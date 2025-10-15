Chứng khoán KAFI phát hành chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (“KAFI”) trân trọng thông báo về việc phát hành 22 mã Chứng quyền có bảo đảm (CW) – Đợt 1 năm 2025.

Thông tin chi tiết về đợt phát hành như sau:

Thời gian phát hành: từ 09h00 ngày 16/10/2025 tới 14h00 ngày 20/10/2025;

Hình thức đăng ký mua: theo hướng dẫn chi tiết tại Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm;

Thông tin về 22 CW phát hành:

STT Tên chứng quyền Chứng khoán cơ sở Tỷ lệ chuyển đổi Giá thực hiện Giá phát hành Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 ACB 4:1 28.500 1.200 Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 ACB 4:1 29.000 1.300 Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 FPT 12:1 102.000 1.400 Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 FPT 12:1 106.000 1.500 Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 HPG 4:1 31.000 1.400 Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 HPG 4:1 33.000 1.500 Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 MBB 4:1 29.000 1.300 Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 MBB 4:1 30.000 1.400 Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 MWG 8:1 91.000 2.100 Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 MWG 8:1 95.000 2.200 Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 STB 6:1 64.000 2.300 Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 STB 6:1 65.000 2.500 Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 TCB 4:1 44.500 2.000 Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 TCB 4:1 45.500 2.200 Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 VPB 4:1 34.000 1.900 Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 VPB 4:1 35.000 2.000 Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 VRE 4:1 48.000 2.100 Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 VRE 4:1 49.500 2.300 Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 VIC 8:1 245.000 3.000 Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 VIC 8:1 250.000 3.000 Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 VHM 8:1 140.000 3.000 Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 VHM 8:1 147.000 3.000

Để xem thông tin chi tiết về Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào website của KAFI theo đường dẫn: https://kafi.vn/.

Trong quá trình đặt mua chứng quyền, nếu có vấn đề phát sinh, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.322 để được hỗ trợ.