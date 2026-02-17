Quảng Ninh đón 5 du thuyền quốc tế dịp Tết Bính Ngọ 2026

Sau khi đón 2 du thuyền chở gần 2.400 du khách quốc tế vào ngày mùng 1 Tết, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón 3 du thuyền quốc tế vào các ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 8 Tết Bính Ngọ 2026.

Sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) đã đón 2 du thuyền hạng sang chở theo gần 2.400 du khách quốc tế tham quan mở đầu cho chuỗi hoạt động đón 5 du thuyền quốc tế tham quan vùng di sản trong những ngày đầu xuân mới Bính Ngọ 2026.

2 du thuyền quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Du thuyền Seabourn Encore chở theo 571 du khách châu Âu và du thuyền Piano Land chở khoảng 1793 du khách chủ yếu đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong không khí hân hoan ngày đầu năm mới.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và cơ quan chức năng đã chào đón du khách quốc tế xông đất đầu năm với các nghi lễ truyền thống của Việt Nam như trống hội, múa lân, tặng hoa, lì xì cho du khách.

Du khách quốc tế rời tàu bắt đầu chuyến tham quan di sản vịnh Hạ Long.

Bà Maria Thompson, du khách người Anh, đến từ du thuyền Seabourn Encore, cho biết bà rất bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu từ địa phương. “Tôi rất ấn tượng với nghi thức tết cổ truyền của Việt Nam. Đây chính khởi đầu tuyệt vời trên hành trình khám phá vịnh di sản”, bà Maria Thompson nói.

Ông Lý Kiến Hoa, du khách Trung Quốc đến từ tàu Piano Land, đánh giá cao sự chuyên nghiệp, hiếu khách của Việt Nam. “Chất lượng dịch vụ du lịch Việt Nam ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với chúng tôi”, ông Lý Kiến Hoa nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng lì xì du khách quốc tế.

Sau lễ đón, du khách sẽ có lịch trình tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long với chương trình city tour khám phá văn hóa, ẩm thực, nhịp sống địa phương. Công tác nhập cảnh, an ninh và điều phối tour được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, bảo đảm an toàn, thuận tiện.

Du khách quốc tế nhận quà lưu niệm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Sau 2 du thuyền Seabourn Encore và Piano Land, tới đây, trong các ngày 19/2 (mùng 3 Tết), 20/2 (mùng 4 Tết) và 24/2 (mùng 8 Tết), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ tiếp tục đón các du thuyền Le Jacques Cartier (quốc tịch Pháp), Adora Mediterranea (quốc tịch Bahamas) và Silver Nova (quốc tịch Bahamas).

Du khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Du khách rời cảng đi tham quan di sản vịnh Hạ Long.

Sự kiện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tiếp đón 5 siêu du thuyền trong dịp tết Nguyên đán cho thấy Quảng Ninh đang trở thành điểm đến ưa thích trên hải trình của nhiều hãng tàu quốc tế.

Dự kiến trong năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 88 chuyến tàu biển với khoảng 150.000 lượt khách đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.