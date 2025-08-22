Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Nghệ An đã chấp thuận đầu tư và phê duyệt quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội

Nguyễn Thuấn

22/08/2025, 13:59

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao Nghệ An xây dựng 1.420 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa năm, địa phương đã hoàn thành tới 2.381 căn, dự kiến đến cuối năm sẽ đạt khoảng 2.517 căn, vượt xa so với chỉ tiêu ban đầu được giao tại Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 27/2/2025.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam.
Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Trước đó, giai đoạn 2021 - 2024, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Nghệ An đã hoàn thành 1.675 căn hộ thuộc 3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Như vậy, chỉ tính riêng trong năm 2025, kết quả thực hiện của Nghệ An đã vượt xa tổng thành quả của bốn năm trước cộng lại.

Thành công này đến từ việc tỉnh Nghệ An kiên trì áp dụng nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã trực tiếp đồng hành cùng các nhà đầu tư, hỗ trợ giải quyết thủ tục và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Song song với phát triển nhà ở xã hội, Nghệ An cũng chú trọng xây dựng khu lưu trú cho công nhân và chuyên gia. Chỉ trong 3 năm qua, tỉnh đã có 5 khu nhà lưu trú được khởi công, tạo chỗ ở ổn định cho hàng chục nghìn người lao động tại các khu công nghiệp.

Trong đó, Khu ký túc xá Nhà máy Luxshare - ICT (Nghệ An) hiện đã có trên 2.000/8.220 công nhân vào ở; khu nhà ở của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) cũng đáp ứng chỗ lưu trú cho khoảng 1.200 công nhân.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, hai dự án lớn của Luxshare ICT tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tiếp tục được triển khai. Một dự án có quy mô 253 căn hộ, đáp ứng 1.132 công nhân; dự án còn lại xây dựng trên diện tích 4,43 ha, tổng sàn 165.670 m2 với 3.288 căn hộ cho khoảng 12.474 lao động.

Ngoài ra, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, dự án nhà ở cho công nhân của Công ty JuTeng có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của 20.000 lao động. Tại Khu công nghiệp Nam Cấm, dự án 525 căn hộ nhà ở xã hội do Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thi đầu tư từ năm 2023 đến nay cũng đã chính thức mở bán.

Mới đây, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 41 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 107 ha, quy mô khoảng 36.000 căn hộ. Trong đó, 34 dự án đã có chủ đầu tư (tương ứng gần 28.000 căn), còn 7 dự án đang trong quá trình tìm nhà đầu tư (khoảng 8.000 căn).

Đáng chú ý, các dự án đều được quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội như nhà trẻ, trường mầm non, chợ, trung tâm thương mại, nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của cư dân.

Danh mục dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn từ Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công khai. Trong đó có các dự án lớn như Khu đô thị Bắc tại phường Vinh Hưng (566 căn hộ); khu đô thị mới tại phường Thành Vinh của liên doanh Eurowindow và Công ty cổ phần xây dựng và quản lý dự án số 1 (1.332 căn hộ); khu đô thị Nam sông Vinh của liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Trí Dương và Ecopark Hải Dương TD-Home (406 căn hộ). Ngoài ra, Công ty cổ phần Hùng Hưng cũng đăng ký xây dựng khu nhà ở xã hội hơn 12.700 m2 trong quỹ đất gần 200.000 m2 tại phường Vinh Lộc.

Nghệ An đã chấp thuận đầu tư và phê duyệt quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội

Nghệ An đã chấp thuận đầu tư và phê duyệt quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội

Nghệ An công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung, sửa đổi trong lĩnh vực bất động sản

Nghệ An công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung, sửa đổi trong lĩnh vực bất động sản

Nghệ An chuẩn bị khởi công 3 dự án tái định cư

Nghệ An chuẩn bị khởi công 3 dự án tái định cư

Từ khóa:

Bất động sản Nghệ An dự án nghệ an nhà ở xã hội Vneconomy

Đọc thêm

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.

Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Nếu như trước đây, khái niệm nghỉ dưỡng gắn liền với những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay, nhu cầu sống khoẻ và đầu tư khoẻ đang định hình một chuẩn mực mới. Bất động sản khoáng nóng chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.

Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ so với các kênh đầu tư khác. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược gần tuyến metro số 1 và chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu

Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu

Đối với một số loại dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc chưa từng được thực hiện tại Việt Nam, cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu trong nước…

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: