Economy City: Hệ sinh thái đô thị trung tâm - “một điểm đến, đa điểm chạm”

Trong bối cảnh thị trường phía Đông Hà Nội đang bứt phá nhờ hạ tầng và sự đổ bộ của hàng loạt “ông lớn” bất động sản, Economy City nổi lên như một khu đô thị kiểu mẫu, định hình chuẩn sống mới với quy hoạch phức hợp hiện đại.

Không chỉ là chốn an cư, Economy City còn mang đến một hệ sinh thái vận hành 24/7, nơi “một điểm đến” có thể mở ra “đa điểm chạm” cho cư dân, nhà đầu tư và cả cộng đồng.

BIỂU TƯỢNG ĐÔ THỊ “MIXED-USE” PHÍA ĐÔNG HÀ NỘI

Trên bản đồ bất động sản mở rộng của Hà Nội, phía Đông đang ngày càng chứng minh vị thế tâm điểm trong việc thu hút dòng vốn nhờ lợi thế hạ tầng đồng bộ, quỹ đất dồi dào và định hướng trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp mới. Giữa bức tranh đầy triển vọng ấy, Economy City nổi bật như “mảnh ghép chiến lược” mang tính biểu tượng, được kiến tạo dựa trên mô hình “Mixed-use residential” - được hiểu là nơi đa dạng sản phẩm, công năng và dịch vụ cùng hội tụ trong một quần thể duy nhất.

Economy City được quy hoạch bài bản đồng bộ theo mô hình thành phố kinh tế thu nhỏ.

Toạ lạc tại lõi trung tâm đô thị Như Quỳnh (Hưng Yên), chỉ cách Hồ Gươm 20 phút di chuyển, Economy City được quy hoạch với hơn 1.044 căn thấp tầng gồm biệt thự, liền kề trong 4 phân khu kinh tế, cùng gần 4.000 căn hộ hạng sang trải dài trên 6 tòa tháp hiện đại. Sự kết hợp giữa sang trọng, tiện nghi và tính linh hoạt giúp dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài vừa mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh và cho thuê đầy tiềm năng. Với mật độ xây dựng chỉ 32% cùng không gian xanh bao quanh, Economy City khẳng định triết lý phát triển bền vững - lấy chất lượng sống của cư dân làm trung tâm.

Điểm nhấn tạo nên tầm vóc Economy City là quy hoạch bài bản và toàn diện với 8ha công viên trung tâm, 2,4ha hồ điều hòa, cùng hệ thống giáo dục y tế hiện đại ngay trong nội khu. Chủ đầu tư đặt tâm huyết kiến tạo một đô thị hoàn chỉnh, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn dịch vụ thiết yếu và không gian sống cao cấp ngay ngưỡng cửa. Chính sự toàn diện này giúp Economy City được kỳ vọng trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của khu Đông, đồng thời là “bảo chứng giá trị” dài hạn cho các nhà đầu tư.

Economy City dành phần lớn diện tích dành cho các mảng xanh.

Bên cạnh đó, mô hình Mixed-use của Economy City còn tạo nên vòng quay giá trị vận hành liên tục 24/7. Sự cộng hưởng giữa cộng đồng thấp tầng thanh lịch và cao tầng năng động mở ra nhịp sống thương mại - dịch vụ - giải trí sôi động ngay tại quần thể đô thị. Đây chính là khác biệt giúp Economy City vươn tầm: không chỉ là dự án bất động sản, mà là một hệ sinh thái kinh tế - xã hội thu nhỏ, phản chiếu nhịp sống hiện đại của một thành phố năng động mới.

“MỘT ĐIỂM ĐẾN, ĐA ĐIỂM CHẠM”

Nếu quy hoạch bài bản là “xương sống” của Economy City, thì “linh hồn” của dự án lại đến từ triết lý phát triển: “một điểm đến, đa điểm chạm”. Tại đây, mỗi bước chân của cư dân đều dẫn lối đến một trải nghiệm mới, mỗi không gian đều mở ra cơ hội gắn kết.

Khối đế thương mại - dịch vụ 4 tầng tọa lạc tại phân khu cao tầng được thiết kế như một “phố thị” sầm uất, nơi chuỗi cửa hàng, nhà hàng, cà phê, siêu thị vận hành liên tục từ sáng tới đêm. Kết hợp cùng tuyến phố thương mại năng động, Economy City kiến tạo một vòng giao thương hoàn hảo, gia tăng lưu lượng khách hàng và khả năng giữ chân du khách, biến nơi đây thành thiên đường giải trí - mua sắm khó có thể bỏ qua của cả cư dân và cộng đồng xung quanh. Nhờ vậy, giá trị tài sản tại dự án sở hữu tiềm năng tăng trưởng, sinh lời bền vững theo thời gian.

Phân khu cao tầng được dự báo sẽ trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống trẻ tại khu Đông Hà Nội.

Đặc biệt, phân khu cao tầng của Economy City - dự kiến ra mắt vào tháng 9/2025 này đang trở thành tâm điểm mới tại khu Đông Hà Nội. Những thông tin hé lộ ban đầu cho thấy đây sẽ là một Tổ hợp căn hộ Cao cấp kết hợp khối văn phòng và thương mại Đẳng cấp chưa từng có tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Thiết kế hiện đại, công năng “all-in-one”, cùng lợi thế nằm cạnh khu phố Tài chính và đối diện trung tâm hành chính - văn hóa - kinh tế mới, phân khu cao tầng Economy City dự kiến sẽ là “biểu tượng mới” khu Đông, thiết lập chuẩn mực mới cho phong cách sống trẻ trung, năng động và hội nhập.

Song hành cùng đó là chuỗi tiện ích giáo dục - y tế toàn diện, bao gồm hệ thống Trường liên cấp và bệnh viện chất lượng cao đồng hành cùng cư dân trên hành trình học tập và chăm sóc sức khỏe bền vững. Kết hợp hệ thống công viên trung tâm, hồ điều hòa, và các khu thể thao ngoài trời, Economy City mang đến một không gian sống cân bằng, nơi nhịp sống năng động hòa quyện cùng sự an yên trong từng khoảnh khắc trở về.

Với quy hoạch mixed-use hiện đại và hệ sinh thái vận hành 24/7, có thể nói, Economy City là minh chứng sống động cho xu thế phát triển đô thị hiện đại: đa công năng, đa tầng giá trị, đáp ứng toàn diện nhu cầu an cư, đầu tư và kinh doanh.

* Thông tin Dự án:

Tên dự án: Economy City

Vị trí: trung tâm xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên

Loại hình: Khu đô thị phức hợp bao gồm Liền kề, Biệt thự và Tổ hợp căn hộ Cao tầng

Liên hệ để Đăng ký và tham quan Căn hộ mẫu:

Hotline: 0965 06 9119.