Mở cơ hội hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon, hút nguồn lực xanh, giảm phát thải
TTạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy
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Ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam sẽ tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...
Đây là một phần trong chuỗi hoạt động hỗ trợ tăng cường
năng lực thực hiện Điều 6, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao khả
năng tham gia thị trường carbon quốc tế của Việt Nam.
Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”nhằm cập nhật các quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải; Chia sẻ các quy định quốc tế, xu hướng thị trường, kỳ vọng của nhà tài trợ và bên mua, yêu cầu về chất lượng đối với kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được chuyển giao quốc tế (ITMO) của Việt Nam, cũng như các yếu tố cần lưu ý khi tham gia thị trường carbon quốc tế. Cùng với đó, tọa đàm cũng trao đổi về cơ hội, rào cản và mức độ sẵn sàng tham gia thị trường của doanh nghiệp, xác định các bước chuẩn bị ưu tiên.
Việt Nam xác định mục tiêu chính của thị trường carbon là hỗ
trợ giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các mục tiêu theo Đóng góp do quốc
gia tự quyết định (NDC), góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0
vào năm 2050. Thị trường carbon cũng giúp giảm phát thải với chi phí hiệu quả
nhất, tạo nền kinh tế carbon thấp có khả năng thích ứng tốt hơn với biến đổi
khí hậu.
Tại Điều 139 Luật Bảo vệ Môi trường đã quy định tổ chức,
phát triển thị trường carbon trong nước và tham gia thị trường carbon thế giới;
trong đó có các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ
carbon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế
phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên.
Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này, ngày 01/4/2026,
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP về chuyển giao quốc tế kết quả
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, chính thức có hiệu lực từ
ngày 19/5/2026. Đây là khung pháp lý chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam cho việc
triển khai Điều 6 của Thỏa thuận Paris, được xây dựng trên nền tảng của Luật Bảo
vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số
119/2025/NĐ-CP.
Nghị định số 112/2026/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ việc thiết lập thị trường carbon trong nước sang chủ động kết nối với thị trường carbon quốc tế. Qua đó, Việt Nam có cơ sở tham gia các cơ chế hợp tác theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, cho phép các quốc gia trao đổi kết quả giảm phát thải để thực hiện mục tiêu khí hậu một cách minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.
Việc ban hành Nghị định 112 sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có cơ sở pháp lý để tham gia thị trường carbon quốc tế, huy động nguồn lực tài chính và công nghệ cho chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thực tế hiện nay, nhu cầu mua bán tín chỉ carbon trên toàn cầu
được dự báo sẽ tăng mạnh trong những thập kỷ tới, với quy mô lên tới hàng trăm
tỷ USD. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu để thực hiện các cam kết khí hậu mà
còn là cơ hội để những quốc gia đang phát triển như Việt Nam tham gia sâu hơn
vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu.
Việt Nam có tiềm năng to lớn trong việc giảm phát thải trên
các lĩnh vực trọng điểm, từ năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải đến
nông nghiệp, xử lý chất thải và hệ thống làm mát. Cơ hội dành cho Việt Nam là rất
lớn, nhưng các chuyên gia cho rằng cơ hội đó chỉ có thể chuyển hóa thành những
giao dịch thực chất khi tín chỉ carbon đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị
trường quốc tế.
Theo các chuyên gia, thị trường carbon quốc tế đặt ra những
tiêu chuẩn chất lượng rất cao, tính minh bạch, hệ thống MRV đáng tin cậy, cơ chế
nghiêm ngặt để quản lý rủi ro tính trùng lặp và sự rõ ràng tuyệt đối về quyền sở
hữu và chuyển nhượng tín chỉ.
Để nhận diện đầy đủ bức tranh về tiềm năng cơ hội hợp tác cũng như
những vấn đề đặt ra khi tham gia thị trường, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp
và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông
Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh
tế Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon
hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”.
Tại tọa đàm, sau phần khai mạc từ lãnh đạo Cục Biến đổi Khí
hậu, đại diện Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á, Văn phòng
dịch vụ dự án Liên hợp quốc (ETP-UNOPS), sẽ diễn ra 2 phiên thảo luận với nhiều
nội dung quan trọng, hấp dẫn đang thu hút sự quan tâm của cả phía cơ quan quản
lý nhà nước cũng như các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.
Cụ thể, tại phiên 1: “Cơ hội kết nối với thị trường quốc tế”,
dự kiến các chuyên gia của ETP-UNOPS; Cơ quan khí hậu (DG Clima), Ủy ban Châu
Âu; Trung tâm Đối tác Thực hiện Điều 6 của Thỏa thuận Paris (A6IP); Tổ chức
Perspectives Climate Group…; sẽ tập trung chia sẻ các quy định quốc tế, xu hướng
thị trường, kỳ vọng của nhà tài trợ và bên mua, yêu cầu về chất lượng với ITMO
của Việt Nam và các yếu tố cần lưu ý khi tham gia thị trường carbon quốc tế
Tại phiên 2 về “Sự sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam”, đại
diện Cục Biến đổi khí hậu và các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ
tập trung trao đổi cơ hội, rào cản và mức độ sẵn sàng tham gia thị trường của
doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ góc nhìn của cơ quan quản lý và các chuyên gia
về những bước chuẩn bị ưu tiên…
Thông qua tọa đàm được kỳ vọng tạo diễn đàn trao đổi chính
sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; đồng thời là cầu nối giữa các cơ quan quản
lý, doanh nghiệp và thị trường, qua đó thúc đẩy hợp tác để tín chỉ carbon của
Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi giao dịch toàn cầu.
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