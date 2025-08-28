Dòng sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và Ống nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm thu hút khách tham quan tại Triển lãm A80
28/08/2025, 14:55
Từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Tập đoàn Hoa Sen đã mang đến không gian trưng bày đặc sắc, hiện đại và chuyên nghiệp, trở thành điểm nhấn nổi bật tại triển lãm.
Nằm trong không gian trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc” giới thiệu thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia với khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vượng. Gian hàng Tập đoàn Hoa Sen với phong cách hiện đại, truyền tải mạnh mẽ thông điệp về sự bản lĩnh, sáng tạo và vị thế dẫn đầu của Hoa Sen.
Tại triển lãm, Tập đoàn Hoa Sen đã giới thiệu đến khách hàng, đối tác 3 dòng sản phẩm chính đó là Tôn Hoa Sen, Ống Thép Hoa Sen, Ống Nhựa Hoa Sen. Đặc biệt là 2 sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm mà Tập đoàn Hoa Sen vừa mới đưa ra thị trường từ đầu tháng 8/2025.
Hoa Sen Mag Shield – dòng tôn siêu bền và ống thép siêu bền với nhiều tính năng vượt trội. Là dòng sản phẩm đặc biệt với lớp thép nền chất lượng cao, được phủ lớp mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie bằng công nghệ mạ nhúng nóng liên tục hiện đại với hàm lượng hợp kim được phối trộn chuẩn xác, giúp sản phẩm Hoa Sen Mag Shield tăng khả năng chống ăn mòn và chống rỉ sét gấp 3 đến 5 lần, độ cứng lớp mạ cao gấp 2 lần so với tôn mạ kẽm truyền thống. Với khả năng bảo vệ vượt trội trong môi trường khắc nghiệt, Hoa Sen Mag Shield đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt thời gian, là lựa chọn tối ưu cho những công trình trọng điểm quốc gia và dự án tiêu chuẩn quốc tế.
Không chỉ vượt trội về khả năng chống ăn mòn giúp gia tăng tuổi thọ sản phẩm, Hoa Sen Mag Shield với thành phần hợp kim Kẽm - Nhôm - Magie giúp tăng cường độ cứng và độ bền lớp mạ, làm tăng khả năng tạo hình, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm, phù hợp với mọi kết cấu công trình từ dân dụng đến công nghiệp.
Đặc biệt, với hàm lượng Magie trong lớp mạ, Hoa Sen Mag Shield có khả năng tự hình thành lớp bảo vệ mới tại các vết cắt hoặc lỗ khoan khi thi công. Đây chính là cơ chế tự phục hồi đặc biệt – một ưu điểm kỹ thuật đột phá của sản phẩm Hoa Sen Mag Shield so với các sản phẩm tôn thông thường. Tất cả các sản phẩm Hoa Sen Mag Shield đều được sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt theo những tiêu chuẩn quốc tế như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS EN (châu Âu), AS (Úc),…
Các mẫu sản phẩm Tôn, Ống Thép Hoa Sen Mag Shield và rất nhiều sản phẩm được gia công từ Hoa Sen Mag Shield được trưng bày thực tế giúp khách tham quan triển lãm dễ dàng quan sát chất lượng bề mặt và công năng của sản phẩm.
Đồng thời, tại Triển lãm A80, Tập đoàn Hoa Sen cũng trưng bày và giới thiệu sản phẩm Ống Nhựa HDPE Hoa Sen đường kính lên đến 1.200 mm thường được sử dụng trong các công trình hạ tầng quy mô lớn.
Được sản xuất trên dây chuyền Battenfeld – Cincinnati của Đức theo công nghệ châu Âu, với hệ thống thiết bị định lượng và kiểm soát chất lượng, đảm bảo sản phẩm Ống Nhựa HDPE Hoa Sen luôn đồng nhất và đạt các tiểu chuẩn khắt khe trong nước và quốc tế. Sản phẩm Ống nhựa HDPE Hoa Sen có độ bền cơ học cao, khả năng chịu được va đập, áp lực lớn, không bị biến dạng, rò rỉ. Sản phẩm có độ giãn dài cao phù hợp lắp đặt ở các địa hình phức tạp; trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển, lắp đặt linh hoạt, vận hành an toàn và ổn định. Ống nhựa HDPE Hoa Sen có dãy đường kính từ Ø 16 mm đến Ø 1.200 mm, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sử dụng từ dân dụng đến cơ sở hạ tầng.
Với thành phần được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene, nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới, Ống nhựa HDPE Hoa Sen không gây độc hại, an toàn cho sức khỏe người dùng. Đặc biệt, độ bền sản phẩm lên đến 50 năm, tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa, thân thiện với môi trường.
Hơn cả một không gian trưng bày, sự hiện đại trong thiết kế gian hàng, sự chuyên nghiệp trong cách đón tiếp, sự am hiểu về sản phẩm và tinh thần cởi mở của đội ngũ nhân viên tư vấn, gian hàng Hoa Sen trở thành nơi kết nối giữa Tập đoàn Hoa Sen với tất cả khách tham quan triển lãm.
Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen đang để lại dấu ấn mạnh mẽ về thông điệp truyền tải, giá trị thương hiệu, bản lĩnh tiên phong và khát vọng vươn tầm của một doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Mới đây, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025” và “Top 30 doanh nghiệp tư nhân có doanh thu lớn nhất Việt Nam năm 2024”. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Hoa Sen trong việc nâng cao giá trị nội tại, gia tăng hiệu quả kinh doanh, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp sản xuất tôn thép hàng đầu Việt Nam và khu vực.
