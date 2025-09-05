Doanh nghiệp bảo hiểm tăng vốn điều lệ, củng cố nội lực cạnh tranh

Bảo hiểm VietinBank (VBI) vừa hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn thứ 9 trong nhóm các doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu thị trường.

Theo đại diện doanh nghiệp cho biết, việc tăng vốn điều lệ lần này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm củng cố uy tín, vị thế và năng lực tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh kinh tế mới.

Bảo hiểm VietinBank – VBI hiện là một trong số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.

Doanh thu phí bảo hiểm của công ty tăng trưởng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, từ 2,2 nghìn tỷ đồng năm 2020 lên 4,4 nghìn tỷ đồng năm 2024; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường. Tăng trưởng bình quân lợi nhuận trước thuế của VBI trong giai đoạn 2020 – 2024 đạt trên 30%/năm.

Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2025 đạt 43.518 tỷ đồng, tăng 11,38% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Bảo hiểm VietinBank – VBI nằm trong top 6 doanh nghiệp có doanh thu phí bảo hiểm cao nhất (2.239,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ).

Công ty cũng đạt được nhiều dấu ấn thương hiệu quan trọng: Top 3 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025 do Vietnam Report công bố; Doanh nghiệp bảo hiểm có sáng kiến bảo hiểm số xuất sắc tại Insurance Asia Awards 2025 – hệ thống giải thưởng uy tín nhất ngành bảo hiểm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank – VBI nhận vinh danh tại Lễ Công bố Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam 2025.

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng doanh thu, thị phần, quy mô mạng lưới, Bảo hiểm VietinBank – VBI cũng có nhiều cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong công tác chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Theo đó, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm của VBI 8 tháng đầu năm đạt gần 800 tỷ đồng, thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và uy tín bền vững của doanh nghiệp.

Công ty đã xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số trên nhiều nền tảng để giúp khách hàng dễ dàng thực hiện yêu cầu khai báo bồi thường trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, một cách nhanh chóng, thuận tiện. Dịch vụ hiện đã được áp dụng ở tất cả các sản phẩm bảo hiểm trọng điểm của VBI như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản…

Đặc biệt, theo quy trình khai báo bồi thường sức khỏe mới của VBI, người dùng chỉ mất từ 1-2 phút thao tác trên ứng dụng di động MyVBI để hoàn thiện khai báo hồ sơ bồi thường và được nhận tiền bảo hiểm tự động ngay sau khi xác nhận đồng ý với phương án chi trả của VBI.

Việc sở hữu cơ sở công nghệ tiên tiến, hiện đại cũng giúp VBI mở rộng mạng lưới phân phối trực tuyến về cả số lượng đối tác, kênh và nền tảng.

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank – VBI chia sẻ, việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ để tạo ra các tính năng, trải nghiệm tiện ích cho người dùng mà còn giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm được đa dạng và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng khách hàng. Từ đó, mang lại nhiều giá trị thiết thực, trở thành tấm lá chắn vững chắc của các cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trước những rủi ro.