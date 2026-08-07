Du khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến đi theo trải nghiệm cá nhân
MMinh Huy
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Du lịch nội địa tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Bên cạnh đó, nhu cầu của du khách Việt cũng chuyển dịch theo hướng đề cao trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Sự thay đổi này đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch trong nước...
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), du lịch nội địa
tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, với nhiều địa phương ghi nhận
lượng khách và doanh thu tăng cao sau 7 tháng đầu năm. Nổi bật là các điểm đến như: Lâm Đồng
tăng gần 40%, Khánh Hòa hơn 30%, Huế 28,5%, Quảng Ninh hơn 26%, Lào Cai 21% và
Hà Nội hơn 15%; Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tăng gần 14%...
Kết quả này cho thấy
nhu cầu du lịch trong nước tiếp tục mở rộng và dòng khách đang lan tỏa đến nhiều
điểm đến trên cả nước. Bên cạnh đó, theo báo cáo dự đoán du lịch 2026 của Booking.com, xu hướng du lịch của người Việt tiếp
tục dịch chuyển theo hướng đề cao trải nghiệm cá nhân và những chuyến đi gắn với
nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.
Kết quả khảo sát cho thấy 57% du khách Việt dự định lựa chọn
các điểm đến ven biển trong năm 2026, trong khi 46% mong muốn hòa mình vào
thiên nhiên. Dữ liệu tìm kiếm trên Booking.com từ ngày 1/7 đến 1/9 cũng ghi nhận
10 điểm đến nội địa được người Việt quan tâm nhiều nhất gồm Đà Nẵng, Nha Trang,
TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hội An, Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quy Nhơn và Hạ
Long.
Trả lời phỏng vấn của VnEconomy, chị Khánh Huyền (27 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) cho biết trong "bucket list" (danh sách những trải nghiệm mong muốn thực hiện) mùa hè này có chuyến đi đến Hội An và Đà Nẵng. "Ngoài việc nghỉ dưỡng, mình muốn dành thời gian khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương, dạo phố cổ Hội An và trải nghiệm nhịp sống của từng điểm đến thay vì chỉ tham quan các địa danh nổi tiếng", Huyền chia sẻ.
Du lịch trải nghiệm ngày càng được nhiều bạn trẻ ưu tiên lựa chọn. Ảnh: Khánh Huyền
Không chỉ thay đổi về điểm đến, hành vi của du khách cũng
đang chuyển dịch. Booking.com gọi đây là "Kỷ nguyên Khẳng định bản thân" (The
Era of You), khi mỗi chuyến đi ngày càng được quyết định bởi sở thích và phong
cách sống của từng cá nhân thay vì những lịch trình phổ biến.
Ông BranavanAruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt
Nam, cho biết du khách Việt ngày càng chủ động và có định hướng rõ ràng hơn khi
lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Thay vì đi theo các lịch trình sẵn có, họ dần tìm kiếm những hành trình phong phú, mang đậm dấu ấn cá nhân và phản ánh đúng tính cách và sở thích của bản thân.
Từ nghỉ dưỡng ven biển, khám phá thiên nhiên đến trải
nghiệm văn hóa, di sản, Việt Nam đều có nhiều lựa chọn phù hợp với các nhóm du
khách. Phần lớn trong số 10 xu hướng du lịch do Booking.com công bố cũng phản
ánh nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam.
"Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chuyển mình trở thành điểm đến mang tầm toàn cầu. Quá trình này có sự đóng góp của nhiều chính sách, trong đó có việc nới lỏng quy định về thị thực và đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giúp mở rộng khả năng tiếp cận các điểm đến ngoài những đô thị lớn".
Theo ông BranavanAruljothi, trong những năm gần đây, Việt Nam từng bước nâng cao sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch nhờ nhiều chính sách hỗ trợ, như nới lỏng quy định về thị thực và đầu tư phát triển hạ tầng. Những yếu tố này góp phần thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế.
Đặc biệt, với mạng lưới đường cao tốc ngày càng mở rộng, khả năng kết nối giữa các điểm đến được cải thiện đáng kể, giúp du khách thuận tiện hơn trong việc khám phá nhiều địa phương và đa dạng hóa hành trình.
Đơn cử như khoảng 10 năm trước, du khách đến TP.
Hồ Chí Minh có ít lựa chọn để tiếp tục khám phá các khu vực lân cận thì hiện
nay, chỉ với khoảng 3 - 4 giờ di chuyển bằng đường bộ, mở rộng cơ hội trải nghiệm các sản phẩm du lịch.
Du lịch trong nước tiếp tục mở rộng và dòng khách đang lan tỏa đến nhiều điểm đến trên cả nước. Ảnh: Booking.com
Bên cạnh đó, ông BranavanAruljothi cho rằng nhiều xu hướng
du lịch nổi bật trên thế giới cũng là những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế phát
triển, trong đó có du lịch chăm sóc sức khỏe kết hợp làm đẹp (glow-cation).
Trong bối cảnh đó, Booking.com vừa hợp tác với tiệm bánh và cà phê Mille Mille để triển
khai không gian trải nghiệm pop-up "Thưởng vị hè. Khơi cảm hứng vi vu" trong
hai ngày 7 - 8/8 tại TP. Hồ Chí Minh. Không gian được thiết kế với hai chủ đề "lên rừng, xuống biển", đồng thời giới thiệu thực đơn phiên bản giới hạn lấy cảm
hứng từ 10 điểm đến nội địa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng
Booking.com.
Thông qua hợp tác với Mille Mille, Booking.com kỳ vọng truyền
cảm hứng để du khách trong nước khám phá nhiều điểm đến hơn và lên kế hoạch cho
những chuyến đi phù hợp với nhu cầu của mình.
Ông Minh Nguyễn, đại diện Mille Mille, cho biết không gian trải nghiệm được xây dựng nhằm đưa cảm hứng du lịch đến gần hơn với đời sống thường nhật thông qua cà phê, bánh và không gian cửa hàng, qua đó khuyến khích khách tham quan lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo.
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