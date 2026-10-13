Doanh nhân trong kỷ nguyên mới: “Chúng tôi dám đầu tư, đổi mới và dám chịu trách nhiệm”

Hàng loạt Nghị quyết như 19,24, 68 hay 57… được ban hành trong thời gian gần đây đã mở ra không gian phát triển cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Song khoảng cách giữa tốc độ chuyển động của doanh nghiệp với độ trễ của cơ chế, tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý vẫn là trăn trở thường trực của doanh nghiệp…

Các doanh nghiệp tư nhân ngày càng quan tâm, đầu tư công nghệ. Ảnh: GG Power

Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GG Power, cho biết doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư nhà máy trong vài tháng, có thể thay đổi công nghệ trong vài tuần nhưng có những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, cơ chế thị trường, đất đai, tín dụng hay thủ tục hành chính thì cần một thời gian dài hơn. Vì vậy, nếu Nhà nước trao niềm tin cho doanh nghiệp, trao cho doanh nghiệp một luật chơi đủ rõ thì doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư, đổi mới và chịu trách nhiệm.

Nếu nhìn lại chặng đường vừa qua và nhìn vào những quyết sách mới của đất nước, điều gì khiến ông cảm thấy vui nhất và có thêm niềm tin nhất về con đường phát triển của doanh nghiệp mình?

Điều khiến tôi vui và có thêm niềm tin nhất là cách nhìn về doanh nghiệp tư nhân đang có sự thay đổi rất rõ ràng.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GC Power. "Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế và nhấn mạnh yêu cầu tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng hơn cho doanh nghiệp. Tôi cho rằng đây không chỉ là một thay đổi về chính sách, mà quan trọng hơn là một sự thay đổi về niềm tin và kỳ vọng. Khi Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao và đồng thời yêu cầu chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và giá trị gia tăng, thì những doanh nghiệp công nghệ, sản xuất và năng lượng như chúng tôi có thêm lý do để đầu tư dài hạn. Tôi vui nhất ở chỗ: doanh nghiệp tư nhân ngày càng được nhìn nhận không chỉ là người tham gia thị trường, mà còn là một lực lượng có thể cùng tạo ra năng lực mới cho nền kinh tế".

Với một doanh nghiệp như GG Power, chúng tôi không chỉ nhìn mình là một doanh nghiệp đi bán sản phẩm. Chúng tôi đang đầu tư nhà máy, xây dựng năng lực sản xuất BESS (Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin) tại Việt Nam, dần làm chủ công nghệ, phát triển đội ngũ kỹ thuật, xây dựng hệ thống phân phối và hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng.

Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế và nhấn mạnh yêu cầu tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng hơn cho doanh nghiệp.

Tôi cho rằng đây không chỉ là một thay đổi về chính sách, mà quan trọng hơn là một sự thay đổi về niềm tin và kỳ vọng.

Khi Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao và đồng thời yêu cầu chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và giá trị gia tăng, thì những doanh nghiệp công nghệ, sản xuất và năng lượng như chúng tôi có thêm lý do để đầu tư dài hạn.

Tôi vui nhất ở chỗ: doanh nghiệp tư nhân ngày càng được nhìn nhận không chỉ là người tham gia thị trường, mà còn là một lực lượng có thể cùng tạo ra năng lực mới cho nền kinh tế.

Nghị quyết 68-NQ/TW và các quyết sách mới đang đặt kinh tế tư nhân vào một vị trí mới trong nền kinh tế. Ông đã thực sự cảm nhận được sự thay đổi ấy trong công việc kinh doanh của mình chưa?

Tôi nghĩ là đã cảm nhận được ở cấp độ tư duy và định hướng, còn ở cấp độ đời sống doanh nghiệp thì sự thay đổi cần thêm thời gian để chuyển hóa đầy đủ thành kết quả cụ thể.

Điều tôi kỳ vọng nhất không phải là doanh nghiệp được “ưu đãi”, mà là được đối xử như một đối tác tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

Doanh nghiệp tư nhân cần một môi trường mà người làm thật, đầu tư thật, tạo công ăn việc làm, đóng thuế, phát triển công nghệ và xây dựng sản phẩm Việt có thể yên tâm đi đường dài.

Nghị quyết 68 cũng đặt ra những vấn đề rất sát với đời sống doanh nghiệp như tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực và cải thiện môi trường kinh doanh.

Với tôi, thước đo cuối cùng của một chính sách tốt là doanh nghiệp có cảm nhận được nó trong quyết định đầu tư, trong chi phí kinh doanh, trong thời gian làm thủ tục và trong khả năng mở rộng sản xuất hay không.

Nếu những điều đó ngày càng thuận lợi hơn, doanh nghiệp sẽ tự tin đầu tư lớn hơn.

Bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu tăng trưởng cao và một mô hình phát triển mới, ông nhìn thấy cơ hội lớn nhất nào cho doanh nghiệp của mình?

Cơ hội lớn nhất của GG Power nằm ở sự chuyển dịch của nền kinh tế sang các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và sản xuất có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn.

BESS, theo tôi, không đơn thuần là một sản phẩm lưu trữ điện. Nó nằm ở giao điểm của năng lượng, công nghệ, dữ liệu, AI, tự động hóa và chuyển đổi xanh.

Khi Việt Nam phát triển mạnh năng lượng tái tạo, nhu cầu tối ưu hệ thống điện, lưu trữ năng lượng và quản lý phụ tải sẽ ngày càng lớn. Định hướng phát triển mới cũng nhấn mạnh chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số và các ngành công nghiệp nền tảng.

Vì thế, điều mà trước đây một doanh nghiệp Việt có thể chỉ nghĩ đến ở góc độ “nhập khẩu và phân phối”, thì hôm nay chúng tôi bắt đầu nghĩ đến sản xuất tại Việt Nam, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu Việt và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Đó là một thay đổi rất lớn về khát vọng.

Tôi cho rằng câu hỏi của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới không nên chỉ là “thị trường này lớn bao nhiêu?”, mà phải là “Việt Nam có thể làm chủ bao nhiêu phần giá trị trong thị trường đó?”

Vậy có “điểm nghẽn” nào mà dù chủ trương đã rất rõ, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự tháo gỡ được trong thực tế, thưa ông?

Điểm tôi trăn trở nhất là khoảng cách giữa tốc độ thay đổi của thị trường và tốc độ hoàn thiện, thực thi chính sách.

Doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư nhà máy trong vài tháng, có thể thay đổi công nghệ trong vài tuần, có thể phát triển một sản phẩm mới trong vài tháng. Nhưng có những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, đấu nối, cơ chế thị trường, đất đai, tín dụng hay thủ tục hành chính thì cần một thời gian dài hơn.

Đối với ngành năng lượng mới như BESS, điều này càng rõ.

Doanh nghiệp cần biết luật chơi dài hạn là gì để dám bỏ vốn dài hạn.

Vì vậy, điều chúng tôi mong muốn không nhất thiết là Nhà nước phải làm thay doanh nghiệp, mà là luật chơi cần rõ, ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo.

Khi luật chơi rõ ràng, doanh nghiệp sẽ tự bỏ vốn, tự chịu trách nhiệm và tự cạnh tranh.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, nền kinh tế cũng bước sang giai đoạn phát triển phát triển mới đặt doanh nghiệp trước yêu cầu phải đổi mới mạnh hơn, nâng năng suất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Ông thấy doanh nghiệp của mình đã sẵn sàng đến đâu? Và điều gì đang cản doanh nghiệp đi nhanh hơn?

Tôi cho rằng không doanh nghiệp nào có thể nói mình đã sẵn sàng hoàn toàn.

GG Power đang phải thay đổi rất nhanh. Chúng tôi đầu tư vào tự động hóa sản xuất, quản trị dữ liệu, hệ thống EMS, quản lý từ xa, dịch vụ hậu mãi và từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa.

Nhưng công nghệ chỉ là một phần. Cái khó hơn là con người và năng lực quản trị.

Các sản phẩm của GG Power được thiết kế và phát triển phù hợp với từng nhu cầu sử dụng thực tế của người Việt: các hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn, khách sạn… quy mô nhỏ.

Muốn chuyển từ một doanh nghiệp thương mại sang một doanh nghiệp sản xuất công nghệ, chúng tôi phải thay đổi tư duy về chất lượng, R&D, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ sau bán hàng và đặc biệt là năng suất lao động.

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí rất quan trọng trong mô hình phát triển mới.

Tôi nghĩ doanh nghiệp Việt Nam cũng phải tự hỏi: nếu Nhà nước đã mở ra một không gian phát triển mới, doanh nghiệp có đủ năng lực để bước vào không?

Đó cũng là trách nhiệm của chính doanh nghiệp, chứ không thể chỉ chờ chính sách.

Có điều gì ông kỳ vọng vào giai đoạn mới nhưng vẫn chưa nhìn thấy rõ trong thực tế?

Tôi kỳ vọng nhất vào một môi trường mà doanh nghiệp có thể mạnh dạn đầu tư dài hạn và lớn lên bằng năng lực thực chất.

Đặc biệt với những ngành mới như năng lượng lưu trữ, chúng tôi mong muốn có một hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế thị trường đủ rõ để doanh nghiệp có thể nhìn thấy 5–10 năm phía trước.

Doanh nghiệp không sợ cạnh tranh.

Thực ra doanh nghiệp rất cần cạnh tranh để trưởng thành.

Điều doanh nghiệp cần là một sân chơi minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý và một cơ chế thực thi nhất quán.

Bởi nếu hôm nay doanh nghiệp đầu tư một nhà máy, tuyển hàng trăm người, xây dựng công nghệ và thương hiệu Việt nhưng ngày mai lại không dự báo được luật chơi của thị trường, thì quyết định đầu tư dài hạn sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tôi nghĩ đây chính là khoảng cách cần tiếp tục thu hẹp giữa “chủ trương đúng” và “chính sách đi vào cuộc sống”.

Nếu được gửi một lời tới những người hoạch định và thực thi chính sách cho giai đoạn 2026–2030, ông muốn nói điều gì nhất để doanh nghiệp có thể cùng đất nước thực hiện khát vọng phát triển đã đặt ra?

Tôi muốn nói một điều rất đơn giản: Hãy tiếp tục trao niềm tin cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời hãy trao cho doanh nghiệp một luật chơi đủ rõ để chúng tôi dám đầu tư, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm.

Doanh nghiệp không mong Nhà nước làm thay mình. Chúng tôi mong Nhà nước mở đường, tạo sân chơi bình đẳng và tháo những điểm nghẽn mà doanh nghiệp không thể tự tháo.

Còn doanh nghiệp phải tự làm phần việc của mình: đầu tư thật, sản xuất thật, đổi mới thật, nâng năng suất, xây dựng thương hiệu và cạnh tranh bằng chất lượng.

Tôi tin rằng nếu Nhà nước tạo được một thể chế có khả năng khuyến khích và bảo vệ tinh thần dám làm, còn doanh nghiệp đáp lại bằng năng lực và trách nhiệm, thì mục tiêu tăng trưởng cao của giai đoạn 2026–2030 không chỉ là một con số trên giấy.

Nó sẽ trở thành động lực để hình thành một thế hệ doanh nghiệp Việt Nam mới: lớn hơn về quy mô, mạnh hơn về công nghệ, trưởng thành hơn về quản trị và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đó cũng là điều tôi kỳ vọng nhất trong chặng đường mới của Việt Nam.