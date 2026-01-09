Chính thức ra mắt liên minh bất động sản hàng đầu “Four Diamonds”

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới sau giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, sự ra đời của Liên minh quy tụ bốn đại lý phân phối bất động sản hàng đầu gồm Đất Xanh Miền Bắc, AHS Property, MSH Group và Trung Thực Land được xem là một trong những dấu ấn đáng chú ý đầu năm 2026.

CÚ BẮT TAY ẤN TƯỢNG CỦA NHỮNG TÊN TUỔI “THỰC LỰC” NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT

Sáng ngày 8/1/2026, liên minh Four Diamonds chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của một mô hình hợp lực hiếm gặp trên thị trường. Liên minh quy tụ bốn đại lý phân phối bất động sản hàng đầu gồm Đất Xanh Miền Bắc, AHS Property, MSH Group và Trung Thực Land. Sự kiện này cho thấy một xu hướng đang dần rõ nét trên thị trường: Liên kết chiến lược để tạo lập giá trị bền vững, thay cho mô hình phát triển đơn lẻ hoặc cạnh tranh ngắn hạn vốn bộc lộ nhiều hạn chế trong giai đoạn trước.

Việc bốn doanh nghiệp phân phối lớn lựa chọn đứng chung trong một liên minh được đánh giá là bước đi hiếm gặp, mang tính chiến lược dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc cả về nguồn cung, pháp lý lẫn cách tiếp cận khách hàng. Thay vì hoạt động rời rạc, Four Diamonds hướng tới mô hình hợp lực có tổ chức, đồng bộ từ tầm nhìn, chiến lược đến tiêu chuẩn vận hành.

Liên minh Four Diamonds hội tụ 4 tên tuổi uy tín trong ngành bất động sản Việt Nam.

Theo đại diện các bên, Four Diamonds được hình thành như một liên danh hợp tác chiến lược nhằm tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng phân phối và gia tăng sức ảnh hưởng trên thị trường. Mỗi thành viên tiếp tục giữ vững bản sắc và thế mạnh riêng, đồng thời tham gia vào một “thế trận chung” với cơ chế phối hợp rõ ràng, minh bạch và kỷ luật.

Chủ đề “Fourward to Mastery” được lựa chọn cho lễ ra mắt cũng phản ánh triết lý vận hành của liên minh. “Fourward” không chỉ là sự kết hợp của con số bốn, mà hàm ý về một bước tiến tập thể, nơi bốn đại lý hàng đầu cùng chia sẻ chung tầm nhìn phát triển, chung chiến lược tiếp cận thị trường và chung mục tiêu nâng cao vai trò dẫn dắt trong giai đoạn mới.

Điểm khác biệt của Four Diamonds nằm ở việc liên minh này không chỉ tập trung vào bài toán bán hàng, mà tham gia sâu vào quá trình tư vấn chiến lược cho chủ đầu tư, từ nghiên cứu thị trường, định vị sản phẩm, xây dựng chính sách bán hàng đến tổ chức hệ thống phân phối. Cách tiếp cận này cho thấy vai trò của các đại lý đang được tái định nghĩa, từ đơn vị trung gian sang đối tác phát triển thực thụ trong chuỗi giá trị bất động sản.

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN PHỐI HAI “SIÊU DỰ ÁN”

Ngay trong lễ ra mắt, Four Diamonds đồng thời công bố đảm nhiệm vai trò tư vấn chiến lược và phân phối hai dự án trọng điểm đầu tiên trong năm 2026: The An Heritage và Dasong Village. Đây được xem là bước đi thể hiện rõ định hướng của liên minh trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với xu thế mới của thị trường.

The An Heritage, do Fanaé Group phát triển, được định vị là dự án mang tinh thần “di sản”, nơi kiến trúc, văn hóa và chiều sâu giá trị sống được đặt ở vị trí trung tâm. Điểm nhấn đáng chú ý của dự án là việc ký kết hợp tác vận hành dài hạn 20 năm với Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, một trong những thương hiệu lớn trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng. Trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản gặp khó ở khâu khai thác sau bán hàng, mô hình hợp tác vận hành chuyên nghiệp được xem là yếu tố then chốt giúp đảm bảo trải nghiệm và dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư trung và dài hạn.

The An Heritage là dự án được liên minh Four Diamonds đặt kỳ vọng trở thành sản phẩm dẫn dắt thị trường 2026.

Ở một hướng tiếp cận khác, Dasong Village - dự án do Big One Group (BOG) phát triển lại phản ánh xu hướng bất động sản sinh thái và wellness đang ngày càng được ưa chuộng. Tọa lạc bên bờ sông Đà, dự án được định vị là “thành phố biết thở”, hướng tới không gian sống gắn liền với thiên nhiên, chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Một điểm đáng chú ý của Dasong Village là sự đồng hành tài chính từ Ngân hàng HDBank. Việc ngân hàng tham gia ngay từ giai đoạn đầu góp phần đảm bảo tính minh bạch pháp lý, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho dòng vốn đầu tư và tiến độ triển khai dự án.

Dasong Village với concept độc đáo và pháp lý minh bạch cũng là sự án key được liên minh Four Diamonds tập trung nguồn lực phát triển.

Sự xuất hiện của Four Diamonds cùng hai dự án trọng điểm ngay trong giai đoạn đầu được giới chuyên môn đánh giá là tín hiệu tích cực cho thị trường năm 2026. Trong bối cảnh niềm tin của khách hàng vẫn là yếu tố then chốt, những liên minh có năng lực thực, chiến lược rõ ràng và cách làm bài bản được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “đầu kéo” cho sự phục hồi bền vững.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động phân phối, Four Diamonds hướng tới việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bất động sản, từ tư vấn chiến lược, phát triển thị trường đến xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế chuyên nghiệp hóa mà thị trường bất động sản Việt Nam đang hướng tới trong giai đoạn mới.