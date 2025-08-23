Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Thiên Ân

23/08/2025, 08:11

Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.

Phối cảnh của dự án K-Home Avenue. Ảnh: CĐT cung cấp
Phối cảnh của dự án K-Home Avenue. Ảnh: CĐT cung cấp

Các dự án nhà ở xã hội gồm K-Home Avenue, K-Home Midtown và K-Home Skyview hướng đến mục tiêu xây dựng không gian sống hiện đại, tiện nghi với giá bán hợp lý, giúp người lao động tại Đồng Nai dễ dàng tiếp cận.

Loạt dự án này nằm trong khu đô thị Phú Hội, khu dân cư siêu thị Trảng Bom và khu dân cư Bàu Xéo, do Kim Oanh Land chủ đầu tư. Các dự án được áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh theo mô hình Singapore, tích hợp nhiều tiện ích như công viên, hồ bơi, trường học, khu thể thao ngoài trời, phố thương mại - ẩm thực… Việc ứng dụng công nghệ cấu kiện bê tông đúc sẵn trong xây dựng được áp dụng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng công trình. 

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư, pháp lý theo đúng quy định để 3 dự án này sớm được hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Trong thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội ở Đồng Nai đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sát sao. Theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 444/QĐ-TTg, đến năm 2030, Đồng Nai phải hoàn thành 66.700 căn hộ, trong đó năm 2025 là 4.208 căn. Trong giai đoạn 2021 - 2024, Đồng Nai đã hoàn thành 2.010 căn hộ, đóng góp tích cực vào quỹ nhà ở xã hội toàn quốc, và hiện đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ được giao.

Trước đó, ngày 19/8, Công ty cổ phần Thống Nhất đã khởi công xây dựng khu nhà chung cư phục vụ công nhân với quy mô 75 căn hộ. Công trình block CC4 phục vụ công nhân thuộc dự án phát triển nhà ở xã hội tại khu Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo thuộc ấp 4, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dự án hướng đến đối tượng là công nhân, người lao động, người dân có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Dự án phát triển nhà ở xã hội tại khu Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo có tổng diện tích 20.450 m2 với 624 căn hộ, gồm 6 block nhà chung cư cao 5 - 6 tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình phụ trợ như nhà xe, bể nước ngầm, và hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành các block CC6 và CC5 đưa vào sử dụng và khởi công xây block CC4, đồng thời, đang tiếp tục triển khai xây dựng và các block tiếp theo.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đã khởi công và triển khai xây dựng 3.736 căn nhà ở xã hội. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ phấn đấu khởi công tối đa 24.000 căn, gồm 12.000 căn từ các dự án đã giao chủ đầu tư và 12.000 căn thuộc 10 dự án đã công bố thông tin.

Đồng Nai dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thành và đủ điều kiện bàn giao 4.708 căn nhà ở xã hội, vượt 500 căn so với chỉ tiêu được giao.

Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.

