Du lịch Bắc Á còn giữ được sức hút với du khách Việt Nam?

Mùa hè 2026 ghi nhận nhu cầu du lịch tăng ở nhiều phân khúc, từ khách gia đình, nhóm bạn trẻ đến khách doanh nghiệp. Hầu hết du khách ưu tiên các hành trình linh hoạt, chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm…

Mức giá tăng mạnh nhất tới đây sẽ rơi vào thị trường Nhật Bản.

Tính đến thời điểm này, theo các doanh nghiệp lữ hành, các tour biển, tour nghỉ dưỡng ngắn ngày và tuyến quốc tế châu Á tiếp tục là nhóm sản phẩm được thị trường du lịch hè quan tâm. Đặc biệt, thị trường quốc tế tiếp tục ghi nhận sức hút ở nhóm sản phẩm châu Á nhờ thời gian bay ngắn, thủ tục thuận tiện với du khách Việt Nam và chi phí tương đối ổn định.

Trong đó, Thái Lan vẫn là điểm đến quen thuộc với tour Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm có giá từ 8,69 triệu đồng và lịch khởi hành hàng tuần. Các tuyến Singapore - Malaysia 5 ngày 4 đêm cũng nằm trong nhóm sản phẩm được nhiều du khách lựa chọn trong mùa hè năm nay. Hành trình hiện có giá từ 12,69 triệu đồng với nhiều đợt khởi hành từ tháng 6 đến tháng 9, phù hợp với nhóm khách gia đình.

Ngoài Đông Nam Á, thị trường Đông Bắc Á ghi nhận lượng khách quan tâm tăng trở lại trong mùa cao điểm hè. Các hành trình Đài Loan như Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc có giá từ 14,99 triệu đồng, trong khi các tour Hong Kong - Quảng Châu - Thẩm Quyến dao động từ khoảng 17 đến 19 triệu đồng.

Ở thị trường Hàn Quốc, các tour Seoul - Nami hay Busan - Daegu - Seoul duy trì sức hút nhờ thời gian bay thuận tiện và mức giá từ khoảng 15,99 triệu đồng. Nhật Bản cũng là điểm đến được nhiều du khách quan tâm với các hành trình Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka hoặc Osaka - Kyoto - Fuji - Tokyo có giá từ khoảng 29,99 triệu đồng...

Thị trường Đông Bắc Á ghi nhận lượng khách quan tâm tăng trở lại trong mùa cao điểm hè.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản mới đây đã quyết định tăng lệ phí thị thực (visa) đối với người nước ngoài. Theo đó, lệ phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 yên (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yên (khoảng 2,5 triệu đồng). Phí visa nhập cảnh nhiều lần sẽ tăng từ 6.000 yên (khoảng 1 triệu đồng) lên 30.000 yên (khoảng 5,2 triệu đồng). Mức phí mới sẽ áp dụng đối với các hồ sơ nộp từ ngày 1/7.

Hàn Quốc lại có động thái khác. Từ cuối tháng 3 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức mở rộng diện cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn lên tới 10 năm (loại C-3-91) cho du khách Việt Nam. Với đặc quyền cho phép lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh, du khách Việt có thể tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày khi đến với xứ sở kim chi.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày càng nhiều người hâm mộ quốc tế đến Hàn Quốc để tham dự các buổi hòa nhạc, mua sắm vật phẩm và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, số vụ lừa đảo nhắm vào người nước ngoài đang gia tăng đáng kể.

Dẫn số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 21/6, báo The Korea Herald cho biết số vụ gian lận do người nước ngoài trình báo đã tăng gần gấp bốn lần chỉ trong vài năm, từ 5.307 vụ vào năm 2023 lên 19.907 vụ vào năm 2025.

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã quyết định tăng lệ phí thị thực (visa) đối với du khách nước ngoài.

Theo báo cáo, một số vụ việc có liên quan trực tiếp đến các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc, bao gồm vật phẩm K-pop và vé xem các buổi biểu diễn ca nhạc. Nhiều người hâm mộ nước ngoài đã chuyển tiền cho các cá nhân tại Hàn Quốc để mua vé hoặc hàng lưu niệm, nhưng sau khi nhận tiền, người bán đã cắt đứt liên lạc hoặc biến mất.

Các nhà phân tích cảnh báo tình trạng trên có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Hàn Quốc với tư cách là một điểm đến văn hóa, nhất là trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh.

Tương tự với Hàn Quốc, từ ngày 17/6, du khách Việt Nam xin visa du lịch tự túc tới Trung Quốc không cần nộp giấy tờ xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 50 triệu đồng. Tuy nhiên, phía trung tâm cũng lưu ý, trong quá trình xét duyệt, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán vẫn có quyền yêu cầu du khách bổ sung giấy tờ tài chính, hoặc các chứng từ khác không được liệt kê trên website, nếu hồ sơ cần xác minh thêm về mục đích chuyến đi.

Về mặt chi phí, ngay cao cao điểm du lịch hè, giá nhiều tour du lịch Đông Bắc Á dự kiến sẽ tăng từ 1 đến 5 triệu đồng do các hãng hàng không áp dụng khung phụ phí nhiên liệu mới. Khảo sát tại các doanh nghiệp lữ hành cho thấy, làn sóng điều chỉnh giá này bắt nguồn từ đợt biến động giá xăng dầu thế giới hồi tháng 4.

Từ ngày 17/6, du khách Việt Nam xin visa du lịch tự túc tới Trung Quốc không cần nộp giấy tờ xác nhận số dư tài khoản.

Thời điểm đó, giá tour chưa tăng ngay nhờ các series vé máy bay đã được doanh nghiệp đặt cọc trước và được hãng hàng không giữ nguyên chi phí hỗ trợ. Tuy nhiên, sang quý 4, chính sách hỗ trợ kết thúc, các hãng bắt đầu phân bổ series vé mới cho giai đoạn cuối năm 2026 và quý 1/2027 với mức áp thuế, phí cao hơn.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết giá tour buộc phải nhích lên do doanh nghiệp phải mua vé đoàn theo biểu giá mới. Hiện tại, phía hàng không đang xây dựng phương án và báo giá cuốn chiếu cho từng tuyến nên mức tăng chi tiết của một số chặng vẫn chưa cố định. Dự đoán, tuyến Hàn Quốc có thể tăng từ 2 - 3 triệu đồng.

Mức tăng mạnh nhất rơi vào thị trường Nhật Bản. Ông Hoàng Nghĩa Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị MayTrip, cho biết giá tour Nhật Bản quý 4 có khả năng tăng thêm 3 - 5 triệu đồng sau khi hãng bay cập nhật mức thuế phí mới. Đây là thị trường từng được hỗ trợ bình ổn giá tốt nhất trong đợt tháng 4 nên sẽ chịu tác động rõ rệt nhất khi các gói ưu đãi này hết hiệu lực.

Riêng với thị trường Trung Quốc, biến động đã xảy ra từ quý 2 và quý 3 khi các hãng hàng không liên tục tăng giá vé, thậm chí một số hãng phải hủy chuyến vì hiệu quả khai thác thấp trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang. Công ty lữ hành dự báo giá tour Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng thêm 2 - 5% trong thời gian tới.

Giá nhiều tour du lịch Đông Bắc Á dự kiến sẽ tăng từ 1 đến 5 triệu đồng trong quý 4.

Với đà tăng của giá vé máy bay và chiến sự Trung Đông có dấu hiệu giảm nhiệt, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu ghi nhận sự quan tâm của du khách Việt đối với các điểm đến châu Âu và Mỹ cho mùa thu năm nay. Nhiều công ty lữ hành đang đặt dấu hỏi về sức hút của thị trường Đông Bắc Á trong dịp Tết Nguyên đán 2027, so với hồi đầu năm nay.

Dù vậy, phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và tour riêng ghi nhận mức chi tiêu tốt hơn mặt bằng chung trong nửa đầu năm 2026, cho thấy nhu cầu tận hưởng chất lượng đang ngày càng rõ nét ở du khách Việt. Sự chuyển dịch này cho thấy thị trường du lịch nước ngoài cũng đang bước sang giai đoạn không còn chạy theo số đông, mà tập trung vào trải nghiệm phù hợp và giá trị nhận được sau mỗi chuyến đi.