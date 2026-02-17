Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục tạo đà bứt phá năm 2026
Chu Minh Khôi
17/02/2026, 18:16
Năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kỷ lục hơn 70 tỷ USD, trong đó nổi bật là sự bứt phá của rau quả và cà phê. Bước sang năm 2026, với đà phục hồi mạnh mẽ, riêng kim ngạch rau quả dự báo có thể đạt 10 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Năm 2025 đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực
xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam khi kim ngạch đạt mức kỷ lục hơn 70
tỷ USD. Đây không chỉ là một con số ấn tượng mà còn là minh chứng cho sự phát
triển mạnh mẽ và bền vững của ngành nông nghiệp nước ta.
Trong bối cảnh kinh tế
toàn cầu đang dần phục hồi sau đại dịch, thành tựu này không chỉ khẳng định vị
thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế mà còn mở ra những triển vọng mới
cho năm 2026.
Theo số liệu từ Bộ Nông
nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt
70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2024 và vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD đã đề ra.
Đáng chú ý, xuất siêu toàn ngành đạt khoảng 20,7 tỷ USD, tăng 16,8% so với năm
trước. Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm nông sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với
37,25 tỷ USD, tăng gần 14%. Lâm sản và thủy sản cũng ghi nhận những con số ấn
tượng với kim ngạch lần lượt đạt 18,5 tỷ USD và 11,32 tỷ USD.
Đặc biệt, sản
phẩm chăn nuôi và đầu vào sản xuất cũng có sự tăng trưởng đáng kể, cho thấy sự
đa dạng và phong phú của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Một trong những điểm sáng nổi
bật trong bức tranh xuất khẩu nông sản năm qua chính là sự bứt phá của rau quả
và cà phê. Lần đầu tiên, hai mặt hàng này vượt ngưỡng 8 tỷ USD, cho thấy sự
chuyển dịch sang giá trị cao và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động
toàn cầu.
Cụ thể, xuất khẩu cà phê đạt 8,57 tỷ USD, tăng 52% về trị giá so với
năm 2024, nhờ giá cà phê xuất khẩu duy trì ở mức cao kỷ lục. Tương tự, xuất
khẩu rau quả cũng đạt kỷ lục 8,6 tỷ USD, tăng gần 20%, với động lực chính đến
từ các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và bưởi.
Thị trường xuất khẩu nông sản
của Việt Nam cũng có sự mở rộng đáng kể. Châu Á vẫn là khu vực tiêu thụ lớn
nhất với 45,2% thị phần, tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu. Đặc biệt, xuất khẩu
sang châu Âu tăng mạnh nhất với 34,2%, cho thấy tiềm năng lớn của thị trường
này.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam, chiếm
khoảng 64% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặc dù đầu năm 2025, xuất khẩu sang thị
trường này gặp khó khăn do vấn đề kiểm soát dư lượng, nhưng nhờ các nghị định
thư mới được ký kết, xuất khẩu đã phục hồi nhanh chóng.
Bên cạnh những thành công,
ngành nông nghiệp Việt Nam cũng đối mặt với một số thách thức. Xuất khẩu gạo và
cao su đều giảm, cho thấy sự cần thiết phải đa dạng hóa sản phẩm và thị trường.
Tuy nhiên, với nền tảng tích cực của năm 2025, ngành nông nghiệp Việt Nam được
kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển bền vững và đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng
kinh tế quốc gia.
Nhìn về tương lai, năm 2026
hứa hẹn sẽ là một năm đầy triển vọng cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt
Nam. Với đà phục hồi mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu rau quả dự báo có thể đạt 10
tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Ngành
lâm nghiệp cũng đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 18,5 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh
phát triển rừng gỗ lớn và ứng dụng khoa học – công nghệ. Trong khi đó, ngành
thủy sản, dù đối mặt với nhiều thách thức, vẫn ghi nhận kết quả tích cực và
được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm tới.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên ấn phẩm đặc biệt Tạp chí
Kinh tế Việt Nam mừng xuân Bính Ngọ phát hành ngày 16/2 - 1/3/2026. Kính
mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
