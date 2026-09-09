Khi người tiêu dùng quan tâm hơn đến bao bì bền vững, ngành cà phê uống liền thay đổi như thế nào?

Người tiêu dùng đang ý thức hơn về những tác động môi trường trong các lựa chọn hằng ngày. Các vấn đề như ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa và biến đổi khí hậu đang khiến họ cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định mua sắm. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành cà phê uống liền?

Theo nghiên cứu Người tiêu dùng về bao bì bền vững năm 2025 do Tetra Pak thực hiện với hơn 12.500 người tiêu dùng tại 25 quốc gia, có tới 75% người tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại về các vấn đề môi trường. Trong bối cảnh đó, tính bền vững ngày càng trở thành một tiêu chí quan trọng cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm.

Riêng với cà phê uống liền, nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng đang quan tâm đến bốn yếu tố chính liên quan đến tính bền vững của bao bì và sản phẩm.

BỐN YẾU TỐ CỦA "TÍNH BỀN VỮNG" MÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG QUAN TÂM

Bao bì làm từ vật liệu được đánh giá là bền vững

Bao bì đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Có tới 47% người được khảo sát cho biết họ sẽ cân nhắc một thương hiệu nhiều hơn khi sản phẩm được đóng gói theo cách mà họ cho là "bền vững".

Trong số các loại vật liệu bao bì, 43% người tiêu dùng đánh giá bao bì giấy là lựa chọn bền vững hơn so với thủy tinh và nhựa. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến vật liệu bao bì bên cạnh chất lượng sản phẩm bên trong.

Người tiêu dùng cà phê uống liền ngày càng chủ động tìm kiếm các sản phẩm sử dụng bao bì giấy.

Khả năng tái chế và thông tin tái chế rõ ràng

Khả năng tái chế được xem là thuộc tính quan trọng nhất đối với bao bì bền vững. Có 41% người tiêu dùng định nghĩa bao bì bền vững là bao bì có thể tái chế.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy 45% người tiêu dùng đang có thói quen phân loại và để riêng rác thải cho tái chế, trong khi 70% mong muốn được hiểu rõ về cách bao bì được thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng.

Nhiều nhà sản xuất cà phê uống liền trên thế giới đã để ý tới điều này và có những phản hồi tích cực khi bao bi có thông tin tái chế rõ ràng, đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng tái chế cũng giúp người tiêu dùng nâng cao tỷ lệ thu gom và tái chế. Năm 2024, 81% sản phẩm cà phê uống liền mới ra mắt có ghi chú về khả năng tái chế trên bao bì, tăng 8% qua các năm.

Sử dụng vật liệu tái chế và tối giản vật liệu

Người tiêu dùng còn chú ý đến những vật liệu được sử dụng để sản xuất bao bì.

Theo nghiên cứu của Tetra Pak, 29% người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm có ghi rõ "được làm từ vật liệu tái chế", và 28% người tiêu dùng toàn cầu đang mua nhiều sản phẩm làm từ vật liệu tái chế hơn so với năm trước.

Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao các giải pháp giúp giảm sử dụng tài nguyên và hạn chế phát sinh chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm.

Nguồn cung ứng có trách nhiệm

Mối quan tâm của người tiêu dùng hiện nay còn mở rộng đến toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm.

Theo khảo sát của Innova năm 2025, một phần tư người tiêu dùng cà phê uống liền chủ động tìm kiếm thông tin về nguồn gốc nguyên liệu và các vấn đề liên quan đến nạn phá rừng trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Xu hướng này phản ánh kỳ vọng ngày càng cao đối với tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ hành trình sản xuất sản phẩm.

HƯỚNG ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÀ PHÊ UỐNG LIỀN?

Những thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng đang khiến các nhà sản xuất cà phê uống liền cần nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị, từ lựa chọn nguyên liệu, công nghệ chế biến, vận hành nhà máy cho đến thiết kế bao bì.

Thách thức không chỉ là tạo ra một sản phẩm chất lượng mà còn là khả năng chứng minh những cam kết về môi trường và phát triển bền vững một cách rõ ràng, nhất quán và có thể đo lường được.

Để đáp ứng những xu hướng này, ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp có khả năng kết nối xuyên suốt quá trình sản xuất thay vì tối ưu riêng lẻ từng công đoạn.

Với kinh nghiệm toàn cầu trong ngành thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak là doanh nghiệp có khả năng cung cấp giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói đến vận hành sản xuất và bao bì, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa chi phí đồng thời đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Giải pháp bao bì của Tetra Pak có hàm lượng vật liệu tái tạo cao từ các nguồn nguyên liệu được quản lý có trách nhiệm.

Trong đó, các dòng bao bì giấy tiệt trùng như Tetra Prisma® Aseptic và Tetra Brik® có hàm lượng vật liệu tái tạo cao với nguồn nguyên liệu đạt chứng nhận quốc tế. Đồng thời, các giải pháp này mang đến nhiều lựa chọn về kiểu dáng, dung tích và thiết kế, giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu nhưng vẫn bảo vệ chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, Tetra Pak còn hỗ trợ năng lực vận hành cho các nhà sản xuất cà phê uống liền thông qua Tetra Pak® Factory OS™ - hệ điều hành nhà máy thông minh cho phép kết nối dữ liệu và hệ thống theo thời gian thực. Giải pháp này giúp doanh nghiệp theo dõi, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất vận hành trên phạm vi toàn nhà máy, từ đó giảm tổn thất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tối ưu tổng chi phí sở hữu (TCO).

Tetra Pak còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đổi mới sản phẩm thông qua Bloom. - Trung tâm Nghiên cứu và Sáng tạo sản phẩm do Tetra Pak hợp tác cùng DenEast phát triển tại TP.HCM. Các doanh nghiệp có thể thử nghiệm công thức, đánh giá khả năng thương mại hóa và rút ngắn thời gian đưa ý tưởng sản phẩm mới ra thị trường.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững của sản phẩm, khả năng đáp ứng đồng thời các yêu cầu về chất lượng, tiện lợi, minh bạch và môi trường sẽ là lợi thế cạnh tranh mới của ngành cà phê uống liền. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho các giải pháp sản xuất, vận hành và bao bì của ngành.