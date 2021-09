KDH lãi gần 400 tỷ đồng từ việc bán hết cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) vừa công bố bán thành công gần 20 triệu cổ phiếu quỹ và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Theo đó, Khang Điền đã bán thành công 19.850.640 cổ phiếu quỹ đã đăng ký, từ ngày 13/9 đến 28/9/2021 với giá bán bình quân 40.866 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, KDH đã thu về hơn 811 tỷ đồng, việc bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ này để bổ sung vốn lưu động. Qua đó, số cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành của KDH tăng lên 642.937.069 cổ phiếu.

Trên BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên 2021, KDH ghi nhận số cổ phiếu này có trị giá hơn 419 tỷ đồng. Được biết, số cổ phiếu quỹ này được KDH mua vào giai đoạn tháng 4-5/2020 với giá bình quân 21.087 đồng/CP.

Trên thị trường, giá cổ phiếu KDH đã lên cao nhất ở mức 42.700 đồng/cổ phiếu trong 52 tuần qua (đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9/2021) và hiện nay giá cổ phiếu này giảm nhẹ còn 41.600 đồng/cổ phiếu.

Theo báo báo bán niên 2021 đã soát xét, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.948 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 473 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty đạt gần 472 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.



Theo KDH, lợi nhuận trên BCTC hợp nhất cho kỳ 6 tháng đầu năm tăng 15,5% so với cùng kỳ chủ yếu là do khoản tăng lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh bất động sản với giá trị 78 tỷ đồng phát sinh từ việc ghi nhận doanh thu - giá vốn của dự án Safira, Verosa, Lover Vista bù trừ với khoản tăng chi phí quản lý doanh nghiệp với giá trị là 7,8 tỷ đồng hủ yếu do tăng chi phí lương.