Khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động đáng kể đến du lịch Campuchia

Theo số liệu do Bộ Du lịch công bố ngày 23/9, Campuchia đã đón tổng cộng 2.252.698 khách du lịch quốc tế từ tháng 1 đến tháng 8/2026, giảm 44,4% so với 4,05 triệu lượt khách được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái…

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Trong 8 tháng đầu năm, có 588.051 du khách đến từ Trung Quốc, giảm 25,1%. Khoảng 585.711 du khách đến từ Việt Nam, giảm 27,6%; 79.946 người đến từ Pháp, giảm 15,5%; 77.913 người đến từ Anh, giảm 14,2%; và 65.487 người đến từ Indonesia, giảm 35,9%... Ông Khiev Thy, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch Angkor, nói với tờ The Post rằng lượng khách quốc tế đến Campuchia đã giảm đáng kể.

Ông này cho biết một số hướng dẫn viên du lịch năm ngoái đã làm việc gần 20 ngày một tháng, trong khi năm nay họ phải vật lộn để tìm được thậm chí bốn hoặc năm ngày làm việc mỗi tháng. Ông Khiev Thy cho biết: “Sự sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế đang gây áp lực nghiêm trọng lên ngành du lịch nội địa, đặc biệt là các hướng dẫn viên du lịch, tài xế và cả những người bán hàng nhỏ lẻ phụ thuộc vào thu nhập từ khách nước ngoài”.

Bộ Du lịch Campuchia đánh giá khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá nhiên liệu tăng và những "thách thức trong nước" đã tác động đáng kể đến ngành du lịch. Lượng khách đến các điểm tham quan nổi tiếng cũng cho thấy thực trạng tương tự. Theo Angkor Enterprise, 474.993 vé tham quan Quần thể di tích Angkor được bán trong 8 tháng đầu năm, giảm 29,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán vé đạt 22,54 triệu USD, giảm 27,43%.

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Sân bay Techo gần thủ đô Phnom Penh trị giá 2,3 tỉ USD vừa được Campuchia khai trương năm ngoái, cùng với sân bay quốc tế Siem Reap Angkor, chứng kiến các hãng hàng không khó có thể lấp đầy sân bay. Sin Chansereyvutha, người phát ngôn Cục Hàng không dân dụng Campuchia (SSCA), cho biết trong 7 tháng đầu năm, Campuchia đón khoảng 3,71 triệu hành khách đường hàng không, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Chuyên gia du lịch người Hà Lan Peter Brongers nhận định cơ sở hạ tầng sân bay Campuchia đang không đủ hành khách để đáp ứng công suất mới. Hãng hàng không Firefly khai trương đường bay Kuala Lumpur - Siem Reap vào tháng 11/2025 nhưng đã rút lui chỉ ba tháng sau đó. IndiGo đã hủy tuyến Siem Reap - Kolkata vào tháng 7, Lao Airlines cũng đã tạm ngừng dịch vụ Siem Reap, trong khi Thai AirAsia cắt giảm một nửa số chuyến bay Bangkok - Phnom Penh, từ 14 xuống còn 7 chuyến mỗi tuần...

"Xây dựng một sân bay lớn không tự động có nghĩa là sẽ thu hút được nhiều hành khách hơn", ông Brongers nói. Các chuyên gia cho rằng Campuchia cần một cách tiếp cận phối hợp hơn trong việc phát triển đường bay, quảng bá du lịch và hỗ trợ các hãng hàng không nếu muốn biến công suất sân bay mới thành tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 23/9 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2026 xuống 3,9%, từ mức 4,1% đưa ra hồi tháng 7. Nguyên nhân chính được ADB đưa ra là kết quả thấp hơn dự kiến của ngành du lịch.

Lượng khách đến các điểm tham quan nổi tiếng cũng cho thấy thực trạng tương tự. Ảnh: TourRadar

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này đã ban hành khuyến cáo Cấp độ 2, tương đương “Tăng cường cảnh giác”, đối với công dân đến Campuchia, đồng thời đưa ra một loạt lưu ý về an ninh và an toàn. Tại thủ đô Phnom Penh, công dân Mỹ được cảnh báo đề phòng nguy cơ tội phạm.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân không đến các khu vực dọc biên giới Campuchia - Thái Lan trong bối cảnh tình hình tại đây còn bất ổn. Du khách cũng được khuyến nghị mua bảo hiểm du lịch và kiểm tra kỹ phạm vi bảo hiểm, đặc biệt các dịch vụ hỗ trợ sơ tán, bảo hiểm y tế và hủy chuyến.

Trong nỗ lực thu hút thêm khách quốc tế, chính phủ Campuchia đã ban hành chính sách miễn thị thực cho tất cả người mang hộ chiếu Trung Quốc, bất kể họ đi thẳng từ Trung Quốc hay từ nước khác. Theo đó, công dân Trung Quốc nhập cảnh Campuchia có thể lưu trú tối đa 14 ngày trong thời gian thực hiện bốn tháng, từ ngày 15/6 đến ngày 15/10 năm 2026. Thỏa thuận này cho phép nhập cảnh nhiều lần.

Bộ Du lịch Campuchia (CTB) cũng đã khởi động các buổi biểu diễn miễn phí hàng tuần của Kun Lbokator và Lkhon Sbek Thom tại hai địa điểm nổi bật ở Siem Reap, nhằm tạo ra một sức hút văn hóa mới. Từ đó, du khách trải nghiệm di sản sống của Campuchia vượt ra ngoài các tour tham quan đền chùa truyền thống.

Ảnh: Phnompenh Post

Các buổi biểu diễn đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 18 và 19/9, bao gồm màn trình diễn võ cổ truyền Kun Lbokator tại Sân Voi trong Khu di tích khảo cổ Angkor và màn trình diễn Lkhon Sbek Thom - nghệ thuật múa rối bóng truyền thống của người Khmer - dọc theo sông Siem Reap.

Theo CTB, sáng kiến ​​này đưa hai loại hình nghệ thuật Campuchia được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại vào không gian công cộng, nơi du khách có thể trải nghiệm chúng trong bối cảnh gắn bó mật thiết với lịch sử và ngành du lịch đương đại của Campuchia. Địa điểm biểu diễn võ thuật cổ truyền Kun Lbokator cho phép các võ sĩ tái hiện những động tác gắn liền với các hình khắc cổ của Campuchia trong quần thể Angkor, mang đến cho khán giả sự kết nối trực quan giữa di sản khảo cổ.

Song song, các buổi biểu diễn của Lkhon Sbek Thom biến bờ sông Siem Reap thành một không gian biểu diễn ngoài trời của ánh sáng và bóng tối. Sân khấu truyền thống sử dụng những con rối lớn, không có khớp nối, được làm từ da thuộc chạm khắc tinh xảo. Trước đây, các buổi biểu diễn như vậy chỉ dành cho những dịp đặc biệt, bao gồm Tết Khmer, các nghi lễ hoàng gia và việc tôn kính các nhân vật quan trọng.

Bằng cách lên lịch hai buổi biểu diễn vào thứ Sáu và thứ Bảy, sáng kiến ​​"Chương trình Văn hóa Lưu động" giúp mở rộng các dịch vụ du lịch của Siem Reap, kết nối các chuyến tham quan ban ngày đến các đền Angkor với các hoạt động văn hóa buổi tối trong thành phố.

Các chương trình định kỳ này nhằm mục đích bổ sung thêm chiều sâu văn hóa cho trải nghiệm của du khách tại Siem Reap. Ảnh: Phnompenh Post

Cũng trong ngày 23/9 vừa qua, phát biểu khai mạc hội nghị quốc tế về chống lừa đảo qua mạng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cam kết nước này sẽ không trở thành nơi trú ẩn cho các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Campuchia muốn tận dụng hội nghị này để cho thấy những nỗ lực trấn áp hoạt động lừa đảo trị giá hàng tỉ USD.

"Campuchia sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động lừa đảo trực tuyến," ông Hun Manet phát biểu trước các đại diện từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. "Campuchia sẽ không cho phép các đường dây tội phạm cản trở sự phát triển của đất nước và sinh kế của hơn 17 triệu dân Campuchia".