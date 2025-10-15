Cổ phiếu lớn sẽ quyết định hướng đi của VN-Index

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2025

Kết phiên 15/10 VN-Index giảm 3,11 điểm, tương đương 0,18% xuống mốc 1.757,95 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 0,79 điểm, tương đương 0,29% lên 276,12 điểm.

Diễn biến của thị trường hiện tại sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của từng doanh nghiệp niêm yết

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ luân phiên của nhóm vốn hóa lớn để neo giữ điểm số ở vùng cao trong các phiên còn lại của tuần. Diễn biến của thị trường hiện tại sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của từng doanh nghiệp niêm yết.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư nên tập trung ở các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực, có câu chuyện riêng và đang duy trì được sức mạnh giá tốt về mặt kỹ thuật. Một số nhóm cổ phiếu đáng chú ý gồm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản…

Đối với các vị thế đang có sẵn vẫn nên thiết lập các ngưỡng trailing stop tại gần các điểm hóa vốn để giảm thiểu rủi ro cho danh mục nếu thị trường chuyển biến xấu”.

VN-Index có thể tiếp tục đi ngang tạo nền để lấy đà bật lên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.765 – 1.775 cả ngày hôm nay trước khi đóng cửa tại mốc 1.757,95 điểm, giảm nhẹ hơn 3 điểm so với phiên hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp tăng mạnh nhất, các ngành còn lại có diễn biến không đáng kể.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi ngang tạo nền để lấy đà bật lên, cũng như chờ đợi các thông tin tích cực khác từ thị trường. Ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh, nhà đầu tư nên cẩn trọng trước khả năng thị trường biến động”.

Chỉ số VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì tích cực sau vượt lên vùng đỉnh tháng 08-09/2025 dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30. Tuy nhiên chỉ số VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây là vùng giá tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022 đến nay của VN-Index. VN-Index có rủi ro chịu áp lực bán mạnh ở vùng giá này và điều chỉnh kiểm tra lại vùng đỉnh tháng 09/2025.

Trong báo cáo trước, chúng tôi đã dự kiến, nhận định áp lực bán ngắn hạn sẽ gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.780 điểm - 1.820 điểm. Thực tế áp lực bán tiếp tục gia tăng ở rất nhiều mã. Đồng thời mặc dù chỉ số VN-Index liên tục vượt đỉnh, nhưng cơ hội sinh lợi tốt chỉ tập trung vào số ít các mã, trong khi đa phần có hiệu suất kém, áp lực thua lỗ ngắn hạn. Với vốn hóa toàn thị trường hiện tại tương đương 80% GDP 2024. Chúng tôi cho rằng đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi. Nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quí III kỳ vọng. Kiểm soát rủi ro với các vị thế ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang trong vùng 1.750 - 1.770 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 3 điểm và kết phiên tại mức 1.758,0 điểm (-0.18%). Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng với dòng tiền tham gia vào nhóm Ngân hàng (VPB, HDB, ...). Mặc dù vậy, áp lực bán xuất hiện tại vùng 1,770 điểm ở nhóm cổ phiếu Vingroup và một số cổ phiếu như VCB và FPT khiến chỉ số giảm điểm trong phiên chiều.

Dòng tiền tập trung chủ yếu ở nhóm Ngân hàng và một số cổ phiếu Bất động sản giúp chỉ số cân lại lực bán tại các cổ phiếu nhóm Vingroup trong phiên hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực khi có 200 mã giảm điểm. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang trong vùng 1.750 - 1.770 trong ngắn hạn, trước khi hướng tới mục tiêu 1,800 điểm. Xu hướng của thị trường trong thời gian tới sẽ được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng và Bất động sản. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Thị trường vẫn có khả năng sớm quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn có khả năng sớm quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nhịp điều chỉnh kỹ thuật cũng có thể nhanh chóng kết thúc, đặc biệt nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa vừa vẫn là các nhóm thu hút dòng tiền chủ đạo trong những phiên tới, đặc biệt dòng tiền vẫn duy trì trạng thái tích cực và chỉ số VNMidcaps có dấu hiệu sớm bước vào giai đoạn tăng rõ ràng hơn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa vừa”.

Khả năng VN-Index tiếp tục diễn biến giằng co để cân bằng và củng cố động lực trong khoảng 1.750-1.780

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index tiếp tục vận động giằng co với thanh khoản giảm so với phiên hôm qua thể hiện diễn biến kiểm tra cung-cầu trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung điều chỉnh vào trong dải Bollinger band sau hơn một tuần vận động bám sát đường biên trên của dải này. Chỉ báo RSI bẻ xuống từ vùng cao, tuy nhiên chỉ báo MACD vẫn hướng lên nên khả năng VN-Index tiếp tục diễn biến giằng co để cân bằng và củng cố động lực trong khoảng 1.750-1.780.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung điều chỉnh về đường MA20, cùng với đó dải Bollinger band có tín hiệu bo hẹp dần cho thấy VN-Index đang bước vào nhịp đi ngang tích lũy ngắn hạn. Đường +/-DI có xu hướng vận động giao cắt nhau nên vận động giằng co sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới.

Thị trường giảm điểm nhẹ khi nhóm blue-chips có dấu hiệu phân hóa. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn đối với những mã đã đạt mục tiêu và đang có tín hiệu đảo chiều, và đồng thời vẫn duy trì tỷ trọng đối với mã duy trì xu hướng tăng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tìm kiếm và giải ngân thăm dò ở những mã đã củng cố nền giá tích lũy thành công và đang đón nhận sự tham gia của dòng tiền luân chuyển trên thị trường. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản”.

Áp lực bán giá cao và hoạt động mua vùng thấp được cân bằng trong biên độ 1.745-1.775 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Áp lực bán giá cao và hoạt động mua vùng thấp được cân bằng trong biên độ 1.745-1.775 điểm. Nếu chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.775 điểm, vùng 1.795-1.820 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo và tạo điều kiện mở trở lại các vị thế ngắn hạn. Ngược lại, đóng cửa giảm vi phạm 1.745 điểm sẽ đánh mất đà tăng trong ngắn hạn, hình thành một nhịp điều chỉnh kiểm định lại vùng 1.700-1.715 điểm”

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.757,95 điểm, giảm 3,11 điểm (-0,18%). KLGD khớp lệnh 1,1 tỷ đơn vị.

Thị trường tiếp tục đối diện áp lực chốt lời và kết phiên giảm điểm với độ lan tỏa suy yếu. Dù vậy, trạng thái cân bằng tổng thể vẫn được duy trì nhờ sự xoay vòng dòng tiền tích cực giữa các nhóm ngành.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của chỉ số vẫn chiếm ưu thế với hỗ trợ gần quanh vùng 1.740 – 1.750 và kháng cự tại 1.785 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.