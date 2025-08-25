Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang tăng tốc, khẳng định vị thế là một trong những thị trường năng động bậc nhất khu vực. Trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, doanh nghiệp Việt được kỳ vọng sẽ bứt phá với ba trụ cột “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, chìa khóa để rút ngắn hành trình vươn tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những thị trường khởi nghiệp năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Với sự hỗ trợ từ các chính sách của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội lớn để bứt phá

Tại Diễn đàn và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo (InnoEx 2025) diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập số.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, cho biết thành phố đang nỗ lực phát huy lợi thế của mình như một trung tâm kinh tế lớn, với nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Bà cũng nhấn mạnh rằng đổi mới sáng tạo không chỉ là một xu hướng mà còn là yếu tố cốt lõi để xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.InnoEx 2025 không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ mới mà còn là không gian kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo trẻ.

Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần quan trọng vào việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố. Bà Trương Lý Hoàng Phi, Trưởng Ban tổ chức InnoEx, đã chỉ ra rằng doanh nghiệp Việt Nam cần có những bước đột phá để không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Với ba trụ cột “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, các doanh nghiệp được khuyến khích tận dụng cơ hội từ thị trường, phát huy lợi thế nội tại và xây dựng cộng đồng vững mạnh. Đổi mới sáng tạo sẽ là chìa khóa để Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên số.

