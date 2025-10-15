Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Chứng khoán KAFI phát hành chứng quyền có bảo đảm

P.V

15/10/2025, 18:15

Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (“KAFI”) trân trọng thông báo về việc phát hành 22 mã Chứng quyền có bảo đảm (CW) – Đợt 1 năm 2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin chi tiết về đợt phát hành như sau:

Thời gian phát hành: từ 09h00 ngày 16/10/2025 tới 14h00 ngày 20/10/2025;

Hình thức đăng ký mua: theo hướng dẫn chi tiết tại Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm;

Thông tin về 22 CW phát hành: 

STT Tên chứng quyền Chứng khoán cơ sở Tỷ lệ chuyển đổi Giá thực hiện Giá phát hành
Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 ACB 4:1 28.500 1.200
Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 ACB 4:1 29.000 1.300
Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 FPT 12:1 102.000 1.400
Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 FPT 12:1 106.000 1.500
Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 HPG 4:1 31.000 1.400
Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 HPG 4:1 33.000 1.500
Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 MBB 4:1 29.000 1.300
Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 MBB 4:1 30.000 1.400
Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 MWG 8:1 91.000 2.100
Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 MWG 8:1 95.000 2.200
Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 STB 6:1 64.000 2.300
Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 STB 6:1 65.000 2.500
Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 TCB 4:1 44.500 2.000
Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 TCB 4:1 45.500 2.200
Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 VPB 4:1 34.000 1.900
Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 VPB 4:1 35.000 2.000
Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 VRE 4:1 48.000 2.100
Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 VRE 4:1 49.500 2.300
Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 VIC 8:1 245.000 3.000
Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 VIC 8:1 250.000 3.000
Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 VHM 8:1 140.000 3.000
Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 VHM 8:1 147.000 3.000

Để xem thông tin chi tiết về Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào website của KAFI theo đường dẫn: https://kafi.vn/.

Trong quá trình đặt mua chứng quyền, nếu có vấn đề phát sinh, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.322 để được hỗ trợ.

Từ khóa:

Kafi

Đọc thêm

Khối ngoại giảm bán ròng, tập trung xả cổ phiếu KDH và FPT

Khối ngoại giảm bán ròng, tập trung xả cổ phiếu KDH và FPT

Khối ngoại giảm bán, giá trị ròng hôm nay chỉ còn bán ròng 886.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 856.8 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Cơ hội chọn hàng tốt

Blog chứng khoán: Cơ hội chọn hàng tốt

Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.

Kết thúc quý 3, DNSE hoàn thành vượt mức mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025

Kết thúc quý 3, DNSE hoàn thành vượt mức mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025

Chứng khoán DNSE gặt hái kết quả kinh doanh tăng trưởng kỷ lục trong quý 3, với doanh thu tăng gấp 2,5 lần; lợi nhuận tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành vượt mức mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Dòng tiền bắt đáy dè dặt, thanh khoản giảm mạnh

Dòng tiền bắt đáy dè dặt, thanh khoản giảm mạnh

Độ rộng thị trường chiều nay có cải thiện nhẹ so với buổi sáng nhưng thanh khoản HoSE lại sụt giảm 11%. Số lượng cổ phiếu giảm sâu vẫn áp đảo hoàn toàn cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn đang chờ đợi ở vùng giá thấp.

SHS ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng: Lợi nhuận quý 3 gấp 8 lần, tổng tài sản tăng 57%

SHS ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng: Lợi nhuận quý 3 gấp 8 lần, tổng tài sản tăng 57%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, phản ánh hiệu quả vận hành và nền tảng tài chính ngày càng vững mạnh.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhịp cầu nối giữa đầu tư và phong cách sống tại Đà Nẵng

Bất động sản

2

Chứng khoán KAFI phát hành chứng quyền có bảo đảm

Chứng khoán

3

Nghiên cứu áp dụng thuế carbon đối với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Kinh tế xanh

4

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Thế giới

5

Khai mạc triển lãm VTG 2025: Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh ngành dệt may

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy