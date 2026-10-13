“Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở” và những bài học về quản trị doanh nghiệp

Từ những quy định an toàn nghiêm ngặt, sự chuẩn bị chu đáo, khả năng ứng phó với rủi ro đến cách tổ chức đội ngũ và tinh thần đồng hành vượt qua thử thách khi thực hiện hành trình khám phá kỳ quan Sơn Đoòng, tác giả cuốn sách “Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở” đã đúc kết 7 bài học quản trị doanh nghiệp bền vững...
Nhân
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, TS. LS. Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
CEO (CEO Group), Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đã ra mắt cuốn
sách “Sơn
Đoòng - Nơi Trái Đất thở". Cuốn sách ghi lại hành trình thám hiểm hang động tự nhiên lớn nhất
thế giới của tác giả Đoàn Văn Bình cùng các thành viên CDiscovery - CEO Group.
Không đơnthuần là một cuốn du ký, tác
phẩm kết hợp nhữngtrải
nghiệm cá nhân với kiến thức về địa chất, địa lý, lịch sử khám phá, hệ sinh
thái hang động và những suy ngẫm về thiên nhiên, con người, cuộc sống và quản
trị doanh nghiệp, tình yêu đất nước…
Qua
hành trình vượt rừng, lội suối, đu dây, băng qua những dòng sông ngầm, chiêm
ngưỡng các hố sụt, khe tối, rừng nguyên sinh trong lòng đất và chinh phục "Bức
tường Việt Nam", tác giả đưa người đọc khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Sơn Đoòng - kỳ
quan được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm.
Bên
cạnh những trải nghiệm thám hiểm, cuốn sách còn giới thiệu quá trình hình
thành, phát hiện, nghiên cứu và khai thác du lịch Sơn Đoòng, giúp độc giả hiểu
thêm về giá trị khoa học, cảnh quan và sinh thái của di sản thiên nhiên đặc biệt
này.
Với
quan niệm mỗi chuyến đi là một trường học, tác giả Đoàn Văn Bình tìm thấy
trong hành trình Sơn Đoòng nhiều bài học có thể vận dụng vào quản trị doanh
nghiệp bền vững.Từ
những quy định an toàn nghiêm ngặt, sự chuẩn bị chu đáo, khả năng ứng phó với rủi
ro đến cách tổ chức đội ngũ và tinh thần đồng hành vượt qua thử thách, tác giả
đúc kết 7 bài học quản trị doanh nghiệp. Các bài học đề cập đến việc tôn
trọng giới hạn, chuẩn bị kỹ lưỡng, quản trị rủi ro, đề cao kỷ luật, phát huy sức
mạnh tập thể và kiên định với mục tiêu.
Cũng
từ trải nghiệm thám hiểm, tác giả gửi gắm suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người
và thiên nhiên: một kỳ quan không trở nên có giá trị hơn chỉ vì được khai thác
nhiều hơn. Chính việc tôn trọng giới hạn, bảo vệ môi trường và gìn giữ sự
nguyên sơ mới giúp di sản trường tồn.
Theotác giả,
chinh phục
thiên nhiên trước hết là hành trình khám phá và vượt qua chính mình; càng hiểu
thiên nhiên, con người càng cần khiêm nhường, biết ơn và có trách nhiệm gìn giữ
những giá trị quý báu của Trái Đất.
Cuốn
sách cũng thể hiện niềm tự hào về đất nước Việt Nam, nơi có những giá trị thiên
nhiên đặc biệt xứng đáng được khám phá, trân trọng và trao truyền cho các thế hệ
mai sau.
Qua
đó, cuốn sách gợi mở một cách nhìn về quản trị: khát vọng cần đi cùng năng lực
thực thi; thành công không chỉ là đạt được đích đến mà còn là cách tổ chức hành
trình và gìn giữ những giá trị lâu dài.
Cũng
như các cuốn sách trước đây, toàn bộ thu nhập từ sách của tác giả Đoàn Văn
Bình đều được dành tặng Quỹ Ngày mai tươi sáng và UNICEF. Đây là cam kết nhất
quán của tác giả trong việc gắn hoạt động viết sách, chia sẻ tri thức với trách
nhiệm xã hội và các hoạt động nhân đạo.
Tác giả Đoàn Văn Bình đã đặt chân
đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, cả 7 châu lục, 5 đại dương, hai địa cực, 7 Kỳ quan Thế giới mới, 1 Kỳ quan Thế giới cổ đại, nhiều kỳ
quan thiên nhiên nổi tiếng khác.“Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất
thở” là cuốn sách
thứ 8 của tác giả, tiếp nối
những tác phẩm về hoàn thiện thể chế trong các lĩnh
vực: bất động sản, hành trình khám phá, chia
sẻ trải nghiệm và các bài học từ thế giới...
Sự
kiện ra mắt cuốn sách có sự hiện diện của ba nhân vật đặc
biệt gắn liền với Sơn Đoòng: Ông Hồ Khanh - người tìm ra Sơn Đoòng, Ông Howard
Limbert - người khai mở hang động Sơn Đoòng và Ông Nguyễn Châu Á - người đưa Sơn
Đoòng vào cuộc sống. Tại sự kiện cũng diễn ra các hoạt động: hợp tác xuất bản, phát triển
văn hóa đọc và đấu giá gây quỹ từ thiện.
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