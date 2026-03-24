Quy định bao bì và rác thải bao bì của EU: Những lưu ý với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Hằng Anh
24/03/2026, 15:52
Nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, hạn chế rác thải nhựa, quy định mới của EU buộc các phần bằng nhựa trong bao bì phải chứa một tỷ lệ nhựa tái chế nhất định. Theo lộ trình, đến năm 2030, tất cả bao bì lưu thông tại EU bắt buộc phải được thiết kế để có thể tái chế...
Nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm
tác động môi trường, Liên minh châu Âu (EU) ban hành Quy định (EU) 2025/40 về
bao bì và rác thải bao bì (PPWR). Quy định này thay thế Chỉ thị 94/62/EC trước đây, nhằm hài
hòa hóa các quy định quốc gia, giảm thiểu rào cản thương mại nội khối, đồng thời
bảo vệ môi trường và sức khỏe con người thông qua việc giảm thiểu bao bì thừa,
thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và giảm sử dụng vật liệu nguyên sinh.
CÁC QUY ĐỊNH VỀ BAO BÌ VÀ TỶ LỆ NHỰA TÁI CHẾ
Theo Quy định (EU) 2025/40, các yêu cầu mới áp dụng đối với
mọi loại bao bì được đưa ra thị trường EU, bao gồm bao bì trực tiếp tiếp xúc với
thực phẩm, bao bì sơ cấp (sales packaging), bao bì thứ cấp (grouped packaging)
và bao bì vận chuyển (transport packaging).
Quy định mới điều chỉnh các yêu cầu cốt lõi về bao bì, quy định
khắt khe về các chất đáng lo ngại (SoC). Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thông tin: một trong những thay đổi cấp bách nhất
tác động trực tiếp đến ngành thực phẩm và thủy sản là quy định siết chặt các
"chất đáng lo ngại" trong bao bì.
Theo đó, bắt đầu từ ngày 12/8/2026, tất cả
các loại bao bì phải tuân thủ các ngưỡng giới hạn mới về SoC. Đặc biệt, bao bì
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được chứa các chất Per- and
Polyfluorinated Alkyl Substances (PFAS) có nồng độ bằng hoặc vượt quá ngưỡng
quy định.
EU đề xuất cấm lưu hành các bao bì tiếp xúc thực phẩm có chứa
PFAS bằng hoặc vượt quá giới hạn: 25 ppb đối với từng loại PFAS đơn lẻ, 250 ppb
đối với tổng các loại PFAS và 50 ppm đối với nhóm PFAS bao gồm cả dạng polymer.
Sự hiện diện của các chất này phải được giảm thiểu tối đa trong toàn bộ vòng đời
bao bì, bao gồm cả quá trình quản lý rác thải và tái chế.
Doanh nghiệp thủy sản sử dụng bao bì tiếp xúc trực tiếp với
thực phẩm (các loại khay nhựa, màng bọc, túi nilon,…) cần phải công bố hàm lượng
PFAS trong trong hồ sơ kỹ thuật của bao bì.
Theo lộ trình của PPWR, đến năm 2030, tất cả bao bì lưu
thông tại EU bắt buộc phải được thiết kế để có thể tái chế. Quy định mới cũng đặt
ra yêu cầu nghiêm ngặt về giảm thiểu trọng lượng và thể tích bao bì xuống mức tối
thiểu cần thiết chỉ đủ để đảm bảo chức năng của bao bì.
Đáng lưu ý, với bao bì vận chuyển và bao bì thương mại điện
tử, tỷ lệ không gian rỗng sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 50% từ ngày 1/1/2030.
Không gian được lấp đầy bởi các vật liệu chèn lót như màng xốp hơi cũng sẽ bị
tính là không gian rỗng. Điều này buộc các nhà xuất khẩu phải tối ưu hóa quy
cách đóng gói các thùng carton vận chuyển.
Ngoài ra, để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và hạn chế rác
thải nhựa, quy định mới buộc các phần bằng nhựa trong bao bì phải chứa một tỷ lệ
nhựa tái chế nhất định.
Đến năm 2030, EU bắt buộc bao bì nhựa tiếp xúc với thực
phẩm phải chứa tỷ lệ nhựa tái chế tối thiểu: 30% đối với bao bì thành phần
chính là nhựa PET; 10% đối với bao bì làm từ các loại nhựa khác (như PP, PE) và
tỷ lệ này sẽ tăng lên 25% vào năm 2040.
DOANH NGHIỆP CẦN NẮM BẮT YÊU CẦU THIẾT KẾ BAO BÌ,
NỘI DUNG TÁI CHẾ VÀ NHÃN MÁC MỚI
Về nhãn mác và thông tin, theo quy định chậm nhất đến ngày
12/8/2028, toàn bộ bao bì phải in nhãn phân loại rác thải theo quy chuẩn thống
nhất của EU để hướng dẫn người tiêu dùng EU phân loại rác. Đến tháng 1/2030,
bao bì phải in thông tin nhận diện về các chất đáng lo ngại.
Trong bối cảnh EU tăng cường các biện pháp xanh theo Chiến
lược xanh châu Âu và Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn (CEAP), Hiệp hội Chế
biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nhìn nhận quy định mới này là một rào cản kỹ
thuật mới mà các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần lưu tâm, đặc biệt khi EU
đang là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn của Việt Nam.
Để duy trì sự hiện diện tại thị trường khó tính này trong thời
gian tới, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam khuyến nghị, các
doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần chủ động nghiên cứu kỹ
nội dung Quy định 2025/40 của EU để nắm bắt chính xác các yêu cầu về thiết kế
bao bì, nội dung tái chế và nhãn mác mới.
Các doanh nghiệp cũng cần theo dõi các hướng dẫn tiếp theo của
EU (dự kiến ban hành trước 12/8/2026) về quy cách dán nhãn phân loại rác thải
hài hòa để có kế hoạch cập nhật bao bì xuất khẩu.
Cùng với đó, rà soát lại toàn bộ hệ thống bao bì tại nhà
máy, đồng thời chuẩn bị hồ sơ chứng minh tuân thủ với quy định của EU. Doanh
nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ DoC của bao bì trước thời hạn tháng 8/2026.
Chuyển đổi chăn nuôi bền vững: Động lực cho hệ thống lương thực tương lai
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mục tiêu của ngành chăn nuôi trong tương lai không chỉ dừng lại ở gia tăng sản lượng, mà đòi hỏi phải phát triển theo hướng thông minh hơn, xanh hơn, bao trùm hơn và có trách nhiệm hơn.
TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi xanh
Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi xanh…
Du thuyền chạy hydro đầu tiên thế giới mở lối ngành hàng hải
Viking Libra - du thuyền đầu tiên trên thế giới chạy hydro hóa lỏng kết hợp pin nhiên liệu được hạ thủy, đánh dấu cột mốc công nghệ của cả ngành hàng hải thế giới...
10 triệu USD hỗ trợ Huế tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu
UBND thành phố Huế phối hợp với đối tác Luxembourg chính thức triển khai dự án VIE/301 nhằm nâng cao năng lực chống chịu trước biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững dựa vào hệ sinh thái và chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng...
EU “siết” mục tiêu khí hậu cho năm 2040: Đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam
Việc EU đặt mục tiêu giảm 90% phát thải vào năm 2040 không chỉ gia tăng áp lực từ các tiêu chuẩn carbon và cơ chế như CBAM, mà còn đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam, thích ứng với các tiêu chuẩn khí hậu khắt khe của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
