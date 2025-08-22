Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn vào thị trường bất động sản

Theo báo cáo Savills APIQ quý
2/2025, tâm lý đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục thận trọng
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Đáng chú ý, lĩnh vực bất động
sản công nghiệp và logistics chịu ảnh hưởng nhất do những bất ổn kéo dài liên
quan đến chính sách thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu đối với các tài sản
cao cấp tại một số thị trường trọng điểm vẫn duy trì ở mức cao nhờ lợi suất đầu
tư hấp dẫn và nền tảng cho thuê vững chắc.
Cụ thể, trong quý, thị trường
châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục đối mặt với bối cảnh toàn cầu phức tạp và nhiều
biến động, chủ yếu do căng thẳng địa chính trị leo thang và những bất ổn xoay
quanh chính sách thương mại của Mỹ. Trước tình hình này, Oxford Economics đã điều
chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP khu vực năm 2025, từ mức 3,9% hồi tháng 3 xuống
còn 3,6% vào tháng 7/2025.
Theo đó, phần lớn nhà đầu tư trở
nên dè dặt và chọn lọc hơn. Tổng giá trị đầu tư sơ bộ trong khu vực vào quý
2/2025 giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, chỉ còn 21 tỷ USD, tương
đương mức giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, các giao dịch đang chờ
hoàn tất hoặc trong quá trình thẩm định, với tổng giá trị lên tới 20 tỷ USD, nếu
được chốt thành công có thể giúp cải thiện số liệu đầu tư.
BỨC TRANH ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Đáng chú ý, một số quốc gia được
xem là “vùng trú ẩn an toàn” như: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore tiếp
tục thuộc nhóm 4 điểm đến đầu tư được ưa chuộng, nhờ điều kiện thị trường ổn định
và nền tảng cho thuê vững chắc ở một số phân khúc bất động sản.
Cụ thể, tại Australia, dù hoạt động
đầu tư chững lại nhưng thị trường vẫn thu hút gần một nửa dòng vốn đầu tư xuyên
biên giới của khu vực. Điều này cho thấy Australia vẫn duy trì sức hút đối với nhà
đầu tư toàn cầu, nhờ triển vọng kinh tế tích cực, chính sách cắt giảm lãi suất
gần đây và sự phục hồi về giá tài sản. Trong đó, nhu cầu ở mức cao đối với văn
phòng hạng sang khu vực trung tâm, cũng như đối với bất động sản bán lẻ và kho
logistics.
Tương tự, Hàn Quốc cũng ghi nhận
mức tăng trưởng ấn tượng về khối lượng đầu tư và đã vượt qua Nhật Bản, nhờ một
số thương vụ nổi bật thuộc phân khúc văn phòng, được thúc đẩy bởi chi phí vay
giảm và tỷ lệ trống thấp.
Trong khi đó, Nhật Bản lại chứng
kiến sự sụt giảm về hoạt động đầu tư do bất ổn toàn cầu gia tăng. Tuy nhiên, tâm
lý thị trường vẫn tích cực do được hỗ trợ bởi nguồn thanh khoản dồi dào và điều
kiện thị trường ổn định.
Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đến từ những quỹ giá trị gia
tăng, văn phòng gia đình và các cá nhân siêu giàu, tập trung vào văn phòng chất
lượng cao, bán lẻ và khách sạn, còn mối quan tâm đối với tài sản logistics đang
dần phục hồi.
Cùng lúc, thị trường đầu tư của
Singapore cho thấy kết quả tích cực được thúc đẩy bởi một số giao dịch có giá
trị lớn ở phân khúc bất động sản nhà ở và công nghiệp.
Ngược lại, hoạt động đầu tư tại
Trung Quốc có phần trầm lắng, với các giao dịch chủ yếu là bán tài sản gặp khó
khăn và đến từ nhà đầu tư trong nước. Sự quan tâm từ nhà đầu tư nước ngoài, đặc
biệt ở phân khúc bất động sản công nghiệp và logistics ở mức hạn chế, do nền tảng
thị trường yếu và căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng.
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỌN VIỆT NAM LÀ ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN
Tại Việt Nam, Chính phủ đặt mục
tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8% thông qua các chương trình cải cách cơ cấu,
tăng đầu tư công và hỗ trợ khu vực tư nhân. Một loạt thay đổi về hành chính, bao
gồm việc giảm số tỉnh từ 63 còn 34 và loại bỏ cấp huyện, được kì vọng giúp tinh
giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn
đầu tư.
Nửa đầu
năm 2025 đối với hoạt động M&A bất động sản, Việt Nam ghi nhận hàng loạt
thương vụ do các nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt. Điển hình có thể kể đến Capitaland
mua lại dự án tại Bình Dương từ Becamex IDC với giá trị lên tới 553 triệu USD.
Hay liên danh Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development cùng hợp
tác với Kim Oanh Group phát triển dự án The One World; Nishi Nippon Railroad đã
mua 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long.
Các giao dịch trên thể hiện sự
quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, đồng thời
cho thấy sự nổi lên của dòng vốn từ Mỹ và châu Âu – những thị trường đòi hỏi
tiêu chuẩn cao và thường đầu tư dài hạn.
Song song với các thương vụ M&A,
dòng vốn của nhà đầu tư cũng được đổ mạnh vào lĩnh vực khác, thể hiện xu hướng
đầu tư đa dạng. Trong đó, bất động sản công nghiệp là một điểm đến hấp dẫn nhờ
lợi thế về lao động, chi phí và vị trí chiến lược.
Bất chấp lo ngại về rào cản
thương mại với Mỹ, Việt Nam vẫn giữ vững vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhiều dự án mới được khởi công, tiêu biểu như: hai khu công nghiệp của Becamex
IDC tại Bình Dương (tổng diện tích 1.080 ha), hay khu VSIP Nam Định (180 ha)
chuẩn bị khởi công vào quý 3/2025.
Ở phân khúc nhà ở, xu hướng phát
triển vùng ven tiếp tục chiếm ưu thế với một số dự án quy mô lớn được khởi động.
Vingroup khởi công dự án Vinhomes Green Paradise (2.870ha) tại Cần Giờ (Thành
phố Hồ Chí Minh), Sun Group ra mắt Sun Blanca City (96,6 ha) tại Vũng Tàu. Trong
khi đó, Masterise Homes đánh dấu sự hiện diện tại miền Trung với dự án Masteri
Rivera Đà Nẵng (khoảng 1.112 căn hộ).
Lĩnh vực bán lẻ tiếp tục ghi nhận
những bước tiến rõ rệt, tiêu biểu là việc AEON Mall mở rộng hiện diện tại miền
Tây với hai dự án mới: AEON Mall Long An (khai trương tháng 8/2025) và AEON
Mall Cần Thơ (8,5 ha, đang xây dựng).
Thêm vào đó, du lịch và hàng
không là những lĩnh vực đang hưởng lợi từ lượng khách quốc tế tăng mạnh (9,2
triệu lượt trong 5 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ), cùng các kế hoạch lớn như
APEC 2027 tại Phú Quốc. Việc mở rộng sân bay và thành lập hãng hàng không Sun
PhuQuoc Airways cho thấy tầm nhìn phát triển toàn diện của các nhà đầu tư tư
nhân và chính quyền.