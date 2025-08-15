Doanh nghiệp tài sản lớn, giá cổ phiếu PRT vẫn thấp hơn giá trị sổ sách

Với một danh mục tài sản đa dạng và tình hình tài chính lành mạnh và tiềm năng khai thác quỹ đất lớn, thế nhưng cổ phiếu của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Mã chứng khoán: PRT) lại đang giao dịch với mức giá thấp hơn giá trị thực rất nhiều. Điều này mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai biết nắm bắt…

Trên thị trường chứng khoán, không ít doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh nhưng chưa thu hút được sự quan tâm tương xứng từ giới đầu tư. PRT là một trường hợp tiêu biểu. Doanh nghiệp hiện sở hữu khối tài sản lớn, trải dài ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quỹ đất tại các vị trí chiến lược ở Bình Dương - địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu bất động sản công nghiệp, dân cư liên tục tăng.

SỞ HỮU NHIỀU TÀI SẢN LỚN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐA NGÀNH

PRT tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất Hàng Cao su 3-2 Sông Bé, thành lập năm 1982. Trải qua nhiều lần đổi tên và mô hình hoạt động, doanh nghiệp chính thức cổ phần hóa và giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 7/5/2018.

Sau hơn 6 năm niêm yết trên UPCoM, PRT đã xây dựng được một quỹ tài sản vững chắc, bao gồm bất động sản, khu công nghiệp, logistics, sản xuất và dịch vụ. Đặc biệt, PRT sở hữu Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, một trong những khu công nghiệp lớn nhất tại Bình Dương, với vị trí chiến lược và hệ sinh thái logistics đồng bộ hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Giá đất tại Bình Dương đã tăng mạnh trong những năm qua, với một số khu vực ghi nhận mức tăng lên tới 700% trong vòng một thập kỷ. Điều này không chỉ làm tăng giá trị quỹ đất của PRT mà còn tạo ra dư địa lớn cho việc tái định giá tài sản.

Ngoài ra, trong bối cảnh Bình Dương đã sáp nhập vào TP.HCM, đang đẩy mạnh quy hoạch đô thị, mở rộng các khu công nghiệp và kết nối hạ tầng với TP.HCM, Đồng Nai, Long An… quỹ đất của PRT trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn. Đây chính là "đòn bẩy kép": vừa gia tăng giá trị sổ sách, vừa mở ra nguồn thu ổn định và bền vững từ khai thác kinh doanh.

Một trong những điểm mạnh nữa của PRT là tình hình tài chính lành mạnh, không có nợ vay. Điều này giúp công ty duy trì sự ổn định và linh hoạt trong việc đầu tư và phát triển. Thay vì tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, nhà đầu tư nên chú trọng vào tài sản của PRT. Lợi nhuận của PRT hiện tại phụ thuộc nhiều vào các công ty con và liên kết, cũng như việc trả cổ tức từ các khoản đầu tư tài chính. Do đó, việc đánh giá PRT dựa trên tài sản sẽ mang lại cái nhìn chính xác hơn về tiềm năng tăng trưởng của công ty.

PRT không chỉ sở hữu quỹ đất lớn mà còn có danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm sản xuất gỗ, may mặc, dịch vụ y tế và các khoản đầu tư tài chính sinh lời. Sự kết hợp giữa các lĩnh vực này tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh bền vững, giúp PRT có thể khai thác tối đa giá trị tài sản của mình. Với bối cảnh Bình Dương tiếp tục phát triển hạ tầng và thu hút vốn FDI mạnh mẽ, PRT đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá cả về doanh thu lẫn giá trị doanh nghiệp.

TIỀM NĂNG LỚN NHƯNG GIÁ CỔ PHIẾU CHƯA TƯƠNG XỨNG

Cơ cấu cổ đông của PRT cũng là một yếu tố quan trọng. Nhà nước vẫn giữ tỷ lệ cổ phần chi phối, đảm bảo sự ổn định trong định hướng phát triển và chiến lược đầu tư. Các cổ đông lớn như SAM Holdings và U&I đều là những doanh nghiệp có kinh nghiệm và hệ sinh thái kinh doanh liên quan, mang lại lợi thế liên kết và hợp tác cho PRT. Việc duy trì tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao giúp PRT tiếp cận thuận lợi hơn các dự án, quỹ đất và cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và logistics tại Bình Dương.

Sự kết hợp giữa tài sản hiện hữu có giá trị cao và vị thế tại trung tâm công nghiệp năng động nhất cả nước giúp PRT có lợi thế cạnh tranh dài hạn. Bất động sản khu công nghiệp mang lại nguồn thu ổn định, trong khi các khoản đầu tư tài chính và sản xuất duy trì dòng tiền đều đặn.

Thế nhưng, hiện giá của cổ phiếu PRT lại đang giao dịch quanh mức 11.000 đồng/CP, trong khi giá trị tài sản thực tế của công ty ước tính lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Mức P/E hiện tại xấp xỉ 281 lần, một con số cao do lợi nhuận ngắn hạn chưa phản ánh đúng giá trị tài sản. Sự chênh lệch này cho thấy cổ phiếu PRT đang bị định giá thấp so với giá trị thực.

Theo định giá của nhiều công ty chứng khoán, giá trị thực của PRT phải gấp nhiều lần giá hiện tại khi cổ phiếu này được đánh giá đúng và được niêm yết trên sàn HOSE. Mặc dù lợi nhuận của PRT phụ thuộc nhiều vào các công ty con và công ty liên kết, việc tập trung vào tài sản của PRT sẽ mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về giá trị thực của cổ phiếu này. Như đã nói ở trên, thực tế PRT đang sở hữu một quỹ đất chiến lược tại TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ), nơi giá đất đã tăng mạnh trong những năm qua. Việc tái định giá tài sản sẽ giúp PRT cải thiện đáng kể giá trị cổ phiếu trong tương lai.

Tóm lại, với một danh mục tài sản đa dạng và vị thế tại trung tâm công nghiệp năng động nhất cả nước, PRT có tiềm năng tăng trưởng dài hạn rất lớn. PRT là một cổ phiếu đang bị “lãng quên” với giá trị thực vượt trội. Tình hình tài chính lành mạnh, không nợ vay, cùng với quỹ tài sản khổng lồ, tạo ra một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai biết nắm bắt.

Nhà đầu tư nên tập trung vào tài sản của PRT, thay vì lợi nhuận ngắn hạn, để có cái nhìn chính xác hơn về tiềm năng tăng trưởng của công ty. Với những yếu tố thuận lợi hiện tại, PRT hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những cổ phiếu tiềm năng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.