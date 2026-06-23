Du lịch Bắc Á còn giữ được sức hút với du khách Việt Nam?

Tính đến thời điểm này, theo các doanh nghiệp lữ hành, các tour biển, tour nghỉ dưỡng ngắn ngày và tuyến quốc tế châu Á tiếp tục là nhóm sản phẩm được thị trường du lịch hè quan tâm. Đặc biệt, thị trường quốc tế tiếp tục ghi nhận sức hút ở nhóm sản phẩm châu Á nhờ thời gian bay ngắn, thủ tục thuận tiện với du khách Việt Nam và chi phí tương đối ổn định.
Trong đó, Thái Lan vẫn là điểm đến quen thuộc với tour Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm có giá từ 8,69 triệu đồng và lịch khởi hành hàng tuần. Các tuyến Singapore - Malaysia 5 ngày 4 đêm cũng nằm trong nhóm sản phẩm được nhiều du khách lựa chọn trong mùa hè năm nay. Hành trình hiện có giá từ 12,69 triệu đồng với nhiều đợt khởi hành từ tháng 6 đến tháng 9, phù hợp với nhóm khách gia đình.
Ngoài Đông Nam Á, thị trường Đông Bắc Á ghi nhận lượng khách quan tâm tăng trở lại trong mùa cao điểm hè. Các hành trình Đài Loan như Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc có giá từ 14,99 triệu đồng, trong khi các tour Hong Kong - Quảng Châu - Thẩm Quyến dao động từ khoảng 17 đến 19 triệu đồng.
Ở thị trường Hàn Quốc, các tour Seoul - Nami hay Busan - Daegu - Seoul duy trì sức hút nhờ thời gian bay thuận tiện và mức giá từ khoảng 15,99 triệu đồng. Nhật Bản cũng là điểm đến được nhiều du khách quan tâm với các hành trình Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka hoặc Osaka - Kyoto - Fuji - Tokyo có giá từ khoảng 29,99 triệu đồng...
Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản mới đây đã quyết định tăng lệ phí thị thực (visa) đối với người nước ngoài. Theo đó, lệ phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 yên (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yên (khoảng 2,5 triệu đồng). Phí visa nhập cảnh nhiều lần sẽ tăng từ 6.000 yên (khoảng 1 triệu đồng) lên 30.000 yên (khoảng 5,2 triệu đồng). Mức phí mới sẽ áp dụng đối với các hồ sơ nộp từ ngày 1/7.
Hàn Quốc lại có động thái khác. Từ cuối tháng 3 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức mở rộng diện cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn lên tới 10 năm (loại C-3-91) cho du khách Việt Nam. Với đặc quyền cho phép lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh, du khách Việt có thể tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày khi đến với xứ sở kim chi.
Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày càng nhiều người hâm mộ quốc tế đến Hàn Quốc để tham dự các buổi hòa nhạc, mua sắm vật phẩm và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, số vụ lừa đảo nhắm vào người nước ngoài đang gia tăng đáng kể.
Dẫn số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 21/6, báo The Korea Herald cho biết số vụ gian lận do người nước ngoài trình báo đã tăng gần gấp bốn lần chỉ trong vài năm, từ 5.307 vụ vào năm 2023 lên 19.907 vụ vào năm 2025.
Theo báo cáo, một số vụ việc có liên quan trực tiếp đến các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc, bao gồm vật phẩm K-pop và vé xem các buổi biểu diễn ca nhạc. Nhiều người hâm mộ nước ngoài đã chuyển tiền cho các cá nhân tại Hàn Quốc để mua vé hoặc hàng lưu niệm, nhưng sau khi nhận tiền, người bán đã cắt đứt liên lạc hoặc biến mất.
Các nhà phân tích cảnh báo tình trạng trên có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Hàn Quốc với tư cách là một điểm đến văn hóa, nhất là trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh.
Tương tự với Hàn Quốc, từ ngày 17/6, du khách Việt Nam xin visa du lịch tự túc tới Trung Quốc không cần nộp giấy tờ xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 50 triệu đồng. Tuy nhiên, phía trung tâm cũng lưu ý, trong quá trình xét duyệt, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán vẫn có quyền yêu cầu du khách bổ sung giấy tờ tài chính, hoặc các chứng từ khác không được liệt kê trên website, nếu hồ sơ cần xác minh thêm về mục đích chuyến đi.
Về mặt chi phí, ngay cao cao điểm du lịch hè, giá nhiều tour du lịch Đông Bắc Á dự kiến sẽ tăng từ 1 đến 5 triệu đồng do các hãng hàng không áp dụng khung phụ phí nhiên liệu mới. Khảo sát tại các doanh nghiệp lữ hành cho thấy, làn sóng điều chỉnh giá này bắt nguồn từ đợt biến động giá xăng dầu thế giới hồi tháng 4.
Thời điểm đó, giá tour chưa tăng ngay nhờ các series vé máy bay đã được doanh nghiệp đặt cọc trước và được hãng hàng không giữ nguyên chi phí hỗ trợ. Tuy nhiên, sang quý 4, chính sách hỗ trợ kết thúc, các hãng bắt đầu phân bổ series vé mới cho giai đoạn cuối năm 2026 và quý 1/2027 với mức áp thuế, phí cao hơn.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết giá tour buộc phải nhích lên do doanh nghiệp phải mua vé đoàn theo biểu giá mới. Hiện tại, phía hàng không đang xây dựng phương án và báo giá cuốn chiếu cho từng tuyến nên mức tăng chi tiết của một số chặng vẫn chưa cố định. Dự đoán, tuyến Hàn Quốc có thể tăng từ 2 - 3 triệu đồng.
Mức tăng mạnh nhất rơi vào thị trường Nhật Bản. Ông Hoàng Nghĩa Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị MayTrip, cho biết giá tour Nhật Bản quý 4 có khả năng tăng thêm 3 - 5 triệu đồng sau khi hãng bay cập nhật mức thuế phí mới. Đây là thị trường từng được hỗ trợ bình ổn giá tốt nhất trong đợt tháng 4 nên sẽ chịu tác động rõ rệt nhất khi các gói ưu đãi này hết hiệu lực.
Riêng với thị trường Trung Quốc, biến động đã xảy ra từ quý 2 và quý 3 khi các hãng hàng không liên tục tăng giá vé, thậm chí một số hãng phải hủy chuyến vì hiệu quả khai thác thấp trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang. Công ty lữ hành dự báo giá tour Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng thêm 2 - 5% trong thời gian tới.
Với đà tăng của giá vé máy bay và chiến sự Trung Đông có dấu hiệu giảm nhiệt, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu ghi nhận sự quan tâm của du khách Việt đối với các điểm đến châu Âu và Mỹ cho mùa thu năm nay. Nhiều công ty lữ hành đang đặt dấu hỏi về sức hút của thị trường Đông Bắc Á trong dịp Tết Nguyên đán 2027, so với hồi đầu năm nay.
Dù vậy, phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và tour riêng ghi nhận mức chi tiêu tốt hơn mặt bằng chung trong nửa đầu năm 2026, cho thấy nhu cầu tận hưởng chất lượng đang ngày càng rõ nét ở du khách Việt. Sự chuyển dịch này cho thấy thị trường du lịch nước ngoài cũng đang bước sang giai đoạn không còn chạy theo số đông, mà tập trung vào trải nghiệm phù hợp và giá trị nhận được sau mỗi chuyến đi.
Không chỉ có lợi thế biển đảo, Gia Lai còn sở hữu bản sắc văn hóa độc đáo của không gian Tây Nguyên. Năm Du lịch Quốc gia 2026 được Gia Lai kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và mở rộng tiềm năng du lịch tàu biển…
Làn sóng dịch chuyển các sự kiện quốc tế lớn về khu vực châu Á đang mở ra cơ hội vàng cho thành phố. Tiếp tục nâng cấp hạ tầng, tối ưu năng lực tổ chức, làm phong phú trải nghiệm điểm đến, du lịch MICE TP.HCM hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trong khu vực...
Với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc, Ngày hội Sen Huế 2026 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách. Khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan trong 3 ngày cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa...
Một loạt các giải pháp làm mới trải nghiệm, tạo điểm nhấn khác biệt đã được triển khai tại Quảng Ninh trong mùa hè 2026. Bước đà này được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm chuỗi dịch vụ giải trí cho du lịch địa phương…
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...