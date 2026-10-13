“Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở” và những bài học về quản trị doanh nghiệp

Từ những quy định an toàn nghiêm ngặt, sự chuẩn bị chu đáo, khả năng ứng phó với rủi ro đến cách tổ chức đội ngũ và tinh thần đồng hành vượt qua thử thách khi thực hiện hành trình khám phá kỳ quan Sơn Đoòng, tác giả cuốn sách “Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở” đã đúc kết 7 bài học quản trị doanh nghiệp bền vững...

“Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở" không chỉ là một cuốn du ký. Ảnh: CEO

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, TS. LS. Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO (CEO Group), Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đã ra mắt cuốn sách “Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở". Cuốn sách ghi lại hành trình thám hiểm hang động tự nhiên lớn nhất thế giới của tác giả Đoàn Văn Bình cùng các thành viên CDiscovery - CEO Group.

Không đơn thuần là một cuốn du ký, tác phẩm kết hợp những trải nghiệm cá nhân với kiến thức về địa chất, địa lý, lịch sử khám phá, hệ sinh thái hang động và những suy ngẫm về thiên nhiên, con người, cuộc sống và quản trị doanh nghiệp, tình yêu đất nước…

Qua hành trình vượt rừng, lội suối, đu dây, băng qua những dòng sông ngầm, chiêm ngưỡng các hố sụt, khe tối, rừng nguyên sinh trong lòng đất và chinh phục "Bức tường Việt Nam", tác giả đưa người đọc khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Sơn Đoòng - kỳ quan được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm.

Bên cạnh những trải nghiệm thám hiểm, cuốn sách còn giới thiệu quá trình hình thành, phát hiện, nghiên cứu và khai thác du lịch Sơn Đoòng, giúp độc giả hiểu thêm về giá trị khoa học, cảnh quan và sinh thái của di sản thiên nhiên đặc biệt này.

Với quan niệm mỗi chuyến đi là một trường học, tác giả Đoàn Văn Bình tìm thấy trong hành trình Sơn Đoòng nhiều bài học có thể vận dụng vào quản trị doanh nghiệp bền vững. Từ những quy định an toàn nghiêm ngặt, sự chuẩn bị chu đáo, khả năng ứng phó với rủi ro đến cách tổ chức đội ngũ và tinh thần đồng hành vượt qua thử thách, tác giả đúc kết 7 bài học quản trị doanh nghiệp. Các bài học đề cập đến việc tôn trọng giới hạn, chuẩn bị kỹ lưỡng, quản trị rủi ro, đề cao kỷ luật, phát huy sức mạnh tập thể và kiên định với mục tiêu.

Cũng từ trải nghiệm thám hiểm, tác giả gửi gắm suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên: một kỳ quan không trở nên có giá trị hơn chỉ vì được khai thác nhiều hơn. Chính việc tôn trọng giới hạn, bảo vệ môi trường và gìn giữ sự nguyên sơ mới giúp di sản trường tồn.

Tại sự kiện, tác giả Đoàn Văn Bình đã trao 500.000.000 đồng cho Quỹ Ngày mai tươi sáng, từ nguồn đóng góp của tác giả, cán bộ nhân viên CEO Group và toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá. Ảnh: CEO

Theo tác giả, chinh phục thiên nhiên trước hết là hành trình khám phá và vượt qua chính mình; càng hiểu thiên nhiên, con người càng cần khiêm nhường, biết ơn và có trách nhiệm gìn giữ những giá trị quý báu của Trái Đất.

Cuốn sách cũng thể hiện niềm tự hào về đất nước Việt Nam, nơi có những giá trị thiên nhiên đặc biệt xứng đáng được khám phá, trân trọng và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Qua đó, cuốn sách gợi mở một cách nhìn về quản trị: khát vọng cần đi cùng năng lực thực thi; thành công không chỉ là đạt được đích đến mà còn là cách tổ chức hành trình và gìn giữ những giá trị lâu dài.

Cũng như các cuốn sách trước đây, toàn bộ thu nhập từ sách của tác giả Đoàn Văn Bình đều được dành tặng Quỹ Ngày mai tươi sáng và UNICEF. Đây là cam kết nhất quán của tác giả trong việc gắn hoạt động viết sách, chia sẻ tri thức với trách nhiệm xã hội và các hoạt động nhân đạo.