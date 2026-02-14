Niềm tin pháp lý: Nền tảng để kinh tế tư nhân phát huy vai trò động lực
Xuân Thái
14/02/2026, 06:10
Nhân dịp Tết Bính Ngọ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với luật sư Phạm Xuân Sang, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (VTA), xoay quanh chủ đề: quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp, các đối tác.
Kinh tế tư nhân đang được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt khi năm 2025 được nhìn nhận là dấu mốc quan trọng trong tư duy phát triển. Tuy nhiên, để khu vực này thực sự phát huy vai trò, yếu tố cốt lõi không chỉ nằm ở các chính sách ưu đãi mà còn ở chất lượng của thể chế. Việc bảo đảm vững chắc các quyền căn bản của doanh nghiệp, từ quyền sở hữu, quyền kinh doanh, quyền tự do hợp đồng cho đến quyền được bảo vệ khi phát sinh tranh chấp, là điều kiện tiên quyết. Đặc biệt, việc tách bạch rõ ràng giữa tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với doanh nghiệp gia đình và các start-up.
Một hệ thống tư pháp thương mại đáng tin cậy cũng là điều kiện không thể thiếu. Trọng tài thương mại ngày càng được doanh nghiệp lựa chọn nhờ ưu điểm về thời gian, tính linh hoạt, bảo mật và tính quốc tế. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp còn e ngại khi lựa chọn trọng tài do lo ngại phán quyết có thể bị tòa án hủy. Việc hoàn thiện pháp luật theo hướng minh bạch, nhất quán và phù hợp chuẩn mực quốc tế là rất cần thiết để củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Ngoài ra, mối quan hệ đúng đắn giữa Nhà nước và doanh nghiệp cũng là yếu tố nền tảng. Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo khung pháp lý ổn định, minh bạch, trong khi doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ pháp luật. Khi mối quan hệ này được xây dựng trên tinh thần đồng hành, liêm chính phục vụ, kinh tế tư nhân mới có thể phát triển lành mạnh, bền vững...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 7+8-2026 phát hành ngày 16-23/02/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Elmich: Hài hòa phong cách sống Việt với chuẩn châu Âu
Trong nhịp sống đa sắc của người Việt, Elmich không chỉ mang đến những món đồ gia dụng, mà còn gieo vào từng căn bếp hơi thở của sự hài hòa. Chuẩn châu Âu được tinh luyện thành tiện ích gần gũi, để mỗi gia đình tìm thấy phong cách riêng trong từng bữa cơm, từng khoảnh khắc sum vầy.
Siết chặt quản lý phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa trình dự thảo Thông tư mới nhằm thiết lập danh mục các loại phế liệu và hàng hóa cũ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Đây được xem là bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn nguy cơ Việt Nam trở thành “bãi thải” công nghiệp của thế giới và đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động ngoại thương...
Thanh Hóa tăng cường bình ổn giá vật liệu xây dựng trước áp lực cung – cầu
Trước nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh phục vụ các dự án hạ tầng, đầu tư công và chỉnh trang đô thị, Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá...
Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam
Quy chế quy định nguyên tắc hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động của Hội đồng và quan hệ với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.
Phoenix CV Golf & Resort - Dấu ấn tái định vị trong chiến lược phát triển hệ sinh thái toàn diện của CV Resort
Trong bức tranh du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc, Phoenix CV Golf & Resort từ lâu đã được biết đến như một biểu tượng của sự hùng vĩ với danh xưng "Vịnh Hạ Long trên cạn".
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: