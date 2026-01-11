Xu thế dòng tiền: Dòng tiền lớn đã trở lại

Tuần đầu tiên của năm 2026 chứng kiến diễn biến lịch sử khi VN-Index đột phá thành công qua ngưỡng đỉnh 1800 điểm. Không chỉ vậy, thanh khoản trung bình có sự gia tăng đột biến lên mức 30.200 tỷ đồng trên HoSE, ngưỡng cao nhất 11 tuần.

Mặc dù chỉ báo chung của thị trường có tín hiệu tích cực nhưng phần lớn nhà đầu tư vẫn cảm thấy ức chế khi sự phân hóa của dòng tiền sâu sắc. Nhóm vốn hóa lớn như các ngân hàng có vốn nhà nước, nhóm Vin hay dầu khí là động lực kéo điểm chính, trong khi rất nhiều cổ phiếu khác giảm giá, bao gồm cả những nhóm có tính thị trường cao như chứng khoán, bất động sản.

Đánh giá về hiện tượng này, các chuyên gia cũng nhấn mạnh về tính chất phân hóa và kéo trụ trong kết quả tích cực về điểm số. Tuy nhiên các ý kiến cũng tích cực hơn khi nhận định mức độ lan tỏa của dòng tiền trong các nhóm “đầu tàu” đã tốt hơn giai đoạn trước khi hầu như chỉ tập trung vào nhóm Vin. Sự gia tăng mạnh mẽ về thanh khoản chung cũng được đánh giá cao, đảm bảo độ tin cậy về nhịp vượt đỉnh lịch sử 1800 điểm của VN-Index.

Mặc dù có đầy đủ các tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật, các chuyên gia vẫn chờ đợi sự lan tỏa rõ hơn của dòng tiền sang nhóm cổ phiếu midcap. Cảm nhận chung là các chuyên gia vẫn đánh giá cao kịch bản thị trường tiếp tục diễn biến đi lên, khi mùa kết quả kinh doanh quý 4/2025 đã đến và triển vọng rà soát nâng hạng tháng 3 tới đây rất tích cực.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã vượt qua mốc 1800 điểm trong tuần đầu năm 2026 để xác lập định cao mới. Dù vậy dấu ấn của cổ phiếu trụ vẫn rất rõ ràng. Liệu có thể coi diễn biến đột phá đỉnh lịch sử này là tín hiệu để thị trường bước vào một sóng tăng mới?

Sự đồng thuận trên toàn thị trường vẫn còn kém, chẳng hạn trong tuần nhóm Bất động sản vẫn diễn biến tiêu cực. Nếu dòng tiền cải thiện thêm về độ rộng và thanh khoản tiếp tục được củng cố, tôi cho rằng có cơ sở để thị trường bước vào một sóng tăng mới. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc VN-Index xác lập đỉnh lịch sử mới trên mốc 1800 điểm là một cột mốc tâm lý quan trọng, khẳng định xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu trụ cho thấy đà tăng hiện tại mang tính chất dẫn dắt điểm số hơn là một sự bùng nổ đồng thuận. Để xác nhận đây là khởi đầu của một sóng tăng bền vững, thị trường cần một nhịp tích lũy đủ tốt trên vùng đỉnh mới này để “thay máu” dòng tiền, thay vì chỉ kéo dốc bằng các mã vốn hóa lớn. Tôi cho rằng tín hiệu tích cực nhất cần chờ đợi là sự lan tỏa độ rộng sang nhóm Midcap cơ bản, khi đó sóng mới thực sự đáng tin cậy cho đa số nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

VN-Index đã chính thức vượt qua vùng đỉnh 1800 điểm trong tuần qua và mặc dù vẫn có những sự nghi ngờ khi thị trường chủ yếu vẫn chỉ kéo nhóm cổ phiếu trụ, điển hình là nhóm ngân hàng quốc doanh. Tuy nhiên theo qua điểm của tôi đây là tín hiệu tích cực của thị trường khi bắt đầu có sự đồng thuận từ nhiều cổ phiếu trụ trong đó có cả sự đóng góp của các cổ phiếu ngành dầu khí. Đây có thể là dấu hiệu sớm để giúp thị trường bắt đầu có sự lan toả dòng tiền sang nhóm các cổ phiếu midcap trước thời điểm tết âm lịch năm nay.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, việc VN-Index vượt mốc 1800 điểm có thể xem là tín hiệu cho phép kỳ vọng vào một sóng tăng mới, thay vì chỉ dừng ở nhịp bứt phá kỹ thuật. Điểm khác biệt so với các giai đoạn trước là vai trò dẫn dắt đang mở rộng hơn, với sự tham gia rõ nét của nhóm doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành, tạo ra điểm tựa mang tính nền tảng cho thị trường. Dù các cổ phiếu trụ vẫn đóng góp lớn vào điểm số, nhưng dòng tiền không còn quá tập trung vào một vài mã đơn lẻ mà có xu hướng lan tỏa rộng hơn, khi các doanh nghiệp Nhà nước phủ rộng nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, sự đồng thuận trên toàn thị trường vẫn còn kém, chẳng hạn trong tuần nhóm Bất động sản vẫn diễn biến tiêu cực. Nếu dòng tiền cải thiện thêm về độ rộng và thanh khoản tiếp tục được củng cố, tôi cho rằng có cơ sở để thị trường bước vào một sóng tăng mới cho giai đoạn tới.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đã có một tuần lên điểm mạnh thứ hai liên tiếp nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước nắm chi phối, nhóm ngân hàng, nhóm VIN vẫn giữ được nhịp tăng tích cực báo hiệu chỉ số sẽ tiến tới những đỉnh cao hơn.

Tôi nhận định VN-Index đang trong xu thế tăng trung hạn, quý 1/2026 chỉ số có thể chạm tới 1960 điểm. Tuy nhiên trong hạn ngắn hạn, VN-Index sẽ chỉnh từ 1888.x về 1800 điểm, sâu hơn là 1780 điểm rồi sẽ bật trở lại. Tín hiệu điều chỉnh, chốt lời ngắn hạn đã phát đi từ phiên thứ năm vừa qua.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thanh khoản có sự thay đổi lớn trong tuần với mức giao dịch trung bình tăng khoảng 28% so với tuần trước Tết dương lịch, trong đó nhóm VN30 có tỷ trọng giao dịch rất cao. Nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại mua ròng khá tốt. Đây có phải là tín hiệu về các dòng tiền lớn bắt đầu hoạt động tích cực hơn?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan sát của tôi, diễn biến thanh khoản tuần qua cho thấy dòng tiền lớn đang có sự dịch chuyển rõ ràng và chủ động hơn, thay vì chỉ phản ứng ngắn hạn. Sự tham gia của dòng vốn thể hiện không chỉ ở quy mô giao dịch, mà còn ở cách phân bổ.

Một điểm đáng chú ý là trong phiên giao dịch cuối tuần, khi thanh khoản ở nhóm VN30 dù ở mức cao nhưng đã hạ nhiệt so với phiên trước, trong khi thanh khoản toàn thị trường (HoSE) vẫn tăng. Điều này cho thấy dòng tiền đang mở rộng phạm vi hoạt động sang các cổ phiếu vốn hóa lớn ngoài VN30, thay vì tiếp tục dồn vào một số trụ quen thuộc. Nhóm hưởng lợi rõ nhất trong bối cảnh này là các doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành, khi vừa đáp ứng tiêu chí quy mô, vừa đóng vai trò dẫn dắt mang tính nền tảng. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy dòng tiền lớn đang tìm kiếm sự bền vững hơn cho xu hướng trung hạn, thay vì chỉ tạo sóng ngắn hạn ở một vài mã trụ.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng việc thanh khoản thị trường có tín hiệu tăng đáng kể trong tuần vừa qua để kéo thị trường vượt đỉnh là tín hiệu tích cực cho VN-Index. Đồng thời, khối ngoại cũng quay lại mua ròng khá tốt trong giai đoạn này cũng là điều chúng ta kì vọng trong năm 2026 có thể bùng nổ hơn nữa khi mà thị trường Việt Nam tiến dần đến kỳ xét duyệt nâng hạng thị trường.

Tôi tin rằng nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản sẽ nhanh chóng tạo đáy và tăng trưởng mạnh trở lại trong giai đoạn cuối quý 1/2026. Ông Nguyễn Việt Quang

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tuần qua chúng ta nhìn thấy rất rõ tín hiệu dòng tiền lớn, tiền mới đổ vào thị trường, tập trung mạnh ở nhóm VN30. Giá trị giao dịch nhóm VN30 luôn chiếm khoảng trung bình khoảng 62% tổng giá trị toàn sàn HSX. Khi thị trường được dẫn dắt bởi dòng tiền lớn sẽ giúp VN-Index có thể tiến tới đỉnh cao mới… Dòng tiền lớn ở đâu thì nhà đầu tư theo đó là chiến thắng!

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thanh khoản tăng vọt 28% cùng sự trở lại mạnh mẽ của khối ngoại là minh chứng rõ nét cho việc dòng tiền tổ chức đang hoạt động tích cực sau kỳ nghỉ lễ. Việc nhóm VN30 chiếm tỷ trọng giao dịch áp đảo phản ánh khẩu vị của dòng vốn lớn thường ưu tiên tính thanh khoản và các doanh nghiệp đầu ngành trong giai đoạn đầu bứt phá. Khối ngoại quay lại mua ròng không chỉ hỗ trợ về mặt điểm số mà còn tạo hiệu ứng tâm lý dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn nội đang đứng ngoài. Đây có thể coi là giai đoạn tiền đề quan trọng, cho thấy các định chế tài chính đang đặt cược vào triển vọng nâng hạng và bức tranh vĩ mô khởi sắc của năm 2026.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường tuần qua biến động mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu và xuất hiện phân hóa đáng kể đặc biệt là 2 phiên cuối tuần, ví dụ ở nhóm bất động sản, chứng khoán hay ngân hàng, nhiều mã bị bán rất mạnh và giảm sâu. Thời điểm này khả năng dự báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 đã rõ ràng hơn. Liệu các biến động giá phân hóa này thể hiện phản ứng sớm của dòng tiền về kết quả kinh doanh, hay chỉ là những dao động ngắn hạn?

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tuần qua nhà đầu tư nào nắm cổ phiến Vin, ngân hàng, các trụ có yếu tố vốn Nhà nước nắm quyền chi phối sẽ vui vì tài khoản tăng mạnh. Ở chiều ngược lại nhà đầu tư nắm cổ bất động sản lại buồn thiu, tài khoản giảm mạnh trước áp lực cung thoát ra. Những tín hiệu tăng giảm trên một phần phản ánh thuận lợi khó khăn của nhóm ngành 2026, kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025.

Riêng với nhóm cổ phiếu chứng khoán, có thể kết quả kinh doanh quý 4/2025 không tốt như quý 3, nhưng dự báo vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ… Nhóm này hứa hẹn 2026 sẽ tăng trưởng tốt khi thị trường phục hồi mạnh, tự doanh hiệu quả, nâng hạng thị trường, giao dịch thông trưa…

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Biến động trái chiều giữa các nhóm ngành cuối tuần qua phản ánh quá trình chốt lời kỹ thuật và tái cơ cấu danh mục dựa trên dự báo kết quả kinh doanh quý 4. Việc các mã Bất động sản hay Chứng khoán bị bán mạnh dù chỉ số tăng cho thấy dòng tiền đang trở nên khắt khe hơn: chỉ những doanh nghiệp có lợi nhuận thực chất mới giữ được nền giá. Theo tôi đây không thuần túy là dao động ngắn hạn mà là sự phản ứng sớm của dòng tiền thông minh. Những mã có triển vọng kinh doanh 2025 không đạt kỳ vọng hoặc đã phản ánh quá mức vào giá đang bị đào thải để dồn vốn vào các nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng hơn cho năm tới.

Đây có thể coi là giai đoạn tiền đề quan trọng, cho thấy các định chế tài chính đang đặt cược vào triển vọng nâng hạng và bức tranh vĩ mô khởi sắc của năm 2026. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi đánh giá, nhịp phân hóa mạnh vừa qua phản ánh sự dịch chuyển có chủ đích của dòng tiền, hơn là chỉ phản ứng ngắn hạn với kết quả kinh doanh quý 4/2025. Khi mặt bằng thông tin về kết quả kinh doanh đã khá rõ, dòng tiền bắt đầu định vị cho giai đoạn phía trước, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao và tín dụng trở nên thắt chặt hơn. Điều này khiến kỳ vọng lợi nhuận tương lai của nhiều doanh nghiệp không còn đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại.

Trong bối cảnh đó, dòng vốn có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành, nơi có lợi thế về quy mô, vị thế thị trường và khả năng chống chịu tốt hơn trước chu kỳ chính sách. Hệ quả là dòng tiền có thể rút nhanh khỏi phần còn lại của thị trường, tạo ra các nhịp giảm sâu và biến động mạnh ở những nhóm ngành như Bất động sản, Xây dựng vật liệu... Do vậy, tôi cho rằng diễn biến phân hóa hiện tại mang nhiều hàm ý về định hướng trung hạn của dòng tiền, chứ không chỉ là dao động kỹ thuật ngắn hạn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Mặc dù thị trường đã vượt đỉnh lịch sử tuy nhiên dòng tiền lại có sự phân hoá vô cùng rõ rệt, điển hình trong nhóm ngân hàng 3 cổ phiếu quốc doanh đều có sự tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ nhưng các cổ phiếu khác trong ngành vẫn chưa có sự lan toả và tiếp tục đi ngang. Nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán còn chịu áp lực lớn hơn khi rất nhiều cổ phiếu vẫn đang tiếp tục giảm sâu. Điều này tôi cho rằng cũng ảnh hưởng một phần từ kết quả kinh doanh được dự báo không quá tích cực trong quý 4/2025 nhất là khi điều kiện tín dụng bị thắt chặt. Thêm vào đó tôi cũng cho rằng nhà đầu tư cũng có xu hướng bán cắt lỗ các cổ phiếu hai nhóm này và luân chuyển sang các nhóm ngành và cổ phiếu đang có hiệu suất tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên, tôi tin rằng nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản sẽ nhanh chóng tạo đáy và tăng trưởng mạnh trở lại trong giai đoạn cuối quý 1/2026.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thống kê giao dịch của các nhóm nhà đầu tư tuần qua thì khối nhà đầu tư cá nhân duy trì bán ròng. Anh chị thì sao, đã tăng tỷ trọng cổ phiếu lên chưa, hiện tại là bao nhiêu?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dù cá nhân bán ròng do tâm lý chốt lời tại đỉnh lịch sử, tôi lại chọn chiến lược gia tăng tỷ trọng một cách có chọn lọc. Hiện tại, tỷ trọng cổ phiếu tôi đã được nâng lên mức 70-80%, tập trung chủ yếu vào nhóm Ngân hàng, Sản xuất và các mã hưởng lợi từ đầu tư công.

Tôi tin rằng khi chỉ số đã thoát khỏi vùng cản tâm lý 1800 điểm, dư địa tăng trưởng trong quý 1/2026 là rất lớn. Việc duy trì 20% tiền mặt còn lại là để chủ động quản trị rủi ro trong trường hợp thị trường có các nhịp kiểm định lại vùng đỉnh cũ, đồng thời sẵn sàng giải ngân thêm khi thanh khoản duy trì ổn định ở mức cao.

Tôi tin tưởng tuần sau nhóm midcap cơ bản có câu chuyện sẽ thu hút dòng tiền bên cạnh nhóm ngân hàng. Ông Trần Long Huân

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

VN-Index vượt đỉnh lịch sử nhưng nhà đầu tư cá nhân lại duy trì bán ròng có thể thấy rằng đây là nhóm nhà đầu tư chịu nhiều thiệt hại nhất trong gia đoạn khó khăn của thị trường trong suốt 2 tháng vừa qua. Rất nhiều nhà đầu tư bị “kẹp hàng” và lỗ sâu cho thấy rằng đây là nhóm có tỷ lệ nắm giữ tiền mặt thấp nhất nên không thể hưởng ứng vào đà tăng vượt đỉnh của thị trường. Theo quan điểm của tôi quý 1 này chính là giai đoạn để chúng ta có thể tham gia giải ngân lớn hơn đặc biệt là nhóm các cổ phiếu midcap khi mà đây là nhóm chịu thiệt hại lớn nhất nhưng cũng mang lại rất nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi có điều chỉnh tăng tỷ trọng ở mức vừa phải, tuy nhiên cách tiếp cận mang tính cơ cấu danh mục nhiều hơn là mở rộng vị thế quá mức. Việc giải ngân thêm sẽ ưu tiên các doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành, nơi dòng tiền đang cho thấy sự dịch chuyển rõ nét. Các doanh nghiệp Nhà nước hiện đóng vai trò là điểm tựa cho thị trường nhờ lợi thế về quy mô, vị thế và mức độ ổn định trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến số.

Ở chiều ngược lại, tôi chủ động giảm hoặc hạn chế tiếp xúc với các nhóm ngành có mức độ sử dụng nợ vay cao, cũng như phụ thuộc lớn vào tín dụng, bởi trong môi trường lãi suất chưa thực sự hạ nhiệt, rủi ro về chi phí vốn và triển vọng lợi nhuận tương lai vẫn hiện hữu. Cách tiếp cận này giúp danh mục vừa thích ứng với xu hướng dòng tiền hiện tại, vừa duy trì được kỷ luật quản trị rủi ro.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thống kê giao dịch tuần qua, khối nhà đầu tư cá nhân bán ròng là đúng khi họ “bỏ chạy” khỏi các nhóm midcap, một số thoát kẹp là bán chạy, không dám mua lại khi thấy thị trường khó dự báo. Chiều ngược lại nhà đầu tư lớn, “cá mập” lại đổ mạnh tiền vào nhóm trụ.

Cá nhân tôi sau khi dự báo đúng nhóm ngân hàng CTG, BID, VCB và trụ GAS, GVR sẽ tăng tốt để mua sớm và cuối tuần đã hiện thực hóa lợi nhuận, cơ cấu danh mục sang cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 4/2025, năm 2026 tích cực: MBS, HCM, TCX, ANV, SZC, IDC, DGW, DPM, DCM. Tôi tin tưởng tuần sau nhóm midcap cơ bản có câu chuyện sẽ thu hút dòng tiền bên cạnh nhóm ngân hàng.