Economy Residences: Nơi giá trị được khẳng định bởi hành động và sự tử tế

Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên, Chủ đầu tư Khu đô thị Economy City mới đây đã chính thức công bố phân khu cao tầng Economy Residences – được định vị là sản phẩm kiểu mẫu bởi giá trị mang lại tại cửa ngõ phía đông Thủ đô.

Sự kiện mở cửa Căn hộ mẫu và công bố chính sách thương mại đã khẳng định cam kết của Hoàng Vương trong việc kiến tạo không gian sống chất lượng, mang đến cho thị trường quỹ sản phẩm "Nhà thật – giá trị thật”.

VỊ THẾ ĐỘC TÔN – HẠ TẦNG TỶ ĐÔ

Economy Residences sở hữu vị trí siêu đắc địa khi nằm trọn trong Lõi trung tâm kinh tế - đô thị đã hiện hữu, phát triển với hơn 100.000 dân cư. Được bao bọc và hưởng lợi trực tiếp bởi hàng trăm nghìn dịch vụ tiện ích hiện hữu như: Bến xe, Ga tàu hỏa, tuyến đường sắt Metro, Học viện Tài chính, chợ truyền thống, khu liên Ngân hàng…

Bản đồ vị trí liên kết vùng dự án Economy Residences.

Đồng thời, được thừa hưởng bởi hạ tầng kết nối hoàn thiện: Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc Lộ 5, …. tối ưu hóa khả năng kết nối – liên kết vùng.

Bên cạnh đó, nhận được sự quan tâm đặc biệt của ngành Giáo dục, Phân hiệu Học viện Tài chính và các trường đại học trong khu vực cũng thu hút hơn 30.000 sinh viên đại học Bách Khoa chuyển về, thúc đẩy và tạo động lực phát triển chung về mọi mặt.

TÍNH MINH BẠCH VÀ CƠ HỘI SỞ HỮU VỚI MỨC GIÁ HIẾM CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG

Bằng sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm, “chất lượng và giá trị thực” là hai yếu tố được Chủ đầu tư chú trọng đặt lên hàng đầu.

Economy Residences chính thức công bố Căn hộ với mức giá cạnh tranh chưa từng có trên thị trường, được mang lại bởi “chính sách thật và giá trị thật”.

Quỹ sản phẩm được “chào sân” gồm các Căn hộ HOT (1+) (45m) và các Căn góc sở hữu góc view đẹp nhất của Dự án. Đi kèm là mức giá ưu đãi chưa từng có trên thị trường so với các sản phẩm cùng phân khúc.

Mặt bằng tầng điển hình dự án Economy Residences.

Tháng 11/2025, Căn hộ Mẫu đã hoàn thiện và đón nhận hàng nghìn lượt khách tham quan trong những ngày đầu mở cửa.

Lượng khách kỉ lục tham gia bốc thăm trong ngày mở bán.

Với giá trị và chất lượng đã được kiểm chứng, Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên mở cửa cho khách hàng tham quan Căn hộ Mẫu và trải nghiệm chuẩn mực giá trị cuộc sống.

Website: https://economycity.com.vn

Địa chỉ Căn hộ Mẫu: Dự án Economy City (Khu Đô thị Hoàng Vương) trung tâm thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Hotline Tư vấn: 0965 069 119.