Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững
Vân Nguyễn
25/08/2025, 14:36
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang tăng tốc, khẳng định vị thế là một trong những thị trường năng động bậc nhất khu vực. Trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, doanh nghiệp Việt được kỳ vọng sẽ bứt phá với ba trụ cột “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, chìa khóa để rút ngắn hành trình vươn tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những thị trường khởi nghiệp năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Với sự hỗ trợ từ các chính sách của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội lớn để bứt phá
Tại Diễn đàn và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo (InnoEx 2025) diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập số.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, cho biết thành phố đang nỗ lực phát huy lợi thế của mình như một trung tâm kinh tế lớn, với nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Bà cũng nhấn mạnh rằng đổi mới sáng tạo không chỉ là một xu hướng mà còn là yếu tố cốt lõi để xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.InnoEx 2025 không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ mới mà còn là không gian kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo trẻ.
Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần quan trọng vào việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố. Bà Trương Lý Hoàng Phi, Trưởng Ban tổ chức InnoEx, đã chỉ ra rằng doanh nghiệp Việt Nam cần có những bước đột phá để không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Với ba trụ cột “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, các doanh nghiệp được khuyến khích tận dụng cơ hội từ thị trường, phát huy lợi thế nội tại và xây dựng cộng đồng vững mạnh. Đổi mới sáng tạo sẽ là chìa khóa để Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên số.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025 phát hành ngày 18/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Vì sao doanh nghiệp cần được "may đo" giải pháp AI?
07:58, 25/08/2025
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025
16:05, 24/08/2025
Đọc thêm
AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, các doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận khách hàng và vận hành nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số...
Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang tăng tốc, khẳng định vị thế là một trong những thị trường năng động bậc nhất khu vực. Trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, doanh nghiệp Việt được kỳ vọng sẽ bứt phá với ba trụ cột “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, chìa khóa để rút ngắn hành trình vươn tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...
Việt Nam công bố 3 mạng lưới công nghệ chiến lược
Việc thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược, bao gồm: Lượng tử (VNQuantum), An ninh mạng (ViSecurity) và Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam) sẽ góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược…
Chân dung nhà khoa học đã giúp Trung Quốc chinh phục không gian
Từ tham gia chế tạo tên lửa sơ khai, vệ tinh đầu tiên, đến tổng công trình sư của tàu vũ trụ Thần Châu (Shenzhou) – dự án giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới (sau Liên Xô và Mỹ) đưa được người lên quỹ đạo, Qi Faren, là nhà khoa học đã dành một đời để gắn bó với ngành công nghệ hàng không vũ trụ nước này…
Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới sắp giảm giá trong tháng 9?
Kể từ năm 2016, cứ sau khi tăng giá mạnh trong tháng 8, thì sang tháng 9, đồng tiền số lớn thứ hai thế giới, Ether (ETH) thường quay đầu giảm. Năm nay, liệu kịch bản có lặp lại?
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: