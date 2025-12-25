Khối ngoại tiếp tục mạnh tay gom khi VN-Index chạm đỉnh 1.800 điểm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 25/12/2025
Thu Minh
25/12/2025, 21:09
Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ năm liên tiếp, với giá trị đạt 566.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 676.2 tỷ đồng.
Diễn biến bất ngờ trong những phút cuối phiên đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một cú sốc mạnh đúng vào ngày giao dịch Giáng sinh. Sự lao dốc đồng loạt của ba cổ phiếu trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup đã nhanh chóng nhấn chìm bảng điện trong sắc đỏ.
Riêng bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm kịch sàn, trực tiếp lấy đi 29 điểm của VN-Index, tạo ra hiệu ứng tâm lý tiêu cực mang tính dây chuyền trên toàn thị trường. Kết phiên, VN-Index mất gần 40 điểm, lùi sâu về 1.742,85 điểm, trái ngược hoàn toàn với trạng thái tích cực trong buổi sáng khi chỉ số còn dễ dàng vượt mốc 1.800 điểm.
Áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm vốn hóa lớn khiến rổ VN30 bốc hơi tới 47 điểm, phản ánh mức độ tổn thương của chỉ số khi các “siêu trụ” đồng loạt gãy nhịp. Độ rộng thị trường xấu đi nhanh chóng với 238 mã giảm, áp đảo hoàn toàn so với 87 mã tăng, tâm lý phòng thủ bao trùm trong phần lớn thời gian cuối phiên.
Nhóm ngân hàng và chứng khoán không tránh khỏi làn sóng điều chỉnh. Ngoại trừ hai cổ phiếu trụ là BID và VCB được giữ nhịp nhằm hạn chế đà giảm của chỉ số nhưng hiệu quả không đáng kể, phần lớn cổ phiếu ngân hàng còn lại điều chỉnh quanh mức 1%.
Nhóm chứng khoán chịu áp lực mạnh hơn khi các mã lớn như VCI, SSI, VND, VCX giảm trung bình 2–3%, phản ánh tâm lý thận trọng rõ rệt của dòng tiền ngắn hạn. Ở nhóm bất động sản, xu hướng tương tự cũng diễn ra tại NVL, KDH, KBC và PDR. Tại các nhóm phi tài chính khác như nguyên vật liệu, tiêu dùng, viễn thông, công nghệ thông tin, năng lượng và hạ tầng giao thông, sắc đỏ chiếm ưu thế, chỉ le lói một vài điểm sáng đơn lẻ.
Đáng chú ý, VJC, MVN, MSN duy trì được trạng thái tích cực, trong khi MCH – cổ phiếu vừa chính thức niêm yết trên HOSE tăng mạnh 5%, tạo hiệu ứng tích cực cho cổ đông. GAS cũng ngược dòng thị trường khi tăng 4,69%, trở thành một trong những điểm tựa hiếm hoi của chỉ số. Dù mức giảm điểm là rất sâu, bức tranh thị trường không mang dáng dấp của một phiên bán tháo hoảng loạn.
Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 27.000 tỷ đồng trên cả ba sàn, cho thấy dòng tiền vẫn đang hiện diện và sẵn sàng chờ đợi cơ hội mới.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ năm liên tiếp, với giá trị đạt 566.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 676.2 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, STB, MCH, VJC, VPL, VPB, GAS, MWG, VND, GEX.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hóa chất. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DGC, VIX, HAG, NLG, DGW, TCH, CII, VNM, VHC.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 818.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 716.5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: GEE, STB, SHB, MSN, VIX, VIC, VPL, DGC, FTS, DIG.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng có: VHM, VPB, HPG, MBB, HDB, VRE, VND, MCH, TCB.
Tự doanh mua ròng 613.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 70.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Du lịch và Giải trí.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCB, VPL, CTG, VIC, VRE, ACB, VJC, TCB, HDB, LPB. Top bán ròng là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm PNJ, MWG, STB, VHM, FPT, SSI, FUEVFVND, VCI, MBB, DXG.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 401.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 110.9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có STB, VPL, GEE, SHB, VJC, MSN, VIC, MCH, GAS, VCB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, MBB, FPT, HDB, TCB, VPB, PDR, VRE, PNJ, BAF.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 6.672,7 tỷ đồng, tăng +36,6% so với phiên liền trước và đóng góp 23,1% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu LPB, với 23,9 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.051,6 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.
Ngoài ra còn có giao dịch giữa các Tổ chức trong nước ở cổ phiếu VIC, với gần 4 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 651,7 tỷ đồng) được sang tay.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Phần mềm, Hàng không, Phân phối xăng dầu & khí đốt, trong khi giảm ở Ngân hàng, Hóa chất. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Cú đảo chiều sốc của các cổ phiếu nhóm Vin cuối phiên hôm nay đã “vẽ” một nến giảm biên độ lớn đúng vùng đỉnh 1800 điểm. Trụ kéo lên như thế nào thì cũng có thể “bẻ” chỉ số như vậy. Tiếc là nhiều cổ phiếu khác cũng bị ảnh hưởng.
Ít phút cuối phiên chiều nay khi thông tin Tập đoàn Vingroup có công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đồng loạt các mã nhóm này quay đầu giảm mạnh. Vốn hóa cực lớn khiến VN-Index bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sụt giảm 2,24% tạo áp lực lớn lên thị trường chung.
Thị trường thép Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng ở nhóm thép xây dựng và thép cuộn cán nóng.
Nợ xấu được cải thiện bốn năm liên tiếp trong giai đoạn 2015-2019, trong thời gian đó thị trường chứng khoán tăng khoảng 70%. 18 tháng gần đây cũng ghi nhận một chu kỳ nợ xấu suy giảm trở lại, song song với việc thị trường chứng khoán tăng 45,7%.
VHM tiếp tục tăng xuất sắc trong phiên sáng nay - thay thế một số blue-chips lớn khác chậm đà – đã góp phần đưa VN-Index chạm tới mốc 1805,93 điểm trước khi thoái lui nhẹ xuống 1792,19 điểm. Độ rộng tổng thể sàn HoSE vẫn cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế, nhưng riêng với rổ VN30, đà tăng đang áp đảo.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
