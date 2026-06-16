Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại giải thưởng thiết kế Việt Nam VMARK 2026

Việc được trao giải Vàng tại Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho một công trình sáng tạo mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của Coca-Cola Việt Nam trong việc thúc đẩy quản lý rác thải bao bì và hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam…

Tại lễ công bố Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK 2026 thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam VMARK 2026 vừa được tổ chức, dự án “Bảo tàng Coca-Cola” do Công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế The Lab Saigon thực hiện đã được vinh danh Giải Vàng ở hạng mục Thiết kế Không gian Công cộng Xuất sắc nhất (Interior Design Architecture - Best Public Space Design). Đây là sự ghi nhận dành cho công trình trải nghiệm thương hiệu mang tính biểu tượng, kết hợp hài hòa giữa thiết kế sáng tạo, yếu tố bền vững và giá trị cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn thiết kế không gian công cộng tại Việt Nam.

Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK là hệ thống giải thưởng thiết kế quốc gia uy tín được sáng lập từ năm 2018 bởi Hiệp hội Thiết kế VDAS nhằm tôn vinh những dự án xuất sắc trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, sản phẩm, và truyền thông. Các dự án được đánh giá độc lập bởi hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, giáo sư và lãnh đạo các hiệp hội thiết kế quốc tế. Để đạt Giải Vàng, dự án phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về sáng kiến đổi mới, thiết kế xanh, tính bản sắc, tính ứng dụng và tác động tích cực đối với cộng đồng.

KHÔNG GIAN KẾT NỐI DI SẢN THƯƠNG HIỆU SỐNG ĐỘNG, GIÀU CẢM HỨNG

Dự án Bảo tàng Coca-Cola được hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ cách tiếp cận sáng tạo trong việc chuyển hóa một không gian bên trong nhà máy thành hành trình khám phá thương hiệu sống động và giàu cảm hứng. Công trình kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, công nghệ trưng bày tương tác và các yếu tố bền vững để mang đến trải nghiệm trực quan cho khách tham quan.

Dải ruy bang, một trong những biểu tượng nhận diện đặc trưng nhất của thương hiệu Coca-Cola. Ảnh: Coca-Cola Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ dải ruy băng Coca-Cola, một trong những biểu tượng nhận diện đặc trưng nhất của thương hiệu, không gian bảo tàng dẫn dắt người xem qua hành trình hơn một thế kỷ phát triển của Coca-Cola, đồng thời giới thiệu những đổi mới trong sản xuất và các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thông qua nghệ thuật kể chuyện bằng không gian, dự án tạo nên sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa giá trị thương hiệu toàn cầu với những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng tại Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của không gian bảo tàng là công trình “Vòng Tuần Hoàn Hướng Đến Tương Lai Xanh”, được tạo từ 100.000 chai Coca-Cola 300ml làm hoàn toàn bằng nhựa tái chế (rPET), lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. Công trình đã chính thức xác lập kỷ lục “Tác phẩm nghệ thuật bằng bao bì Coca-Cola 300ml được làm 100% từ nhựa tái chế (không bao gồm nắp và nhãn) lớn nhất Việt Nam” bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vào tháng 10/2025.

KHẲNG ĐỊNH CAM KẾT ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giải Vàng VMARK 2026 không chỉ ghi nhận giá trị sáng tạo của Bảo tàng Coca-Cola mà còn phản ánh định hướng đầu tư dài hạn của Công ty Coca-Cola Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. Từ nhà máy thực phẩm và đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED Gold đến việc ứng dụng vật liệu tái chế trong thiết kế và truyền thông giáo dục cộng đồng về kinh tế tuần hoàn, Coca-Cola đang từng bước hiện thực hóa cam kết phát triển kinh doanh song hành cùng trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Ảnh: Coca-Cola Việt Nam.

Ông Bùi Khánh Nguyên, Phó Tổng giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển bền vững Công ty Coca-Cola Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi Bảo tàng Coca-Cola được trao Giải Vàng tại Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK 2026. Đối với Coca-Cola Việt Nam, đây không chỉ là sự ghi nhận cho một công trình sáng tạo mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc thúc đẩy quản lý rác thải bao bì và hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Coca-Cola Việt Nam tự hào đồng hành cùng nhiều đối tác trong và ngoài nước để triển khai các sáng kiến phát triển bền vững trên khắp Việt Nam. Dự án này tiếp tục là một minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác, khi chúng tôi có cơ hội làm việc cùng đội ngũ sáng tạo trẻ, tài năng và đầy nhiệt huyết của The Lab Saigon để tạo nên một không gian vừa giàu cảm hứng, vừa truyền tải những thông điệp ý nghĩa về phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng khi cùng chung tay hành động, chúng ta có thể kiến tạo một tương lai chung tốt đẹp hơn cho con người và hành tinh.”

Bảo tàng Coca-Cola được xây dựng bên trong nhà máy lớn nhất của Coca-Cola tại Việt Nam, cơ sở sản xuất rộng 19 ha với công suất 1 tỷ lít mỗi năm với tổng vốn đầu tư 139 triệu USD. Được đưa vào hoạt động từ năm 2025, bảo tàng là một phần trong hệ sinh thái đổi mới của Coca-Cola Việt Nam, mang đến cho khách tham quan cơ hội tìm hiểu về hành trình phát triển của thương hiệu, những tiến bộ trong sản xuất hiện đại cũng như các sáng kiến về bao bì bền vững, tái chế và bảo vệ môi trường đang được doanh nghiệp triển khai tại Việt Nam. Thông qua không gian này, Công ty Coca-Cola Việt Nam mong muốn lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững và truyền cảm hứng để mỗi cá nhân cùng tham gia kiến tạo một tương lai xanh hơn cho cộng đồng.

Bảo tàng Coca-Cola tại Nhà máy Coca-Cola Miền Nam là một trong số rất ít bảo tàng Coca-Cola trong mạng lưới toàn cầu và khu vực châu Á. Hiện nay, bảo tàng Coca-Cola lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới mang tên “World Of Coca-Cola”, nằm tại Atlanta – nơi khai sinh thương hiệu Coca-Cola. Tại khu vực châu Á, Coca-Cola có các bảo tàng tại Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.