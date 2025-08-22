Hà Nội: Khởi công Bệnh viện Đa khoa 1.400 tỷ đồng

Bệnh viện Đa khoa Đức Việt được xây dựng trên diện tích hơn 30.000 m2 với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, quy mô 350 giường bệnh tiêu chuẩn quốc tế. Khi hoàn thành, dự án này không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại cho người dân địa phương mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập…

Ngày 22/08/2025, Công ty Cổ phần Y khoa Đức Việt đã chính thức khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt tại xã Xuân Mai, Hà Nội, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tư nhân tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Bệnh viện sẽ cung cấp đầy đủ các khoa chuyên môn từ Khoa Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm đến các chuyên khoa điều trị như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Khoa, Nhi Khoa, Ung bướu và Phục hồi chức năng. Cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, với hệ thống thiết bị y tế công nghệ cao, bao gồm máy MRI, CT, hệ thống xét nghiệm tự động và AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh.

Đây là một trong những bệnh viện tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị, hướng tới mô hình y học thông minh, hòa nhập xu hướng 4.0 của thế giới. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện là những chuyên gia đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo mang đến dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân.

Với sự đầu tư bài bản và cam kết mạnh mẽ từ các bên liên quan, bệnh viện hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần xây dựng một hệ thống y tế hiện đại và hiệu quả hơn trong tương lai.

Tại buổi lễ, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhận định việc khởi công dự án khẳng định sự nỗ lực không chỉ của doanh nghiệp, mà còn là sự đồng hành của chính quyền Thủ đô và xã Xuân Mai khi bước vào kỷ nguyên mới, phát triển bền vững.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng, yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật, lãnh đạo Thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Y khoa Đức Việt phối hợp với nhà thầu thi công bố trí thiết bị, nhân lực, vật lực đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm để khẩn trương triển khai thi công xây dựng ngay sau Lễ khởi công; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong quá trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu theo đúng đồ án thiết kế đã được duyệt.