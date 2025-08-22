Chủ Nhật, 24/08/2025

Bất động sản

Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn vào thị trường bất động sản

Thanh Xuân

22/08/2025, 13:40

Nửa đầu năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận dòng vốn đổ vào mạnh mẽ thông qua các thương vụ M&A quy mô lớn, cùng với làn sóng đầu tư mở rộng ở nhiều lĩnh vực như: nhà ở, công nghiệp, bán lẻ và du lịch, phản ánh xu hướng đa dạng hóa của nhà đầu tư…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo Savills APIQ quý 2/2025, tâm lý đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục thận trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Đáng chú ý, lĩnh vực bất động sản công nghiệp và logistics chịu ảnh hưởng nhất do những bất ổn kéo dài liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu đối với các tài sản cao cấp tại một số thị trường trọng điểm vẫn duy trì ở mức cao nhờ lợi suất đầu tư hấp dẫn và nền tảng cho thuê vững chắc.

Cụ thể, trong quý, thị trường châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục đối mặt với bối cảnh toàn cầu phức tạp và nhiều biến động, chủ yếu do căng thẳng địa chính trị leo thang và những bất ổn xoay quanh chính sách thương mại của Mỹ. Trước tình hình này, Oxford Economics đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP khu vực năm 2025, từ mức 3,9% hồi tháng 3 xuống còn 3,6% vào tháng 7/2025.

Theo đó, phần lớn nhà đầu tư trở nên dè dặt và chọn lọc hơn. Tổng giá trị đầu tư sơ bộ trong khu vực vào quý 2/2025 giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, chỉ còn 21 tỷ USD, tương đương mức giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, các giao dịch đang chờ hoàn tất hoặc trong quá trình thẩm định, với tổng giá trị lên tới 20 tỷ USD, nếu được chốt thành công có thể giúp cải thiện số liệu đầu tư.

BỨC TRANH ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Đáng chú ý, một số quốc gia được xem là “vùng trú ẩn an toàn” như: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore tiếp tục thuộc nhóm 4 điểm đến đầu tư được ưa chuộng, nhờ điều kiện thị trường ổn định và nền tảng cho thuê vững chắc ở một số phân khúc bất động sản.

Cụ thể, tại Australia, dù hoạt động đầu tư chững lại nhưng thị trường vẫn thu hút gần một nửa dòng vốn đầu tư xuyên biên giới của khu vực. Điều này cho thấy Australia vẫn duy trì sức hút đối với nhà đầu tư toàn cầu, nhờ triển vọng kinh tế tích cực, chính sách cắt giảm lãi suất gần đây và sự phục hồi về giá tài sản. Trong đó, nhu cầu ở mức cao đối với văn phòng hạng sang khu vực trung tâm, cũng như đối với bất động sản bán lẻ và kho logistics.

Tương tự, Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về khối lượng đầu tư và đã vượt qua Nhật Bản, nhờ một số thương vụ nổi bật thuộc phân khúc văn phòng, được thúc đẩy bởi chi phí vay giảm và tỷ lệ trống thấp.

Trong khi đó, Nhật Bản lại chứng kiến sự sụt giảm về hoạt động đầu tư do bất ổn toàn cầu gia tăng. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn tích cực do được hỗ trợ bởi nguồn thanh khoản dồi dào và điều kiện thị trường ổn định.

Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đến từ những quỹ giá trị gia tăng, văn phòng gia đình và các cá nhân siêu giàu, tập trung vào văn phòng chất lượng cao, bán lẻ và khách sạn, còn mối quan tâm đối với tài sản logistics đang dần phục hồi.

Cùng lúc, thị trường đầu tư của Singapore cho thấy kết quả tích cực được thúc đẩy bởi một số giao dịch có giá trị lớn ở phân khúc bất động sản nhà ở và công nghiệp.

Ngược lại, hoạt động đầu tư tại Trung Quốc có phần trầm lắng, với các giao dịch chủ yếu là bán tài sản gặp khó khăn và đến từ nhà đầu tư trong nước. Sự quan tâm từ nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt ở phân khúc bất động sản công nghiệp và logistics ở mức hạn chế, do nền tảng thị trường yếu và căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng.

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỌN VIỆT NAM LÀ ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN

Tại Việt Nam, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8% thông qua các chương trình cải cách cơ cấu, tăng đầu tư công và hỗ trợ khu vực tư nhân. Một loạt thay đổi về hành chính, bao gồm việc giảm số tỉnh từ 63 còn 34 và loại bỏ cấp huyện, được kì vọng giúp tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư.

Nửa đầu năm 2025 đối với hoạt động M&A bất động sản, Việt Nam ghi nhận hàng loạt thương vụ do các nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt. Điển hình có thể kể đến Capitaland mua lại dự án tại Bình Dương từ Becamex IDC với giá trị lên tới 553 triệu USD. Hay liên danh Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development cùng hợp tác với Kim Oanh Group phát triển dự án The One World; Nishi Nippon Railroad đã mua 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long.

Các giao dịch trên thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, đồng thời cho thấy sự nổi lên của dòng vốn từ Mỹ và châu Âu – những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao và thường đầu tư dài hạn.

Song song với các thương vụ M&A, dòng vốn của nhà đầu tư cũng được đổ mạnh vào lĩnh vực khác, thể hiện xu hướng đầu tư đa dạng. Trong đó, bất động sản công nghiệp là một điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế về lao động, chi phí và vị trí chiến lược.

Bất chấp lo ngại về rào cản thương mại với Mỹ, Việt Nam vẫn giữ vững vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều dự án mới được khởi công, tiêu biểu như: hai khu công nghiệp của Becamex IDC tại Bình Dương (tổng diện tích 1.080 ha), hay khu VSIP Nam Định (180 ha) chuẩn bị khởi công vào quý 3/2025.

Ở phân khúc nhà ở, xu hướng phát triển vùng ven tiếp tục chiếm ưu thế với một số dự án quy mô lớn được khởi động. Vingroup khởi công dự án Vinhomes Green Paradise (2.870ha) tại Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), Sun Group ra mắt Sun Blanca City (96,6 ha) tại Vũng Tàu. Trong khi đó, Masterise Homes đánh dấu sự hiện diện tại miền Trung với dự án Masteri Rivera Đà Nẵng (khoảng 1.112 căn hộ).

Lĩnh vực bán lẻ tiếp tục ghi nhận những bước tiến rõ rệt, tiêu biểu là việc AEON Mall mở rộng hiện diện tại miền Tây với hai dự án mới: AEON Mall Long An (khai trương tháng 8/2025) và AEON Mall Cần Thơ (8,5 ha, đang xây dựng).

Thêm vào đó, du lịch và hàng không là những lĩnh vực đang hưởng lợi từ lượng khách quốc tế tăng mạnh (9,2 triệu lượt trong 5 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ), cùng các kế hoạch lớn như APEC 2027 tại Phú Quốc. Việc mở rộng sân bay và thành lập hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways cho thấy tầm nhìn phát triển toàn diện của các nhà đầu tư tư nhân và chính quyền.

Bức tranh trái ngược của thị trường bất động sản Đà Nẵng

Bức tranh trái ngược của thị trường bất động sản Đà Nẵng

Hiệu ứng lan tỏa từ chính sách miễn thị thực tới thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Hiệu ứng lan tỏa từ chính sách miễn thị thực tới thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Bộ Xây dựng nâng cấp hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng nâng cấp hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Đọc thêm

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.

Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Nếu như trước đây, khái niệm nghỉ dưỡng gắn liền với những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay, nhu cầu sống khoẻ và đầu tư khoẻ đang định hình một chuẩn mực mới. Bất động sản khoáng nóng chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.

Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ so với các kênh đầu tư khác. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược gần tuyến metro số 1 và chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu

Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu

Đối với một số loại dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc chưa từng được thực hiện tại Việt Nam, cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu trong nước…

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

