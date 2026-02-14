Niềm tin pháp lý: Nền tảng để kinh tế tư nhân phát huy vai trò động lực

Kinh tế tư nhân đang được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt khi năm 2025 được nhìn nhận là dấu mốc quan trọng trong tư duy phát triển. Tuy nhiên, để khu vực này thực sự phát huy vai trò, yếu tố cốt lõi không chỉ nằm ở các chính sách ưu đãi mà còn ở chất lượng của thể chế. Việc bảo đảm vững chắc các quyền căn bản của doanh nghiệp, từ quyền sở hữu, quyền kinh doanh, quyền tự do hợp đồng cho đến quyền được bảo vệ khi phát sinh tranh chấp, là điều kiện tiên quyết. Đặc biệt, việc tách bạch rõ ràng giữa tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với doanh nghiệp gia đình và các start-up.

Một hệ thống tư pháp thương mại đáng tin cậy cũng là điều kiện không thể thiếu. Trọng tài thương mại ngày càng được doanh nghiệp lựa chọn nhờ ưu điểm về thời gian, tính linh hoạt, bảo mật và tính quốc tế. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp còn e ngại khi lựa chọn trọng tài do lo ngại phán quyết có thể bị tòa án hủy. Việc hoàn thiện pháp luật theo hướng minh bạch, nhất quán và phù hợp chuẩn mực quốc tế là rất cần thiết để củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ngoài ra, mối quan hệ đúng đắn giữa Nhà nước và doanh nghiệp cũng là yếu tố nền tảng. Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo khung pháp lý ổn định, minh bạch, trong khi doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ pháp luật. Khi mối quan hệ này được xây dựng trên tinh thần đồng hành, liêm chính phục vụ, kinh tế tư nhân mới có thể phát triển lành mạnh, bền vững...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 7+8-2026 phát hành ngày 16-23/02/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-78-xuan-binh-ngo.html