Blog chứng khoán: Cơ hội chọn hàng tốt

Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.

Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn giảm 28% so với hôm qua mặc dù đã có những giao dịch rất lớn ở phía tăng giá. VPB, SHB, GEX, VIX, SSI đều tăng mạnh với thanh khoản hàng ngàn tỷ đồng. Trong khi đó ở nhóm giảm mạnh thanh khoản lại khá nhỏ, một diễn biến ngược với hôm qua.

Như vậy dòng tiền vẫn đang phân hóa rất sâu sắc: Một số mã còn hút tiền khỏe và còn tăng, trong khi cơ hội mua ở nhóm giảm giá chưa hấp dẫn nên tiền vào ít. Nói đúng hơn là lượng dư mua giá thấp ở nhóm giảm chưa được chạm tới. Đây là biểu hiện của chiến lược mua thụ động và thận trọng.

Mặc dù vậy với độ rộng không cải thiện nhiều thì sớm muộn những cổ phiếu yếu hơn thị trường cũng sẽ đi đến ngưỡng đủ rủi ro để cắt lỗ. Thị trường cần có những phiên mở biên độ bằng trụ để kích hoạt dòng tiền vào nhanh, nếu không sẽ phải chờ đợi. Hôm nay VIC giảm 1,13%, VHM giảm 2,46% và vẫn có tín hiệu được đỡ. VIC hồi lên khoảng 1,7% so với đáy, VHM hồi lên 1,14%. Sự hỗ trợ của VPB, HDB, TPB, VIB tăng cũng giúp cân bằng điểm số phần nào.

Ở góc nhìn tích cực, nếu các trụ bị ép mạnh hoặc rơi vào nhịp điều chỉnh mà thị trường vẫn ổn định thì đó là tín hiệu của sức mạnh. Chỉ số tăng vừa rồi không giúp nhà đầu tư kiếm tiền được thì lúc giảm cũng sẽ không gây sợ hãi nhiều. Kết quả kinh doanh quý 3 đang xuất hiện sẽ là điểm tựa về tâm lý. Những mã có tiềm năng sẽ nằm trong tầm ngắm và sớm có dòng tiền vào nâng đỡ.

Với diễn biến tăng mạnh ở chỉ số vừa rồi, thị trường khó có thể xuất hiện một con sóng lớn liên quan đến kết quả kinh doanh. Kịch bản khả dĩ hơn là sóng ở các cổ phiếu đơn lẻ, nhất là những mã đã điều chỉnh nhiều và tích lũy đủ. Thị trường có thể bước vào giai đoạn ngược: Chỉ số tăng ít nhưng chọn đúng cổ phiếu sẽ “ăn dày”.

Thị trường phái sinh hôm nay thể hiện sự lạc quan bất ngờ dù các trụ bị ép giá từ sớm. Nhịp tăng đầu tiên khi VN30 từ quanh 2011.xx lên gần 2033.xx, basis F1 duy trì basis dương ở nhiều thời điểm dù sắp tới ngày đáo hạn. Ở chiều giảm xuống quanh 2011.xx tới 3 lần, basis đều đảo dương. Diễn biến này khiến các vị thế Long hay Short đều bị giảm biên lợi nhuận.

Sự ổn định giằng co giữa các cổ phiếu lớn chưa thúc đẩy tâm lý mạnh hơn nên khả năng thanh khoản sẽ còn tiếp tục suy yếu. Đây vẫn là giai đoạn tích lũy cổ phiếu tốt cho dài hạn hơn là để lướt sóng, dù một vài cơ hội sẽ xuất hiện khi có tin hỗ trợ. Chiến lược tiếp tục là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa phiên này tại 2009.64 điểm. Cản gần nhất ngày mai là 2012; 2026; 2034; 2040; 2048; 2058. Hỗ trợ 2003; 1991; 1981; 1976; 1960; 1950.

