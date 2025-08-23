Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Các dự án nhà ở xã hội gồm K-Home Avenue, K-Home Midtown và
K-Home Skyview hướng đến mục tiêu xây dựng không gian sống hiện đại, tiện nghi
với giá bán hợp lý, giúp người lao động tại Đồng Nai dễ dàng tiếp cận.
Loạt dự án này nằm trong khu đô thị Phú Hội, khu dân cư siêu thị Trảng Bom và khu dân cư Bàu Xéo, do Kim Oanh Land chủ đầu tư. Các dự án được áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh
theo mô hình Singapore, tích hợp nhiều tiện ích như công viên, hồ bơi, trường học,
khu thể thao ngoài trời, phố thương mại - ẩm thực… Việc ứng dụng công nghệ cấu
kiện bê tông đúc sẵn trong xây dựng được áp dụng giúp tiết kiệm thời gian, chi
phí, nâng cao chất lượng công trình.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư, pháp lý theo đúng quy định để 3 dự án này sớm được hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.
Trong thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội ở Đồng Nai đã được Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sát sao. Theo chỉ tiêu được Thủ tướng
Chính phủ giao tại Quyết định 444/QĐ-TTg, đến năm 2030, Đồng Nai phải hoàn
thành 66.700 căn hộ, trong đó năm 2025 là 4.208 căn. Trong giai đoạn 2021 -
2024, Đồng Nai đã hoàn thành 2.010 căn hộ, đóng góp tích cực vào quỹ nhà ở xã hội
toàn quốc, và hiện đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành đúng tiến
độ được giao.
Trước đó, ngày 19/8, Công ty cổ phần Thống Nhất đã khởi công
xây dựng khu nhà chung cư phục vụ công nhân với quy mô 75 căn hộ. Công
trình block CC4 phục vụ công nhân thuộc dự án phát triển nhà ở xã hội tại khu
Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo thuộc ấp 4, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng
Nai. Dự án hướng đến đối tượng là công nhân, người lao động, người dân có nhu cầu
về nhà ở xã hội.
Dự án phát triển nhà ở xã hội tại khu Trung tâm dịch vụ khu
công nghiệp Bàu Xéo có tổng diện tích 20.450 m2 với 624 căn hộ, gồm
6 block nhà chung cư cao 5 - 6 tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình phụ trợ
như nhà xe, bể nước ngầm, và hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn
thành các block CC6 và CC5 đưa vào sử dụng và khởi công xây block CC4, đồng thời, đang tiếp tục triển khai xây dựng và các block tiếp theo.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đã khởi công và triển
khai xây dựng 3.736 căn nhà ở xã hội. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ phấn
đấu khởi công tối đa 24.000 căn, gồm 12.000 căn từ các dự án đã giao chủ đầu tư
và 12.000 căn thuộc 10 dự án đã công bố thông tin.
Đồng Nai dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thành và đủ điều kiện
bàn giao 4.708 căn nhà ở xã hội, vượt 500 căn so với chỉ tiêu được giao.