Economy Residences: Nơi giá trị được khẳng định bởi hành động và sự tử tế

Thứ Ba, 02/12/2025
Khánh Huyền
02/12/2025, 08:00
Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên, Chủ đầu tư Khu đô thị Economy City mới đây đã chính thức công bố phân khu cao tầng Economy Residences – được định vị là sản phẩm kiểu mẫu bởi giá trị mang lại tại cửa ngõ phía đông Thủ đô.
Sự kiện mở cửa Căn hộ mẫu và công bố chính sách thương mại đã khẳng định cam kết của Hoàng Vương trong việc kiến tạo không gian sống chất lượng, mang đến cho thị trường quỹ sản phẩm "Nhà thật – giá trị thật”.
Economy Residences sở hữu vị trí siêu đắc địa khi nằm trọn trong Lõi trung tâm kinh tế - đô thị đã hiện hữu, phát triển với hơn 100.000 dân cư. Được bao bọc và hưởng lợi trực tiếp bởi hàng trăm nghìn dịch vụ tiện ích hiện hữu như: Bến xe, Ga tàu hỏa, tuyến đường sắt Metro, Học viện Tài chính, chợ truyền thống, khu liên Ngân hàng…
Đồng thời, được thừa hưởng bởi hạ tầng kết nối hoàn thiện: Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc Lộ 5, …. tối ưu hóa khả năng kết nối – liên kết vùng.
Bên cạnh đó, nhận được sự quan tâm đặc biệt của ngành Giáo dục, Phân hiệu Học viện Tài chính và các trường đại học trong khu vực cũng thu hút hơn 30.000 sinh viên đại học Bách Khoa chuyển về, thúc đẩy và tạo động lực phát triển chung về mọi mặt.
Bằng sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm, “chất lượng và giá trị thực” là hai yếu tố được Chủ đầu tư chú trọng đặt lên hàng đầu.
Economy Residences chính thức công bố Căn hộ với mức giá cạnh tranh chưa từng có trên thị trường, được mang lại bởi “chính sách thật và giá trị thật”.
Quỹ sản phẩm được “chào sân” gồm các Căn hộ HOT (1+) (45m) và các Căn góc sở hữu góc view đẹp nhất của Dự án. Đi kèm là mức giá ưu đãi chưa từng có trên thị trường so với các sản phẩm cùng phân khúc.
Tháng 11/2025, Căn hộ Mẫu đã hoàn thiện và đón nhận hàng nghìn lượt khách tham quan trong những ngày đầu mở cửa.
Với giá trị và chất lượng đã được kiểm chứng, Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên mở cửa cho khách hàng tham quan Căn hộ Mẫu và trải nghiệm chuẩn mực giá trị cuộc sống.
Website: https://economycity.com.vn
Địa chỉ Căn hộ Mẫu: Dự án Economy City (Khu Đô thị Hoàng Vương) trung tâm thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
Hotline Tư vấn: 0965 069 119.
Hạ tầng đang dịch chuyển mạnh về Đông Bắc Hà Nội khi sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình và các tuyến kết nối trọng điểm cùng lúc tăng tốc. Với vai trò cửa ngõ quốc tế mới của miền Bắc, sân bay Gia Bình được kỳ vọng mở ra chu kỳ đầu tư mới cho khu vực.
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu - sau nhiều năm điều chỉnh, thị trường bất động sản Quy Nhơn đang tiến gần hơn đến giai đoạn “ổn định trong tăng trưởng”.
Chiều 1/12/2025, Masterise Homes tổ chức lễ cất nóc dự án Masteri Rivera Danang tại trung tâm phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại thành phố đáng sống.
UBND Thành phố Đà Nẵng vừa thành lập 8 Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân các dự án trên địa bàn thành phố…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: