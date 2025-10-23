Economy Residences - 300 căn hộ thương mại dành riêng để an sinh xã hội và vì cộng đồng

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển các dự án nhà ở, chung cư thương mại giá phù hợp với thu nhập và nhu cầu thực tế của người dân, chủ đầu tư Economy Residences vừa công bố chương trình đặc biệt: Dành riêng 300 căn hộ thương mại giới hạn điều kiện mua, thuộc quỹ nhà ở nhân văn với mức giá chỉ từ 29 - 35 triệu đồng/m² dành cho những người dân thực sự khó khăn về nhà ở.

Theo đại diện Chủ đầu tư, đây không phải mức giá thương mại phổ thông, mà là chính sách nội bộ mang tính hỗ trợ cộng đồng, nằm trong định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Những người có nhu cầu đăng ký mua các căn hộ trong quỹ 300 căn này sẽ phải đáp ứng một số tiêu chí cụ thể và cam kết sử dụng đúng mục đích.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp nhiều hộ gia đình khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở chất lượng cao, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành cùng Nhà nước trong việc bình ổn giá nhà, an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Được quy hoạch tại trung tâm khu vực Như Quỳnh – cửa ngõ phía Đông Thủ đô, Economy Residences chỉ cách Hồ Gươm khoảng 15 phút di chuyển, kết nối trực tiếp với các trục giao thông chiến lược như Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 5A và tuyến cao tốc – Metro Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai.

Economy Residences tọa lạc tại vị trí đắc địa, dễ dàng di chuyển tới các khu vực trọng yếu.

Economy Residences là tổ hợp căn hộ cao tầng thương mại với 6 tòa tháp được kiến tạo và xây dựng trên diện tích 36 ha, thuộc quần thể hệ sinh thái Economy City.

Dự án thừa hưởng lợi thế vàng khi nằm cạnh Khu phố tài chính, cùng quần thể công viên – hồ điều hòa rộng hơn 06 ha, trường học liên cấp, bệnh viện chất lượng cao, 4 tầng thương mại dịch vụ khối đế, và chuỗi tiện ích "All-in-one", tất cả góp phần tạo nên một bức tranh đô thị hoàn hảo.

Economy Residences sở hữu 4 tầng thương mại dịch vụ khối đế cùng chuỗi tiện ích “All – in – one”.

Được tư vấn, thiết kế, giám sát thi công và vận hành bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành từ Singapore, nổi bật là ông Patrick Phong. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn giám sát và thiết kế cơ khí – điện tại khu vực Châu Á và Trung Đông, ông từng đảm nhận nhiều vai trò then chốt tại các tập đoàn lớn như Phó Chủ tịch Tập đoàn Ascott, Phó Chủ tịch Công ty Quốc tế T.Y. Lin... Ông cũng tham gia vận hành chuỗi công trình đình đám như Khách sạn 5 sao Crowne Plaza Hà Nội, Khách sạn Melia Hà Nội, Đại sứ quán Israel, và Dự án Mipec Riverside Long Biên…

Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương án thi công cốt pha nhôm – cấu thành từ các module đồng bộ chắc chắn – để đảm bảo sự liền mạch, đáp ứng các điều kiện khắt khe về kỹ thuật và chất lượng công trình, thể hiện rõ tâm huyết của những người kiến tạo, dù bỏ qua mọi cân nhắc về chi phí.

Economy Residences tuyển chọn những công nghệ thi công hiện đại, chất lượng.

Từ thực tế ghi nhận, các sản phẩm cao cấp được đầu tư bài bản từ hạ tầngthường có mức giá vượt ngoài khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân.

Nắm bắt được mong muốn cấp thiết đồng thời khẳng định trách nhiệm với xã hội, việc ban hành chính sách an sinh của Chủ đầu tư không chỉ là minh chứng cho sự đồng hành và thấu hiểu, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực: "Bất động sản không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận, mà còn là hành trình đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội".

* Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên

Tên dự án: Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh

Tên thương mại: Economy Residences

Địa chỉ: Trung tâm hành chính xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Quy mô dự án: 36,185ha

Thông tin sản phẩm:

Thấp tầng: 1.044 Căn hộ (gồm: Shop House và Shop Villa)

Cao tầng: 6 Tòa tháp cao 34 tầng (khoảng 3.600 căn hộ thương mại cao cấp)

