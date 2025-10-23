Economy Residences - 300 căn hộ thương mại dành riêng để an sinh xã hội và vì cộng đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Khánh Huyền
23/10/2025, 08:02
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển các dự án nhà ở, chung cư thương mại giá phù hợp với thu nhập và nhu cầu thực tế của người dân, chủ đầu tư Economy Residences vừa công bố chương trình đặc biệt: Dành riêng 300 căn hộ thương mại giới hạn điều kiện mua, thuộc quỹ nhà ở nhân văn với mức giá chỉ từ 29 - 35 triệu đồng/m² dành cho những người dân thực sự khó khăn về nhà ở.
Theo đại diện Chủ đầu tư, đây không phải mức giá thương mại phổ thông, mà là chính sách nội bộ mang tính hỗ trợ cộng đồng, nằm trong định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Những người có nhu cầu đăng ký mua các căn hộ trong quỹ 300 căn này sẽ phải đáp ứng một số tiêu chí cụ thể và cam kết sử dụng đúng mục đích.
Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp nhiều hộ gia đình khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở chất lượng cao, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành cùng Nhà nước trong việc bình ổn giá nhà, an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.
Được quy hoạch tại trung tâm khu vực Như Quỳnh – cửa ngõ phía Đông Thủ đô, Economy Residences chỉ cách Hồ Gươm khoảng 15 phút di chuyển, kết nối trực tiếp với các trục giao thông chiến lược như Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 5A và tuyến cao tốc – Metro Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai.
Economy Residences là tổ hợp căn hộ cao tầng thương mại với 6 tòa tháp được kiến tạo và xây dựng trên diện tích 36 ha, thuộc quần thể hệ sinh thái Economy City.
Dự án thừa hưởng lợi thế vàng khi nằm cạnh Khu phố tài chính, cùng quần thể công viên – hồ điều hòa rộng hơn 06 ha, trường học liên cấp, bệnh viện chất lượng cao, 4 tầng thương mại dịch vụ khối đế, và chuỗi tiện ích "All-in-one", tất cả góp phần tạo nên một bức tranh đô thị hoàn hảo.
Được tư vấn, thiết kế, giám sát thi công và vận hành bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành từ Singapore, nổi bật là ông Patrick Phong. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn giám sát và thiết kế cơ khí – điện tại khu vực Châu Á và Trung Đông, ông từng đảm nhận nhiều vai trò then chốt tại các tập đoàn lớn như Phó Chủ tịch Tập đoàn Ascott, Phó Chủ tịch Công ty Quốc tế T.Y. Lin... Ông cũng tham gia vận hành chuỗi công trình đình đám như Khách sạn 5 sao Crowne Plaza Hà Nội, Khách sạn Melia Hà Nội, Đại sứ quán Israel, và Dự án Mipec Riverside Long Biên…
Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương án thi công cốt pha nhôm – cấu thành từ các module đồng bộ chắc chắn – để đảm bảo sự liền mạch, đáp ứng các điều kiện khắt khe về kỹ thuật và chất lượng công trình, thể hiện rõ tâm huyết của những người kiến tạo, dù bỏ qua mọi cân nhắc về chi phí.
Từ thực tế ghi nhận, các sản phẩm cao cấp được đầu tư bài bản từ hạ tầngthường có mức giá vượt ngoài khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân.
Nắm bắt được mong muốn cấp thiết đồng thời khẳng định trách nhiệm với xã hội, việc ban hành chính sách an sinh của Chủ đầu tư không chỉ là minh chứng cho sự đồng hành và thấu hiểu, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực: "Bất động sản không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận, mà còn là hành trình đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội".
* Thông tin dự án:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên
Tên dự án: Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh
Tên thương mại: Economy Residences
Địa chỉ: Trung tâm hành chính xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
Quy mô dự án: 36,185ha
Thông tin sản phẩm:
Thấp tầng: 1.044 Căn hộ (gồm: Shop House và Shop Villa)
Cao tầng: 6 Tòa tháp cao 34 tầng (khoảng 3.600 căn hộ thương mại cao cấp)
Hotline: 0965 06 9119
Website: www.economycity.com.vn
Link đăng ký: https://forms.gle/eSTF5qmrDUi4Xjbn9
Bốn khu đất có tổng giá khởi điểm hơn 753 tỷ đồng và tổng mức đầu tư dự kiến vượt 1.300 tỷ đồng sẽ được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất từ ngày 19 đến 22/11/2025.
Theo một số chuyên gia, đề xuất giới hạn tín dụng đối với người sở hữu từ căn nhà thứ hai trở lên, về lý thuyết, sẽ gây khó khăn cho những người nắm giữ nhiều bất động sản. Bởi trên thực tế, phần lớn nhà đầu tư thường sử dụng đòn bẩy tài chính, với mối liên kết chặt chẽ giữa ba bên: chủ đầu tư, ngân hàng và người mua. Do đó, nếu chính sách này áp dụng, nguồn vốn tín dụng dành cho nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng…
Theo thống kê của One Mount Group, trong quý 3/2025, thị trường chung cư sơ cấp tại Hà Nội đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của phân khúc hạng sang, với 4.100 căn - chiếm tới 53% tổng nguồn cung mới (8.100 căn) và là mức cao nhất kể từ năm 2023. Dự kiến đến 2026, 100% dự án mở bán mới trên địa bàn thành phố đều thuộc phân khúc hạng sang trở lên.
UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo cơ quan liên quan thu hồi diện tích sử dụng sai mục đích tại 11 cơ sở nhà đất công sản trước 31/3/2026…
Biểu tượng trung tầng 2025 - Swanlake Residences chính thức được nhà sáng lập Ecopark giới thiệu ra thị trường có vị trí đắc địa, vừa trực diện hồ Thiên Nga, vừa có tầm nhìn ra sông Lam. Dự án còn sở hữu hệ tiện ích tiêu chuẩn resort và các thiết kế đặc biệt như: Duplex, sky villa, penthouse ở những vị trí sở hữu tầm nhìn độc bản.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: