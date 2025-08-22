Nghệ An đã chấp thuận đầu tư và phê duyệt quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao Nghệ An xây dựng 1.420 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa năm, địa phương đã hoàn thành tới 2.381 căn, dự kiến đến cuối năm sẽ đạt khoảng 2.517 căn, vượt xa so với chỉ tiêu ban đầu được giao tại Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 27/2/2025.

Trước đó, giai đoạn 2021 - 2024, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Nghệ An đã hoàn thành 1.675 căn hộ thuộc 3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Như vậy, chỉ tính riêng trong năm 2025, kết quả thực hiện của Nghệ An đã vượt xa tổng thành quả của bốn năm trước cộng lại.

Thành công này đến từ việc tỉnh Nghệ An kiên trì áp dụng nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã trực tiếp đồng hành cùng các nhà đầu tư, hỗ trợ giải quyết thủ tục và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Song song với phát triển nhà ở xã hội, Nghệ An cũng chú trọng xây dựng khu lưu trú cho công nhân và chuyên gia. Chỉ trong 3 năm qua, tỉnh đã có 5 khu nhà lưu trú được khởi công, tạo chỗ ở ổn định cho hàng chục nghìn người lao động tại các khu công nghiệp.

Trong đó, Khu ký túc xá Nhà máy Luxshare - ICT (Nghệ An) hiện đã có trên 2.000/8.220 công nhân vào ở; khu nhà ở của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) cũng đáp ứng chỗ lưu trú cho khoảng 1.200 công nhân.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, hai dự án lớn của Luxshare ICT tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tiếp tục được triển khai. Một dự án có quy mô 253 căn hộ, đáp ứng 1.132 công nhân; dự án còn lại xây dựng trên diện tích 4,43 ha, tổng sàn 165.670 m2 với 3.288 căn hộ cho khoảng 12.474 lao động.

Ngoài ra, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, dự án nhà ở cho công nhân của Công ty JuTeng có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của 20.000 lao động. Tại Khu công nghiệp Nam Cấm, dự án 525 căn hộ nhà ở xã hội do Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thi đầu tư từ năm 2023 đến nay cũng đã chính thức mở bán.

Mới đây, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 41 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 107 ha, quy mô khoảng 36.000 căn hộ. Trong đó, 34 dự án đã có chủ đầu tư (tương ứng gần 28.000 căn), còn 7 dự án đang trong quá trình tìm nhà đầu tư (khoảng 8.000 căn).

Đáng chú ý, các dự án đều được quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội như nhà trẻ, trường mầm non, chợ, trung tâm thương mại, nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của cư dân.

Danh mục dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn từ Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công khai. Trong đó có các dự án lớn như Khu đô thị Bắc tại phường Vinh Hưng (566 căn hộ); khu đô thị mới tại phường Thành Vinh của liên doanh Eurowindow và Công ty cổ phần xây dựng và quản lý dự án số 1 (1.332 căn hộ); khu đô thị Nam sông Vinh của liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Trí Dương và Ecopark Hải Dương TD-Home (406 căn hộ). Ngoài ra, Công ty cổ phần Hùng Hưng cũng đăng ký xây dựng khu nhà ở xã hội hơn 12.700 m2 trong quỹ đất gần 200.000 m2 tại phường Vinh Lộc.