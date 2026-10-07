Du khách Việt nô nức mua tour xuất ngoại ngắm lá đổi màu

Kể từ thời điểm lá chuyển màu cũng là lúc không khí lễ hội bắt đầu rộn ràng lan tỏa tại nhiều các quốc gia. Hầu hết du khách Việt nhắm đến thị trường nước ngoài cho chuyến đi mùa Thu - Đông, bởi từ châu Á, châu Âu cho đến châu Mỹ đều có những cảnh đẹp đặc sắc...

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Năm nay, dữ liệu Traveloka cho thấy các điểm đến tại Vân Nam và Tây Tạng (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm của du khách Việt. Lệ Giang nổi tiếng với phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và di sản văn hóa của người Nạp Tây, tăng 11 bậc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026. Trong khi đó, Đại Lý tăng 9 bậc trong danh sách các điểm đến Trung Quốc được du khách Việt đặt nhiều nhất.

Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh và Thâm Quyến vẫn là 4 điểm đến được đặt nhiều nhất, nhưng ngoài những cửa ngõ quen thuộc này, các thành phố mới nổi đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng số giao dịch trên Traveloka. Thanh Đảo là ví dụ nổi bật nhất, bên cạnh những thành phố ghi nhận mức tăng hạng đáng chú ý khác như Côn Minh, Trùng Khánh và Cáp Nhĩ Tân.

Ông Alex Jung - Giám đốc Marketing Traveloka chia sẻ: “Trung Quốc không còn chỉ gắn với một hành trình duy nhất đối với du khách Đông Nam Á". Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, Traveloka đang tăng cường hợp tác với các hãng hàng không Trung Quốc, giúp người dùng tiếp cận các mức giá ưu đãi và nhiều lựa chọn đường bay hơn. Các hãng hàng không này bao gồm China Southern, China Eastern, Air China, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Shenzhen Airlines và Spring Airlines.

Đại Lý tăng 9 bậc trong danh sách các điểm đến Trung Quốc được du khách Việt đặt nhiều nhất. Ảnh: Guizhou Yunnan Trip

Còn theo các công ty lữ hành, tính đến đầu tháng 10, lượng khách đăng ký tour mùa thu quốc tế tăng 15 - 30% so với cùng kỳ năm trước. Ba thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm 65 - 70% trên tổng lượng khách mua tour thu.

Tại Công ty lữ hành BestPrice, đến nay đã ghi nhận tỷ lệ lấp chỗ các tour mùa thu tại Đông Bắc Á đạt 40 - 50% kế hoạch, tăng 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước. Một số lịch khởi hành đúng thời điểm lá đổi màu vào cuối tháng 10 và tháng 11 đã đạt 60 - 70%. Trong đó, thị trường Trung Quốc với các tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn, Cửu Trại Câu, Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn hay Vân Nam có sức mua tốt nhất.

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, thông tin khách mua tour Trung Quốc chiếm 35% trên tổng lượng khách đi Đông Bắc Á. Tính chung, lượng khách đặt tour mùa Thu - Đông tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá tour khoảng 15 - 25 triệu đồng đối với châu Á và 45 - 70 triệu đồng với một số hành trình châu Âu, Nhật Bản.

Du khách Việt đa số lựa chọn Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cho tour mùa thu. Nguồn: KTO

Theo "Bản đồ dự báo đỉnh điểm lá phong 2026" của Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc, thời điểm lá phong đạt trạng thái rực rỡ nhất tại các khu rừng và vườn bách thảo trên toàn quốc từ 20/10 đến khoảng 7/11. Quá trình đổi màu dự kiến lan từ núi Seoraksan đến các khu vực miền Trung và miền Nam. Theo từng ngọn núi, thời điểm dự kiến gồm: núi Seoraksan ngày 20/10, núi Songnisan ngày 28/10, núi Naejangsan ngày 4/11 và núi Hallasan ngày 6/11. Lịch dự kiến muộn hơn khoảng 1 ngày so với thời điểm trung bình 5 năm qua.

Còn theo Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản (JWA), thời điểm lá vàng - lá đỏ năm nay sẽ muộn hơn trung bình nhiều năm. Nguyên nhân từ nửa cuối tháng 9, nhiệt độ toàn quốc có xu hướng cao hơn bình thường và tình trạng này dự kiến kéo dài trong tháng 10 và 11. Tuy nhiên, một số vùng núi như Hokkaido và Tohoku, do có những đợt lạnh sớm, một số nơi lá cây đã chuyển màu.

Nhật Bản có khoảng 700 địa điểm, trải dài từ Hokkaido đến Kagoshima để ngắm mùa thu. Nếu du khách muốn ngắm cả lá vàng (cây ngân hạnh) và lá đỏ (cây phong), không nên chỉ nhìn ngày lá đỏ. Cây ngân hạnh thường chuyển vàng sớm hơn cây phong. Vì vậy ở Tokyo, dự báo thời gian lý tưởng là 25/11 nhưng lá đỏ khoảng 29/11. Kyoto chênh lệch lớn hơn khi lá vàng khoảng 27/11, lá đỏ khoảng 11/12.

Nhật Bản có khoảng 700 địa điểm, trải dài từ Hokkaido đến Kagoshima để ngắm mùa thu. Ảnh: Kenji Kyoto

Không chỉ riêng Đông Bắc Á, một số thị trường xa hơn như Nga, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy... cũng có sắc vàng, đỏ của mùa thu, phù hợp du lịch cuối năm cho các nhóm bạn bè, cặp đôi và gia đình có khả năng chi trả cao. Tại công ty du lịch Golden Smile Travel, bên cạnh tour Trung Quốc, đơn vị cũng ghi nhận sự quan tâm khả quan đối với tour mùa thu Nga, kết nối Moscow - Saint Petersburg với giá 73,9 triệu đồng.

Thủ đô Moscow trong những ngày này gần như chỗ nào cũng có du khách Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Lữ hành ABC Travel, Liên bang Nga, cho biết: "Lượng du khách Việt sang Nga năm nay tăng đột biến. Thứ nhất là do phía Nga đã áp dụng thị thực điện tử, quy trình cấp rất đơn giản, chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày. Thứ hai là gần như toàn bộ các hãng hàng không lớn đều đã khôi phục đường bay từ Việt Nam sang Nga".

Còn tại châu Âu, Tràng An Travel xây dựng hành trình Pháp - Thụy Sĩ - Italy dành cho nhóm khách lần đầu khám phá các điểm đến kinh điển. Tour đưa khách qua nhiều điểm đến như Paris, Dijon, Lucerne, làng Iseltwald, núi Titlis, Milan, Venice, Pisa, Vatican, Rome... Đơn vị hợp tác cùng hãng hàng không Turkish Airlines, Vietnam Airlines tổ chức các đoàn khởi hành vào mùa thu và mùa đông, mức giá từ 78,9 triệu đồng.

Thủ đô Moscow trong những ngày này gần như chỗ nào cũng có du khách Việt Nam. Ảnh: Discover Moscow

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Travel, nhìn nhận với tour mùa thu quốc tế, khách Việt dần xa rời những nơi quen thuộc, ngày càng quan tâm đến tuyến điểm mới và cách tổ chức tour. Giá cả và số lượng điểm tham quan không còn là yếu tố quyết định xuống tiền. "Để thích ứng với sự thay đổi hành vi của du khách, doanh nghiệp phải tìm được giá trị riêng của từng hành trình, thiết kể đủ khác biệt, chiều theo nhu cầu của từng nhóm khách hay cá nhân", ông Phương bày tỏ.

Đồng tình, đại diện Theo Tràng An Travel nhận định du khách Việt dần chuyển từ việc "đếm điểm đến" sang chú trọng thời điểm, đường bay và chiều sâu trải nghiệm. Dù vẫn có một số nhóm khách lần đầu xuất ngoại nên muốn tối ưu chi phí và thời gian để ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng. Tuy nhiên, đa số các nhóm khách hiện nay yêu cầu một lịch trình thư thả, cảnh sắc theo mùa và chiều sâu văn hóa.

"Sự thay đổi này thúc đẩy các công ty lữ hành liên tục tối ưu thời điểm, đường bay và trải nghiệm thực tế để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường", vị đại diện chia sẻ.