Dragon Capital vừa mua thêm 1 triệu cổ phiếu KDH

Nhóm quỹ ngoại do Dragon Capital báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ ngoại do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất mua thêm 1 triệu cổ phiếu KDH. Cụ thể: quỹ thành viên Amersham Industries Limited đã mua vào 1 triệu cổ phiếu KDH vào ngày 9/2.



Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm đã tăng từ hơn 70,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,87% vốn điều lệ lên gần 72 triệu cổ phiếu, chiếm 10,01% và tiếp tục là cổ đông lớn tại Nhà Khang Điền.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 9/2, giá cổ phiếu KDH là 26.950 đồng/cp, ước tính quỹ ngoại đã chi khoảng 27 tỷ đồng để mua sở hữu số cổ phiếu trên.

Mới nhất, từ ngày 12/12/2022 đến 10/01/2023, VOF Investment Limited, quỹ thành viên thuộc VinaCapital mới bán được hơn 4,1 triệu cổ phiếu KDH trên tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Ngay sau đó, quỹ này đã đăng ký bán hết gần 5,9 triệu cổ phiếu KDH còn thuộc sở hữu (tỷ lệ 0,83%) với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 17/1 đến ngày 15/2/2023.

Trong khi đó, Công ty TNHH Bảo hiểm HANWHA LIFE Việt Nam thông báo đã bán hết 16.830 cổ phiếu KDH trong ngày 6/2/2023 theo phương thức giao dịch khớp lệnh.

Được biết, KDH công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần cao đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+109% YoY); tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của công ty giảm 71% YoY còn 119 tỷ đồng. Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thấp so với cùng kỳ là do biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2022 giảm đáng kể còn 24,2% (-39,3 điểm % so với quý trước và -58,0 điểm % YoY).

Ngoài ra, VCSC cũng lưu ý rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong quý 4/2021 của KDH được hỗ trợ bởi khoản lãi phi tiền mặt trị giá 199 tỷ đồng từ việc hợp nhất lô đất do CTCP Phát triển BĐS Nguyên Thư sở hữu. Bên cạnh đó, VCSC đang cập nhật thêm các thông tin của công ty về yếu tố đóng góp lợi nhuận chính trong kết quả kinh doanh quý 4/2022 cũng như kết quả doanh số bán hàng.

Trong cả năm 2022, KDH báo cáo doanh thu thuần đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (-22% YoY), vượt 41% so với dự báo của chúng tôi. Trái lại, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số chỉ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-8% YoY), thấp hơn 9% so với dự báo của chúng tôi. Biên lợi nhuận gộp cả năm 2022 của KDH đạt 47,5% và biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) đạt 36,4%, thấp hơn nhẹ so với năm 2021 và thấp hơn biên lợi nhuận gộp và biên EBIT dự báo của chúng tôi lần lượt là 67,3% và 53,3%. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng 12% YoY trong năm 2022 đạt 82 tỷ đồng chủ yếu do chiết khấu thanh toán ghi nhận trong quý 3 và quý 4/2022 chiếm 78 tỷ đồng.