Bị loại khỏi rổ VN30, thêm cổ đông ngoại thoái sạch vốn tại KDH

Công ty TNHH Bảo hiểm HANWHA LIFE Việt Nam Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSSE).

Theo đó, Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo đã bán hết 16.830 cổ phiếu KDH trong ngày 6/2/2023 theo phương thức giao dịch khớp lệnh.

Mới nhất, từ ngày 12/12/2022 - 10/1/2023, quỹ VOF Investment Limited đã bán ra 4,11 triệu/10 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán. Qua đó giảm sở hữu từ 10 triệu cổ phiếu, chiếm 1,41% về còn 5,89 triệu cổ phiếu, chiếm 0,83% vốn KDH.

Ngay sau đó, quỹ này tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 5,89 triệu cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 0,83% về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/1 đến ngày 15/2/2023.

Trước đó, quỹ Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund (Equity) đã bán ra toàn bộ 126.693 cổ phiếu KDH trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 23/12/2022; Tương tự, Delta Global Financial Holdings Private Limited đã bán ra 110.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu về 0%.

Được biết, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam cùng các quỹ VOF Investment Limited, Equity và Delta Global Financial Holdings Private Limited đều có liên quan tới Thành viên HĐQT Nhà Khang Điền - Nguyễn Thị Diệu Phương và Thành viên Ban Kiểm soát Vương Hoàng Thảo Linh.

Dựa trên số liệu chốt ngày 30/12, SSI Research đưa ra dự báo về danh mục các chỉ số. Theo đó, với chỉ số VN30, BCM có thể được thêm vào chỉ số nhờ giá cổ phiếu tăng giúp Giá trị vốn hóa tự do đạt mức yêu cầu là 2.500 tỷ đồng và cổ phiếu đã lọt vào nhóm 20 cổ phiếu có Giá trị vốn hóa lớn nhất sàn HOSE. KDH có thể bị loại khỏi danh mục do đây là cổ phiếu có giá trị vốn hóa thấp nhất trong rổ hiện tại.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.200 tỷ đồng. Do có tỷ lệ free-float (tỷ lệ tự do chuyển nhượng) thấp nên ước tính BCM chỉ có tỷ trọng 0,29% danh mục mới, tương đương khối lượng mua khoảng 300.000 cổ phiếu.

Ngược lại, ước tính KDH sẽ bị bán ra toàn bộ -1,29% tỷ trọng, tương đương khoảng 4 triệu cổ phiếu. Do đó, hầu hết các cổ phiếu còn lại sẽ được tăng nhẹ tỷ trọng.

Về kết quả kinh doanh, KDH công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần cao đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+109% YoY); tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của công ty giảm 71% YoY còn 119 tỷ đồng. Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thấp so với cùng kỳ là do biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2022 giảm đáng kể còn 24,2% (-39,3 điểm % so với quý trước và -58,0 điểm % YoY).

Ngoài ra, VCSC cũng lưu ý rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong quý 4/2021 của KDH được hỗ trợ bởi khoản lãi phi tiền mặt trị giá 199 tỷ đồng từ việc hợp nhất lô đất do CTCP Phát triển BĐS Nguyên Thư sở hữu. Bên cạnh đó, VCSC đang cập nhật thêm các thông tin của công ty về yếu tố đóng góp lợi nhuận chính trong kết quả kinh doanh quý 4/2022 cũng như kết quả doanh số bán hàng.

Trong cả năm 2022, KDH báo cáo doanh thu thuần đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (-22% YoY), vượt 41% so với dự báo của chúng tôi. Trái lại, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số chỉ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-8% YoY), thấp hơn 9% so với dự báo của chúng tôi. Biên lợi nhuận gộp cả năm 2022 của KDH đạt 47,5% và biên lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) đạt 36,4%, thấp hơn nhẹ so với năm 2021 và thấp hơn biên lợi nhuận gộp và biên EBIT dự báo của chúng tôi lần lượt là 67,3% và 53,3%. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng 12% YoY trong năm 2022 đạt 82 tỷ đồng chủ yếu do chiết khấu thanh toán ghi nhận trong quý 3 và quý 4/2022 chiếm 78 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu KDH hiện đi ngang sau khi hồi mạnh từ đáy 18.050 đồng giữa tháng 11/2022, tuy nhiên mức giá này vẫn giảm sâu so với mức giá 54.400 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2022.