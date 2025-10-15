Khối ngoại giảm bán ròng, tập trung xả cổ phiếu KDH và FPT

Khối ngoại giảm bán, giá trị ròng hôm nay chỉ còn bán ròng 886.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 856.8 tỷ đồng.

Nhóm Vingroup hôm nay bay màu hẳn, không còn sức gồng gánh thị trường nữa. VN-Index được đỡ bởi một vài cổ ngân hàng thay thế nhưng sức nặng không lớn, do đó chốt phiên chỉ số vẫn giảm 3,11 điểm lùi về vùng giá 1.757 nhưng độ rộng rất xấu. Có tới 200 mã giảm điểm trên 120 mã tăng.

Ngân hàng và Chứng khoán hút tiền ở cổ đầu cơ, cổ phiếu có câu chuyện riêng liên quan đến IPO và sàn tiền mã hóa. Riêng VPB hôm nay bật mạnh 3,69 điểm trở thành cổ phiếu mạnh nhất đóng góp nhiều nhất hơn 2 điểm cho VN-Index. Một vài cổ ngân hàng và chứng khoán khác cũng tăng rất khá như SSI, HDB, VIX, VIB, CTG, MBB.

Trong khi đó, bất động sản hôm nay yếu đi rõ rệt, VIC và VHM giảm lần lượt 1,13% và 2,36%, nhiều cổ cũng chưa thoát bế tắc ngoại trừ KDH và CRV bật tăng kịch trần nhờ câu chuyện riêng về dự án và tiến độ bán hàng. Nhóm đầu cơ GEE và GEX cũng kịch trần, VJC đóng cửa tím phiên thứ hai liên tiếp.

Còn lại đa phần các nhóm ngành đều rơi sâu, nhiều cổ phiếu tiếp tục chiết khấu như MWG, riêng FPT rớt 3,03% rơi về vùng đáy tháng 4, VGI, VPL, GAS, ACV, GVR, HPG...

Thị trường vẫn đang chờ đợi một thông tin rõ ràng nhiều hơn về kết quả kinh doanh quý 3. Ngày mai sẽ là phiên đáo hạn phái sinh, do đó tiền tiếp tục đứng ngoài thăm dò, ba sàn hôm nay khớp gần 41.000 tỷ.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TPB, SHB, VCB, GMD, LPB, VNM, PDR, FRT, SSI, VJC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, KDH, HDB, VIC, VGC, VRE, MWG, VHM, KBC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 615.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 639.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, FPT, KDH, HDB, VPB, ACB, VIC, HPG, VRE, VGC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top bán ròng có: TPB, SHB, VHM, MSN, TCB, VCB, SSI, VNM, DXG.

Tự doanh mua ròng 365.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 326.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm KDH, VIX, FPT, TCB, ACB, VCB, MSN, MWG, DGC, VNM. Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VHM, VRE, SHB, HDG, SSI, HPG, VPB, CTR, FRT, VIB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 148.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 108.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm

Ngân hàng Top bán ròng có VIX, PDR, ACB, SHB, GMD, TPB, VJC, VPB, CII, LPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua rồng có VHM, FPT, ORS, MWG, MSN, CTG, DXG, VCG, TCB, HCM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.824,6 tỷ đồng, giảm -20,1% so với phiên liền trước và đóng góp 6,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với 17,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 542,5 tỷ đồng được thỏa thuận sang tay giữa các NĐT cá nhân. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.