đầu ghi nhận sự thận trọng từ hoạt động mua, thể hiện qua mức thanh khoản giảm đột ngột. Do đó, chúng tôi duy trì kịch bản xuất hiện một vài phiên củng cố trong biên độ từ 1.715-1.755 điểm. Tín hiệu tăng ngắn hạn sẽ hồi phục lại hoàn toàn nếu VN-Index có thể đóng cửa trên mốc 1.755 điểm với thanh khoản đủ tốt và hoạt động mua lấy lại được sự phân tán đồng đều trên các nhóm ngành”

Diễn biến của chỉ số vẫn nghiêng về chiều tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà hồi phục và gần như lấp lại khoảng gap giảm trong phiên cuối tuần. Diễn biến của chỉ số vẫn nghiêng về chiều tích cực mặc dù dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn khi kì nghỉ lễ cận kề.

Kháng cự cần lưu ý của chỉ số ở quanh vùng đỉnh cũ 1.780 – 1.800 và Hỗ trợ gần tại vùng 1.730 – 1.750”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.