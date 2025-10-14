Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Thu Minh
14/10/2025, 14:25
Việt Nam được FTSE chấp thuận nâng hạng vào 9/2026 là một tin vui lớn, nhưng không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường.
Quỹ đầu tư tăng trưởng của SGI Capital lại đang trong tình trạng ôm tiền mặt rất cao, tỷ trọng tiền mặt lên tới 61,6% còn lại phân bổ vào các cổ phiếu như bán lẻ MWG, PNJ; hàng tiêu dùng FMC, QNS, TLG, Bất động sản SIP, ngân hàng TCB. Trong tháng 9 vừa qua, hiệu suất của quỹ này âm 0,77% dù vậy tính từ đầu năm vẫn tăng hơn 12%.
Nhận định về thị trường thế giới và Việt Nam, SGI Capital cho rằng sau đợt hạ lãi suất vừa qua, thị trường kỳ vọng FED tiếp tục hạ lãi suất thêm 2 lần trong năm nay và 3 lần trong năm 2026, dù lạm phát vẫn đang tăng cao hơn đáng kể mức mục tiêu 2%.
Một trong những lí do là thị trường lao động thực tế đang yếu hơn con số bề mặt, với tỷ lệ thất nghiệp chỉ 4,3%, khi số việc làm mới giảm mạnh và nhu cầu tuyển dụng thấp hơn số lượng người tìm việc. Điều này hàm chứa rủi ro tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trong thời gian tới. Thị trường việc làm suy yếu cộng với tác động giá tăng từ thuế quan đang khiến nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu yếu đi, ảnh hưởng tới các nước như Việt Nam.
Mặt khác, trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ được dự báo sẽ không giảm xuống dưới 4% trong một năm tới do kỳ vọng lạm phát và mức thâm hụt ngân sách rất cao của chính phủ Mỹ. Đây vẫn sẽ là yếu tố tạo áp lực lên chi phí vốn doanh nghiệp Mỹ cũng như toàn cầu và hạn chế dư địa cắt giảm lãi suất của các Ngân hàng Trung ương, vốn đã đi trước FED trong chu kỳ nới lỏng.
SGI Capital cũng nhận thấy đồng USD đang có xu tăng trở lại với chỉ số DXY vượt lên khỏi vùng nền đáy 96-98 sau khi FED chính thức hạ lãi suất. DXY, vốn được kỳ vọng sẽ suy yếu, nếu bất ngờ vượt qua mốc 100 có thể lại trở thành tâm điểm gây áp lực lên các đồng nội tệ và dòng vốn tại các thị trường chứng khoán mới nổi.
Một câu hỏi lớn với thị trường chứng khoán Mỹ và có ảnh hưởng toàn cầu là xu hướng AI có đang ở trạng thái bong bóng và tiềm ẩn rủi ro hay không?
Theo JPMorgan Asset Management, các cổ phiếu liên quan tới AI đóng góp tới 75% mức tăng trưởng của S&P 500, 90% mức tăng trưởng đầu tư, và 80% tăng trưởng lợi nhuận kể từ thời điểm ChatGPT ra đời (11/2022).
Tuy vậy, vài tháng trở lại đây, tỷ lệ ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang có dấu hiệu chững lại với nhiều trường hợp cho thấy chi phí cao và hiệu quả không như kỳ vọng. Nếu những kỳ vọng lớn thay đổi, diễn biến của nhóm cổ phiếu AI sẽ rất đáng chú ý khi vẫn đang là động lực chính dẫn dắt xu hướng chung của thị trường chứng khoán Mỹ là ở mức độ nào đó ảnh hưởng thị trường chứng khoán toàn cầu.
Thị trường vàng và Crypto cũng đã trải qua một tháng tăng mạnh hưởng ứng đợt giảm lãi suất của FED.
Chúng ta đang ở một giai đoạn ít xảy ra khi hầu hết các kênh tài sản lớn đều tăng giá đồng pha bởi nhà đầu tư toàn cầu tăng phân bổ vào các kênh tài sản thay vì nắm giữ tiền mặt. Mức độ phân bổ tài sản của hộ gia đình Mỹ vào cổ phiếu hiện đang ở mức cao nhất lịch sử, đồng thời các chỉ báo đầu cơ cũng đang thể hiện mức độ lạc quan và sức nóng ở mức ít xảy ra trong lịch sử.
VN-Index vẫn đang trụ vững kể cả khi nhà đầu tư ngoại bán ròng 80 nghìn tỷ từ đầu tháng 8 và 110 nghìn tỷ tính từ đầu năm. Nếu Việt Nam chính thức được nâng hạng vào 9/2026, các quỹ thụ động theo FTSE EM sẽ phân bổ khoảng 1,5 tỷ USD từ tháng 3/2027.
Lượng vốn phân bổ từ các quỹ chủ động tham chiếu theo FTSE có thể còn lớn hơn, tùy thuộc vào mức độ hấp dẫn của thị trường. Dù đây là điều tích cực nhưng với quy mô vốn hóa và thanh khoản hiện nay của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc vài tỷ USD được khối ngoại mua trong 6-12 tháng có lẽ không còn quá quan trọng với xu hướng thị trường chung.
Việt Nam được FTSE chấp thuận nâng hạng vào 9/2026 là một tin vui lớn, nhưng không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường.
Điều quan trọng nhất với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán luôn là sự ổn định của nền tảng vĩ mô tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và mang lại tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho cổ đông. Nâng hạng là điều kiện cần, còn chất lượng và mức độ hấp dẫn của hàng hóa mới là điều kiện đủ giúp chúng ta thu hút vốn ngoại.
Sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam nhờ các yếu tố cơ bản vững mạnh: Tăng trưởng kinh tế ổn định với mục tiêu GDP đạt 8%; Dòng tiền trong nước ngày càng sôi động nhờ nhà đầu tư cá nhân gia tăng; Đẩy mạnh đầu tư công...
VN-Index chốt phiên sáng tăng nay tăng mạnh thêm 20,7 điểm (+1,19%) nhưng tới 15,3 điểm là nhờ VIC, VHM và VPB. Độ rộng vẫn đang thể hiện nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Dù vậy nhóm tăng giá cũng đang thu hút được lượng tiền rất lớn và nhiều cổ phiếu rất mạnh.
Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành, nơi nhà đầu tư tổ chức đóng vai trò chủ đạo. Hiện nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm 90% giao dịch, so với các thị trường khác như Thái Lan chỉ ~40%...
Theo số liệu thống kê đến từ VIS Ratings, tỷ lệ nợ trái phiếu trễ hạn thanh toán gốc/lãi đã ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trong năm 2024 và dần ổn định trong năm 2025, đạt khoảng 12,4% vào cuối tháng 8.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: