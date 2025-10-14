Việt Nam được FTSE chấp thuận nâng hạng vào 9/2026 là một tin vui lớn, nhưng không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường.

Quỹ đầu tư tăng trưởng của SGI Capital lại đang trong tình trạng ôm tiền mặt rất cao, tỷ trọng tiền mặt lên tới 61,6% còn lại phân bổ vào các cổ phiếu như bán lẻ MWG, PNJ; hàng tiêu dùng FMC, QNS, TLG, Bất động sản SIP, ngân hàng TCB. Trong tháng 9 vừa qua, hiệu suất của quỹ này âm 0,77% dù vậy tính từ đầu năm vẫn tăng hơn 12%.

Nhận định về thị trường thế giới và Việt Nam, SGI Capital cho rằng sau đợt hạ lãi suất vừa qua, thị trường kỳ vọng FED tiếp tục hạ lãi suất thêm 2 lần trong năm nay và 3 lần trong năm 2026, dù lạm phát vẫn đang tăng cao hơn đáng kể mức mục tiêu 2%.

Một trong những lí do là thị trường lao động thực tế đang yếu hơn con số bề mặt, với tỷ lệ thất nghiệp chỉ 4,3%, khi số việc làm mới giảm mạnh và nhu cầu tuyển dụng thấp hơn số lượng người tìm việc. Điều này hàm chứa rủi ro tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trong thời gian tới. Thị trường việc làm suy yếu cộng với tác động giá tăng từ thuế quan đang khiến nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu yếu đi, ảnh hưởng tới các nước như Việt Nam.

Mặt khác, trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ được dự báo sẽ không giảm xuống dưới 4% trong một năm tới do kỳ vọng lạm phát và mức thâm hụt ngân sách rất cao của chính phủ Mỹ. Đây vẫn sẽ là yếu tố tạo áp lực lên chi phí vốn doanh nghiệp Mỹ cũng như toàn cầu và hạn chế dư địa cắt giảm lãi suất của các Ngân hàng Trung ương, vốn đã đi trước FED trong chu kỳ nới lỏng.

SGI Capital cũng nhận thấy đồng USD đang có xu tăng trở lại với chỉ số DXY vượt lên khỏi vùng nền đáy 96-98 sau khi FED chính thức hạ lãi suất. DXY, vốn được kỳ vọng sẽ suy yếu, nếu bất ngờ vượt qua mốc 100 có thể lại trở thành tâm điểm gây áp lực lên các đồng nội tệ và dòng vốn tại các thị trường chứng khoán mới nổi.

Một câu hỏi lớn với thị trường chứng khoán Mỹ và có ảnh hưởng toàn cầu là xu hướng AI có đang ở trạng thái bong bóng và tiềm ẩn rủi ro hay không?

Theo JPMorgan Asset Management, các cổ phiếu liên quan tới AI đóng góp tới 75% mức tăng trưởng của S&P 500, 90% mức tăng trưởng đầu tư, và 80% tăng trưởng lợi nhuận kể từ thời điểm ChatGPT ra đời (11/2022).

Tuy vậy, vài tháng trở lại đây, tỷ lệ ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang có dấu hiệu chững lại với nhiều trường hợp cho thấy chi phí cao và hiệu quả không như kỳ vọng. Nếu những kỳ vọng lớn thay đổi, diễn biến của nhóm cổ phiếu AI sẽ rất đáng chú ý khi vẫn đang là động lực chính dẫn dắt xu hướng chung của thị trường chứng khoán Mỹ là ở mức độ nào đó ảnh hưởng thị trường chứng khoán toàn cầu.

Thị trường vàng và Crypto cũng đã trải qua một tháng tăng mạnh hưởng ứng đợt giảm lãi suất của FED.

Chúng ta đang ở một giai đoạn ít xảy ra khi hầu hết các kênh tài sản lớn đều tăng giá đồng pha bởi nhà đầu tư toàn cầu tăng phân bổ vào các kênh tài sản thay vì nắm giữ tiền mặt. Mức độ phân bổ tài sản của hộ gia đình Mỹ vào cổ phiếu hiện đang ở mức cao nhất lịch sử, đồng thời các chỉ báo đầu cơ cũng đang thể hiện mức độ lạc quan và sức nóng ở mức ít xảy ra trong lịch sử.

VN-Index vẫn đang trụ vững kể cả khi nhà đầu tư ngoại bán ròng 80 nghìn tỷ từ đầu tháng 8 và 110 nghìn tỷ tính từ đầu năm. Nếu Việt Nam chính thức được nâng hạng vào 9/2026, các quỹ thụ động theo FTSE EM sẽ phân bổ khoảng 1,5 tỷ USD từ tháng 3/2027.

Lượng vốn phân bổ từ các quỹ chủ động tham chiếu theo FTSE có thể còn lớn hơn, tùy thuộc vào mức độ hấp dẫn của thị trường. Dù đây là điều tích cực nhưng với quy mô vốn hóa và thanh khoản hiện nay của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc vài tỷ USD được khối ngoại mua trong 6-12 tháng có lẽ không còn quá quan trọng với xu hướng thị trường chung.

Việt Nam được FTSE chấp thuận nâng hạng vào 9/2026 là một tin vui lớn, nhưng không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường.

Điều quan trọng nhất với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán luôn là sự ổn định của nền tảng vĩ mô tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và mang lại tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho cổ đông. Nâng hạng là điều kiện cần, còn chất lượng và mức độ hấp dẫn của hàng hóa mới là điều kiện đủ giúp chúng ta thu hút vốn ngoại.