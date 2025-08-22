Chủ Nhật, 24/08/2025

Bất động sản

Hà Nội: Khởi công Bệnh viện Đa khoa 1.400 tỷ đồng

Phan Dương

22/08/2025, 00:00

Bệnh viện Đa khoa Đức Việt được xây dựng trên diện tích hơn 30.000 m2 với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, quy mô 350 giường bệnh tiêu chuẩn quốc tế. Khi hoàn thành, dự án này không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại cho người dân địa phương mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập…

VnEconomy

Ngày 22/08/2025, Công ty Cổ phần Y khoa Đức Việt đã chính thức khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt tại xã Xuân Mai, Hà Nội, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tư nhân tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Bệnh viện sẽ cung cấp đầy đủ các khoa chuyên môn từ Khoa Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm đến các chuyên khoa điều trị như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Khoa, Nhi Khoa, Ung bướu và Phục hồi chức năng. Cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, với hệ thống thiết bị y tế công nghệ cao, bao gồm máy MRI, CT, hệ thống xét nghiệm tự động và AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh.

Đây là một trong những bệnh viện tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị, hướng tới mô hình y học thông minh, hòa nhập xu hướng 4.0 của thế giới. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện là những chuyên gia đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo mang đến dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân.

Với sự đầu tư bài bản và cam kết mạnh mẽ từ các bên liên quan, bệnh viện hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần xây dựng một hệ thống y tế hiện đại và hiệu quả hơn trong tương lai.

Tại buổi lễ, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhận định việc khởi công dự án khẳng định sự nỗ lực không chỉ của doanh nghiệp, mà còn là sự đồng hành của chính quyền Thủ đô và xã Xuân Mai khi bước vào kỷ nguyên mới, phát triển bền vững.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng, yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật, lãnh đạo Thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Y khoa Đức Việt phối hợp với nhà thầu thi công bố trí thiết bị, nhân lực, vật lực đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm để khẩn trương triển khai thi công xây dựng ngay sau Lễ khởi công; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong quá trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu theo đúng đồ án thiết kế đã được duyệt.

Đọc thêm

Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.

Nếu như trước đây, khái niệm nghỉ dưỡng gắn liền với những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay, nhu cầu sống khoẻ và đầu tư khoẻ đang định hình một chuẩn mực mới. Bất động sản khoáng nóng chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ so với các kênh đầu tư khác. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược gần tuyến metro số 1 và chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Đối với một số loại dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc chưa từng được thực hiện tại Việt Nam, cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu trong nước…

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

